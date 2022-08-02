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趣AI | 谷歌新AI工具可能让未来在线搜索像和朋友聊天一样

2022-08-02 16:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月2日 消息:二十多年来，谷歌一直提供优质的网络索引服务。现在这家公司正试图让人工智能理解人类语言的细微差别，以便提供更好的搜索体验。

那么互联网搜索的未来会是什么样的?谷歌设想它看起来更像是与朋友的一次随意交谈。最近，该公司宣布了一种名为 MUM 的新人工智能系统，它代表多任务统一模型。MUM 旨在在全球范围内了解人类语言的细微差别，这可以帮助用户更轻松地找到他们搜索的信息，或允许用户提出更抽象的问题。

谷歌已经在一项独立任务中使用 MUM 来了解人们搜索COVID 疫苗的不同方式，当然这项新技术尚未成为谷歌搜索系统的一部分。尽管目前还不确定功能何时会应用在实时搜索中，但谷歌团队正在积极开发其他一次性任务完善 MUM系统。

搜索，互联网

以下是关于 MUM 是什么，以及它有什么不同等知识点的介绍。

MUM解决疫苗名称搜索问题

早些时候，新冠疫苗刚上市的时候，谷歌搜索副总裁 Pandu Nayak 及其同事设计了一种“体验”，当用户搜索的时候，向人们提供有关 COVID 疫苗的信息，内容包括——从哪里获得、工作原理以及在哪里可以购买疫苗。

这种体验将所有这些重要的相关信息拼凑在一起，并将其展示在搜索结果第一页的顶部。想要实现这样的效果，需要团队对其进行编程，以便这样的内容仅在查询 COVID 疫苗时才会弹出。而这可能会成为一个问题，因为全球各地的人们可能以不同的方式和不同的名称提及 COVID 疫苗。

去年，该团队花了数百个小时梳理资源，以确定COVID疫苗各种不同名称。但现在，则有了MUM系统。Nayak表示:“我们能够用MUM建立一个非常简单的实验，在几秒钟内就能够用50种不同的语言为17种不同的疫苗产生800多个名字。”“我们有很多语言任务需要解决，无论是分类、排名、信息提取，还是一大堆其他任务。在短期内，我们希望使用MUM来改善这些问题。这并不是说它会带来新的功能或新的体验，而是说，能够让现有的功能和体验会更好。”

在Google I/O 上亮相

在春季的 Google I/O 开发者大会上，Google 高级副总裁 Prabhakar Raghavan 揭开了MUM 的面纱。

这项新技术是基于机器学习的搜索的自然进化，谷歌在过去十年中一直在完善和改进这一项技术。谷歌自夸称，MUM 能够获得对世界的深度知识，理解并生成语言，并同时训练75种语言。另外，还有内部试验，测试它是否可以是多模式的，也就是说，能够同时理解不同形式的信息，如文本、图像和视频。

所有这些复杂性都可以通过会议上的一个简单示例说明。假设你问谷歌，“我已经爬过亚当斯山，现在想在明年秋天去爬富士山，我应该做哪些不同的准备?”

大多数人在网上搜索信息的时候是不会输入这样的句子的。Raghavan 在 I/O 上解释道“这是一个你会随便问朋友的问题，但当下的搜索引擎无法直接回答这样的问题，因为它无法理解这种对话和语言的细微差别。”

但理想情况下，MUM 则会理解你想要比较两座山峰的区别，也会理解想要爬这两座山需要做的准备可能包括针对地形的健身训练和适合秋季天气的徒步装备。它将能够剖析你的问题并将其分解为一组查询，了解问题的各个方面，然后将其重新组合在一起。用户可以点击了解更多与问题的各个方面相关的搜索结果，也可以获得原始查询整体的解释。

MUM 工程师的长期目标就是让用户可以获得这样的搜索体验，不过实现这一目标所需的时间尚不清楚。从中期来看，谷歌的工程师正在训练 MUM 识别文字和图像之间的关系，并且进展顺利。Nayak 称，当他们要求 MUM 为他们输入的一段新文本生成图像时，比如“西伯利亚哈士奇”，它确实“做得非常出色”。

搜索简史

自1998年成立以来，谷歌一直在不断地绘制网络地图，收集大量的内容，并创建索引来组织所有信息。

你可以把谷歌搜索索引想象成一本书的索引。它会告诉你某个特定单词出现的所有页面。除了互联网，还有两个重要的区别。第一，一本书可能有300到1000页，与网络上数万亿的页面相比，这不算什么。第二个重要的区别是，有了书后的索引，你一次只能查找一个单词，而在网络上，你能查找单词的组合。“基于这种规模和组合，我们每天都会收到来自世界各地的数十亿次查询，”Nayak说。“值得注意的是，我们每天获得的15% 的搜索是以前从未见过的。查询流中有令人难以置信的新奇之处。”

Nayak 补充说，部分新奇的内容是由于拼错单词，而部分原因是世界在不断变化，人们要求新的（有时是非常具体的）事物。

为了尽可能把所有可能的网络信息精简化，并且与你的查询信息是相关的。谷歌使用一种算法，根据新鲜度和位置等因素，以及不同页面之间的链接方式，将它认为最有用的页面排在顶部

Nayak说道，“到目前为止，最重要的一类因素与语言理解有关，语言理解确实是搜索的核心，因为你需要了解查询的含义和文档的含义，以及这两者如何相互匹配。”

当然，软件无法像人类那样真正理解语言，包括它所有的细微差别。但是程序员可以开发各种策略，尽量接近我们理解语言的方式。

就在16年前，谷歌建立了同义词系统的第一个版本，它解释了不同的单词在不同的上下文中具有不同的含义。因此，当您谈论笔记本电脑的亮度时，“change”可以表示“adjust”。如果不能理解这一点，由于单词选择的变化，许多相关页面将被排除在搜索结果之外。

机器学习进化

大约六年前，谷歌推出了其第一个基于机器学习的搜索版本。然后，基于深度学习社区围绕自然语言算法开展的大量研究，它继续对其进行改进，这些算法可以查看单词用于理解其含义的上下文，并找出上下文的哪些部分需要注意。

2019年，谷歌推出了用于搜索的BERT架构。它的训练算法实际上是一系列“填空”练习。你可以用一个常用短语，屏蔽掉随机单词，然后让网络预测这些单词是什么。它也被称为掩码语言模型。

对于像“你能在药房为某人买药”之类的查询，以前搜索者会得到一个关于在药房取药的结果。而BERT 架构则能理解，它不仅是拿一张处方，还能理解到这是为朋友或家人开处方。Nayak 说道，“我们能够得出一个相关性更高的结果”。

展望未来，MUM 不仅能够像 BERT 这样理解语言，还能够生成语言。相比之下，MUM 比 BERT 功能更强大得多，（谷歌说它的功能大约是 BERT 的1000倍）。

MUM在谷歌提供的所有不同语言的公共网络语料库的高质量子集上接受训练。搜索团队会删除低质量内容、成人内容、露骨内容、仇恨言论，因此 MUM 学习的语言在某种意义上是更为积极的。

但 Nayak 承认，像 MUM 这样的大型语言模型肯定存在巨大的挑战需要团队努力解决。“例如，一个是偏见问题。因为这是从网络语料库中训练出来的，所以人们担心它是否反映或加强了网络中存在的偏见。Nayak希望，它是在语料库的高质量子集上训练的，这一事实将消除一些最严重的偏见。

注：文章资料来自popsci，原文链接：https://www.popsci.com/technology/google-mum-ai/

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  • iPhone14能不能磁吸？

    可以iPhone14系列手机可以支持Magsafe磁吸功能，可以使用对应的手机配件，比如充电器、充电宝、磁吸卡包等，只要是符合苹果magsafe磁吸标准的配件均可以在iPhone14上使用。

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  • Steam Deck支持SD卡规格是什么？

    MicroSD卡槽。Steam Deck支持存储设置如下:1.64GB eMMC（二代 PCIe x1）2.256GB NVMe SSD（三代 PCIe x4或三代 PCIe x2*）3.512GB 高速 NVMe SSD（ 三代 PCIe x4或三代 PCIe x2*）4.所有型号均使用插入式2230m.2模块（不可由最终用户替换）5.所有型号都包括高速MicroSD卡槽6.*部分256GB 和512GB 型号出货时配备的是三代 PCIe x2SSD。我们在测试中并未看到使用 x2和 x4时的游戏性能有任何区别。

    Steam Deck

  • iPhone14能不能代替单反？

    不能iPhone14的性能是比较强，相机方面也有提升，但距离单反还有比较大的差距，尤其是拍摄距离较远的景物的时候，iPhone手机没有比较好的长焦性能，对于单反有较大的劣势。iPhone的优势是可以使用手机的AI计算让照片表现更出色，但iPhone受限的是手机镜头的传感器要比单反有差距，因此如果是专业用户还是建议使用单反相机，普通用户如果不需要较高的要求，iPhone也是足够使用。

    iPhone14

  • Steam Deck电池续航怎么样？

    4到8小时。电池是手持设备的关键参数，40Wh 与16Wh 的规格表明Steam Deck的使用寿命会大大超过 Switch，但实际上电池寿命的差异比看起来要小。Switch 中的低规格硬件，以及游戏通常是专门为它量身定制的，在我的Steam Deck 电池寿命测试中，《巫师3》在中等设置下以30fps 的速度运行，在 Deck 上运行四个小时的游戏时间。但是，使用 Switch，大概是2个半小时到3个小时。所以根据游戏来看，大概4到8小时的电池续航。

    Steam Deck

  • iPhone14能取消刘海吗？

    不会iPhone14系列中普通版本预计会继续使用刘海屏的设计方案，Pro系列可能会使用新设计的“药丸屏”，从外观上就将普通版本和高端版本进行区分。如果苹果在今年的iPhone14Pro上使用的药丸屏幕有比较好的效果，那么预计明年的iPhone15系列可能会全部使用这种屏幕设计，直到苹果开发出屏下指纹和屏下摄像头方案，到时候才可能使用真全面屏。

    iPhone14

  • Steam Deck有多重？

    约669克。根据官网显示，Steam Deck的重量是669克，相对比来说，switch的重量是420克，重了大概switch的一半，如果长时间游玩的话，手应该是受不了，也不用想着躺着可以玩，还是得找个位置坐着，手放在桌面上才能长时间承受的了。不过好在Steam Deck是可以连接到电视上游玩，这样也就类似于switch了，不过如果连接到电视的话，那么好像买这个也有点多此一举，还不如直接电脑玩，比较适合短途旅行拿出来玩1，2个小时。

    Steam Deck

  • iPhone14能用上3纳米吗？

    不能iPhone14普通版使用的是满血版A15处理器，为台积电5nm增强版工艺，iPhone14 Pro系列使用的是A16处理器，为台积电4nm工艺。满血A15比A14 强20%，A15 单核性能提升了8%，多核提升了15%，GPU则提升了26.2%，功耗提升较大，不过续航提升更大，甚至相比于A14 功耗还少了15%。A16处理器对比A15处理器，CPU直接提升了43%，GPU方面则提升了35%，由于工艺进一步提升，在功耗方面的提升也会更强。

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  • Steam Deck国内怎么买？

    有以下方法。1.如果购买Steam Deck现货，那么只能去电商平台购买，国内的就是淘宝和京东了，目前现货极其贵，都是7000以上，不建议购买，港版的Steam Deck马上发售，别花这个冤枉钱。2.还有就是等待港版发售，可以提前预定，预定是需要去官网预定，具体的预定地址是:https://steamdeck.komodo.jp/product/steam-deck/?lang=en，不过需要IP为中国香港，怎么让自己IP变成中国香港，这个就不需要多说什么了，之后可以进行转运，经常进行海淘的朋友已经是非常容易操作了，没有海淘经验的朋友，就只能百度下中国香港怎么转运到，找个靠谱的快递公司进行转运，可以百度一下攻略。3.如果嫌麻烦也是可以在淘宝上寻找靠谱的商家进行预定，目前也有很多店家在做这个了。4.除此之外就没有特别好的办法，港版是2022年的年第四季度出，所以耐心等待一段时间就有的买了。

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  • iPhone14能上高刷吗？

    不能iPhone14普通版还是使用60Hz刷新率的屏幕，高配版iPhone14 Pro和14 Pro Max才有使用120Hz的高刷新率屏幕，支持ProMotion技术，可在1Hz-120Hz之间刷新，并且可以支持息屏显示功能，这也和普通版本来开了距离。普通版本的iPhone14继续使用刘海屏的设计，Pro系列则是药丸屏幕，在外观上也有明显的区别，这将是苹果在普通版本和Pro版本在外观方面又一个比较大的设计区别

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  • Steam Deck配置参数规格怎么样？

    配置参数如下。1.Steam Deck 包含一个由AMD基于Zen2和RDNA2架构构建的定制加速处理单元（APU） ， CPU 运行一个四核/八线程单元，GPU 运行在八个计算单元上，总估计性能为1.6TFLOPS。CPU 和 GPU 都使用可变时序频率，根据当前处理器的需求，CPU 运行在2.4到3.5GHz 之间，GPU 运行在1.0到1.6GHz 之间，性能大概相当于GTX1050左右。2.Deck在四通道配置中包括16GB LPDDR5 RAM ，总带宽为88GB/s，根据内部存储选项分为三种型号。基本型号包括一个64GB eMMC内部存储单元，运行在PCI Express2.0x1上。中端型号包括通过NVMe SSD 设备提供的256GB 存储，而高端型号包括512GB NVMe SSD 存储单元，后两者均配备运行PCI Express3.0x4的驱动器。所有3个SKU都使用相同的M.2 2230接口进行内部存储。3.额外的存储空间可通过microSD卡槽，同时支持microSDXC和microSDHC格式。4.Steam Deck主机设计为手持使用。它包括一个7英寸（180毫米）触摸屏LCD显示屏，分辨率为1280×800像素，固定刷新率为60Hz ;游戏被配置为尽可能使用垂直同步，该装置的输入装置具有两个指尖、一个方向键、ABXY 按钮、装置每侧的两个肩部按钮、装置后部的四个附加按钮，以及每个指尖下方的两个触控板，拇指杆和触控板使用电容感应，并且该单元还包括一个陀螺仪，以允许对手持模式进行更专业的控制，还包括触觉反馈。5.Steam Deck支持输入设备的蓝牙连接，包括常见的游戏控制器，并包括集成的WiFi网络支持，以满足 IEEE802.11a/b/g/n/ac 标准。Deck 通过数字信号处理器支持立体声输出，包括集成麦克风和耳机插孔，The Deck 包括一个40瓦时的电池，Valve 估计“对于游戏流、较小的2D 游戏或网页浏览等较轻的用例”可以持续7到8个小时，游戏如果帧率保持在30帧可以游玩3到6小时。

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  • iPhone14能解决信号问题吗？

    可以iPhone14系列手机使用高通骁龙X65基带，支持10Gbps万兆网速。骁龙X65是全球首个符合3GPP Release 16 5G规范的5G调制解调器到天线解决方案，支持全球不同地区的主要频段，也是全球首个10Gbps 5G基带。目前安卓手机中使用的骁龙8 Gen1 处理器、骁龙8 Gen1 Plus处理器，内部集成骁龙X65基带，因此信号能力可以参考使用这些处理器的手机。

    iPhone14

  • Steam Deck配置相当于什么显卡？

    GTX1050左右。Steam Deck采用AMD 定制 APU：Zen2 + RDNA2，GPU 大约 1.6 teraflops，在功率方面大致相当于 Nvidia GTX 1050 或 GTX 950，由于是定制的，理论的性能应该是比纸面的要高一点，总而言之，大概是在GTX1050和GTX1050ti之间。而比较主机的性能，大概是和XBOXONE和PS4slim之间，总而言之，作为掌机来说配置还可以。

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  • iPhone14能用几年？

    一般3年以上对大多数用户来说，新款iPhone手机都可以正常使用3年以上也不会太卡。像是iPhone14系列手机，使用的处理器是满血版的A15，iPhone14Pro系列则是A16处理器，其性能已经是同时期智能手机中的顶级水平，同一时期的安卓处理器要比它们都有一些差距，在处理大多数的软件时可以比较轻松的应付。加上iOS本身就比较优化的好，因此只要手机内部的存储空间足够，没有磕碰摔坏的话，大多数人可以使用新iPhone至少3年以上。另外苹果对iPhone的系统支持也比较久，通常5年前的iPhone也可以获得新版本iOS的安全更新，因此iPhone使用三年应该没太大问题。

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  • Steam Deck能玩什么游戏？

    在官网上可查。1.Steam Deck能够游玩的游戏还是非常多的，目前已经在官网验证过的游戏已经列举出来了，可以看到甚至有艾尔登法环、战神4、巫师3、地平线零之曙光、女神异闻录等等。2.具体能玩的游戏可以查看官网:https://www.steamdeck.com/zh-cn/verified3.每款游戏经过检查后，会在 Steam Deck 上根据其兼容性级别进行归类。您可以在浏览自己的库或在 Deck 上选购游戏时，看到 Steam 上的这些类别。4.通过游戏封面左下角的标识可查看游戏是否可以游玩，如果可以玩的话，游戏的封面左下角会出现一个绿色的√，表示可以游玩，仔细观察图标即可知道当前游戏是否是处于可游玩状态。5.通过验证的游戏有以下特点：6.游戏应当有完整的控制器支持，使用相应的控制器输入图标，并在需要时自动调出屏幕键盘。7.游戏应当支持 Steam Deck 的默认分辨率（1280x800或1280x720），默认设置良好，文字清晰可读。8.游戏不应显示任何兼容性警告;若有启动器，应当可以使用控制器来操控。9.如果通过 Proton 运行，游戏及其所有中间件均应受到 Pronton 支持，包括反作弊支持。

    Steam Deck

  • iPhone14快充多少w？

    30WiPhone14系列的充电速度预计会提升到30W，对比上一代的20W有了比较大的提升，预计整体的充电时间会缩短20-30分钟左右。另外iPhone14还会继续支持无线充电，预计是15W左右，这无论是有线快充还是无线充电都对比安卓旗舰要慢不少。目前安卓旗舰大多数的快充速度都在66W以上，有的甚至可以达到120W以上，无线充电也可以达到50W，因此苹果的快充还有希望继续提升。

    iPhone14

  • Steam Deck港版多少钱？

    2828元。V社在近日宣布，Steam Deck即将在2022年的晚些时候在中国香港、中国台湾以及日韩等地区发售，售价是3288港元，换算成人民币也就是2800多元，是很便宜的售价了。不过考虑到产量的问题，很可能发售初期要加价购买，不过V社表示在2022年的年底，产量就可以把订单吃掉了，所以不用太担心会涨的很离谱。Steam Deck 包含一个由AMD基于Zen 2和RDNA2 架构构建的定制加速处理单元(APU) ，命名为 Aerith，以《最终幻想 VII》角色Aerith Gainsborough命名。

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  • iPhone14能插几张卡？

    两张iPhone14支持实体的双卡，可以插入两张SIM卡。如果是选择使用双卡，需要注意的是不能同时使用两张电信卡，只能支持一张电信卡正常使用，但可以选择移动+移动，联通+联通，或者是不同运营商混合搭配使用，具体的电话卡使用规则可以咨询当地运营商

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  • Steam Deck什么时候在中国发售？

    2022年第四季度。Valve表示所有现有的Steam Deck 订单都将能赶在年底前出货，而且宣布将会在今年晚些的时候在中国香港、中国台湾地区以及日本、韩国发售，售价大概是3288 港元，也就是2800多左右。虽然没表明具体的日期，但是从之前V社的说明可以看出，在2022年第三季度订单就缓和了不少，圣诞节前应该是都有货源，这时候在中国香港发售应该是靠谱的，所以推算是第四季度，也没几个月了。

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