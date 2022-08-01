理想汽车： 7月交付 10422 辆理想ONE 同比增长21.3%

站长之家 8月 1日讯：据理想汽车公布数据显示，理想汽车 7 月交付 10422 辆理想ONE，同比增长21.3%。自 2019 年上市以来，理想ONE累计交付量已达 194913 辆。
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昨日晚间，理想汽车发布2022年6月交付更新资料，今年6月交付13024辆理想ONE，同比增长68.9%；第二季度交付量28687辆，同比增长63.2%...截至2022年6月24日，支付人民币5，000元在有限时间内可退还保证金的理想L9用户超过30，000位...截至2022年6月30日，理想汽车在全国已有247家零售中心，覆盖113个城市；售后维修中心及授权钣喷中心308家，覆盖226个城市...
8月1日下午，理想汽车官方公布了7月份的数据：上月交付10422辆，再度破万，同比2021年7月增长21.3%...就在今天，第二十万辆理想ONE在理想汽车常州基地下线，自交付以来，理想ONE累计交付量已达194913辆...他还透露称，理想L9自6月21日发布以来，得到了用户的积极反馈和广泛认可，累计预订量已经超过5万，确认定购定单数量已经超过3万......
理想汽车官方微博发文称，一台理想L9的门店试驾车高速冲击路面大坑，造成右前空气弹簧漏气损坏，给用户带来了对于空气弹簧质量和耐久性的疑虑...出于对产品质量的信心，同时为了打消用户对空气弹簧的顾虑，理想汽车决定将理想L9的空气弹簧（包含空气弹簧本体、空气泵、储气罐）质保方案提升到与三电系统相同的8年或16万公里，且二手车交易不影响质保的有效期...
零跑汽车发布公告，7月交付量达12044台，同比增长超177%，连续三个月创新高...7月，理想汽车交付10，422辆理想ONE，同比2021年7月增长21.3%...小鹏P7交付6，397台，小鹏P5交付3，608台，小鹏G3i交付1，519台...
站长之家 8月 1日讯：小鹏汽车公布数据称，2022年7月小鹏汽车总交付11，524台，同比增长43%...
蔚来公布数据称，2022年7月，蔚来交付新车10052台，同比增长26.7%...智能电动中大型SUV ES7试驾将在各城市陆续展开，预计8月28日开启交付...
自交付以来，理想ONE累计交付量已达194，913辆...理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠透露，理想L9自6月21日发布以来，累计预订量已经超过5万，确认定购定单数量已经超过3万...
针对上述情况，理想汽车方面回应称，试驾车是90公里/小时的速度冲过一个深度20厘米的坑，导致空簧内部的缓冲环破损...理想L9是理想旗下六座SUV，长5218毫米，宽1998毫米，高1800毫米，轴距3105毫米...理想 L9还配备了空气悬架、隐藏式门把手、静音电吸门、电尾门、三块15.7英寸OLED屏幕等配备...
站长之家 7 月 22日讯：理想汽车发布了反诈声明称，未向社会公众发行任何数字货币、数字藏品 ，也未授权任何第三方发行任何数字货币、数字藏品...
昨日，理想汽车在官方微博发布声明称，理想汽车未向社会公众发行任何数字货币、数字藏品（NFT），也未授权任何第三方发行任何数字货币、数字藏品（NFT）...
不可以iPhone14不支持苹果的教育优惠。教育优惠仅限购买指定的Mac、iPad、Apple Pencil 和智能键盘可以获得优惠，其他的产品不支持优惠。同时教育优惠也仅限在读及新录取的高校学生，以及各级教师和教职员工，购买时需要出示相关的有效证件。
爆料信息如下。所有Ryzen7000芯片都将内置 iGPU，并且将发布配备更强大 iGPU 的 Zen4APU，还将带来其 Smart Shift ECO 技术，该技术允许在 iGPU 之间切换图形工作以及用于台式 PC 的 Ryzen7000型号的独立 GPU 以节省电量。不过AMD试图降低对集成图形引擎的期望，指出 RDNA2图形仅用于“点亮”显示器，并表示对游戏性能上也不要有过高的期望。
不可以iPhone14不可以插入两张电信卡，如果都插电信卡，那么只有一张可以正常的使用。目前只支持双移动卡或双联通卡，也可以支持两个不同运营商的卡混合使用，比如移动+联通，移动+电信，联通+电信的组合，无法支持两张电信卡同时使用。
2023年。尽管AMD Ryzen 7000系列的台式机产品预计在2022年9月的某个时间推出，但AMD 表示 AMD Ryzen7000系列笔记本电脑要到2023年才能上市，所以我们还有一段时间等待。据悉，AMD的新 Zen4架构主要使用5nm 工艺节点，这意味着更小的晶体管，意味着可以将更多的晶体管封装到集成电路上，因此在相同尺寸的芯片中具有更多的功率，并可能具有更高的功率效率。
目前爆料参数如下。1.代号拉斐尔 2.台积电5nm工艺，最多16个内核和32个线程（N5用于计算芯片）3.（最高）>5.5GHz4.6nm I/O 芯片、DDR5内存控制器、PCIe5.0接口5.仅支持DDR5（不支持 DDR4）6.RDNA2集成 GPU（在 IOD 上提供）7.Zen4架构具有8% 到10% 的 IPC 增益8.单线程工作增益 >15%，整体性能增益 >35%（多线程工作负载），每瓦性能增益 >25%9.AM5插座 LGA1718，向后兼容 AM4冷却器10.600系列芯片组:X670E Extreme、X670和 B650主板11.高达170W TDP，230W 峰值功率12.每个内核的内存带宽增加多达125%13.支持 AVX-51214.3D V-Cache Zen4型号将于今年上市
没有iPhone14系列的充电口还是Lighting，但是在明天开始的iPhone15系列上，有可能会改成Type-C接口。从欧盟要求的电子设备接口统一规格来看，苹果公司也大概率会在明年修改自己的接口方式，将所有的设备接口都统一成Type-C。改为这种接口的好处是，减少购买充电器和数据线，另外Type-C的充电速度和传输数据能力也更强，相信会得到更多厂商和消费者的欢迎。
没有iPhone14的充电头还是和之前的一样，但速度可能会提升至30W左右，这样充电效率也会更快。目前iPhone13系列的快充标称是20W，如果是充iPhone13手机需要大概1小时半的时间，如果使用30W的充电器，那么可以减少充电时间。
Zen4架构。AMD 分享了有关 Zen4微架构的宝贵细节，但我们确实知道 AMD 还为 Zen4将每个内核的 L2缓存翻了一番，达到1MB，为 CPU 内核提供了更大的近内存平板来处理工作负载。AMD 表示它必须平衡设计以找到合适数量的二级缓存。较大的 L2缓存通常会减少 L3缓存访问（在这种情况下理论上减少了约40%），从而减少了对结构的争用，从而在全核工作负载中实现了更好的可扩展性和性能——而不是大幅提升单线程工作。这意味着有机会 Zen4服务器芯片比大多数台式 PC 应用程序都要好，此外，Zen4计算芯片 (CCD) 的尺寸似乎为72.23mm^2，略小于锐龙5000处理器上的83.74mm^2芯片，Zen4CCD 的晶体管预计约为5.57B，而 Zen3CCD 的晶体管为4.15B（Zen4增加了34%）。
可能会提升一点点iPhone13系列的充电速度大约在20W以上，如果使用高功率的充电器，有可能达到25W。iPhone14系列的充电器有可能会提升到30W左右，但和安卓旗舰手机的差距还是非常大，基本上不太可能配备类似安卓60W的快充。苹果iPhone手机一直以来被用户吐槽的一点就是充电速度，对比安卓都满至少一半以上，甚至还不如一些价格在2000元以下的入门级手机。不过也可以说，iPhone未来在快充上的提升幅度还是比较大的。
2022年9月底。AMD 已将2022年秋季定为首款 Zen4产品的正式发布窗口，即用于台式电脑的锐龙7000系列（代号为 Raphael），已确认16核和32线程是 Ryzen7000在发布时的最大核数。此外还出现了9月15日发布的报道，外媒DigiTimes报告称AMD 已经设定了9月中旬的发布日期。
Lightning接口iPhone14系列的充电接口依旧是Lightning，不是Type-C。虽然目前苹果已经在旗下的多种设备逐步使用Type-C，包括Mac、iPad等，但iPhone更换为Type-C目前来看，至少要等到iPhone15系列才有机会。从欧盟要统一设备充电接口要求来看，苹果大概率也要遵守这一要求，而目前Type-C是比较主流的接口，因此大家有望在iPhone15上看到Type-C接口。
5纳米。AMD公布了新一代CPU/GPU规划蓝图，自今年的Zen4 架构开始，AMD制程会升级至5nm及改进型的4nm，还有RX7000 系列显示卡亦会跟进，明年即会成为台积电5nm制程最大客户。根据AMD公布的规画蓝图，Zen4 及Zen 4c架构处理器皆为5nm或改进型的4nm制程，Zen5 架构后期才有可能上3nm制程，但那至少是 2024 年之后的事了，目前有爆料Ryzen7000 系列处理器是采用5纳米台积电工艺。
是iPhone14和iPhone14 Plus是6GB的运存，LPDDR4X，高配版本的iPhone14 Pro系列是8GB内存，LPDDR5。运行速度上，LPDDR4X的运行速度为4266MT/S，LPDDR5 的运行速度为6400MT/S，LPDDR5 的运行速度比LPDDR4X提升50%，LPDDR5 支持多Bank Group模式，数据可实现多通道传输
2022年9月底。早些时候外媒Videocardz和Gizmodo意外在AMD 官网的资源页面中发现了部分Ryzen7000系列新款桌机处理器的名字（目前相关内容已被撤下）。网页曝光了两款Ryzen9(7900X 和7950X)、一款Ryzen7(7700X)和一款Ryzen5(7600X)，四个型号基本都是定位高阶，应该是最新锐龙7000系列处理器。据悉，AMD 已将2022年秋季定为首款 Zen4产品的正式发布窗口，即用于台式电脑的锐龙7000系列（代号为 Raphael），对于美国来说，秋季从9月22日开始，到12月22日结束，外媒DigiTimes爆料9月中旬就会发布。
60天内iPhone14购买后最多60天内可以补AppleCare+。7天内补AppleCare+的方法是设备上“设置” > “通用” > “关于本机”，选择可用的 AppleCare+ 服务计划或者致电400-666-8800购买。超过7天，但又在60天内，前往 Apple Store 零售店进行购买 (需检查你的 iPhone 及其购买凭证)。
R7-6800H。比较了两个8核笔记本电脑 CPU:1.9-2.3GHz Intel Core i7-11800H 与3.2GHz AMD Ryzen7-6800H，参数如下:Intel Core i7-11800H的优势：1.具有8MB 更大的 L3缓存大小AMD锐龙7-6800H的优势：1.较新 -8个月后发布2.支持四通道内存3.更现代的制造工艺 -6纳米与10纳米4.Turbo Boost 频率提高2%（4.7GHz 与4.6GHz）就跑分上来看，R7-6800H的单核分数相差不大，多核分数上R7-6800H会比I7-11800H多7%左右，所以整体性能跑分上来看，R7-6800H更好。
可致电400-666-8800或苹果门店购买购买了新iPhone的用户，AppleCare+服务计划可在购买新 iPhone 的同时进行购买。 或可在购买 iPhone 之日起 7 天内通过以下方式进行购买： 在设备上操作 (前往“设置” > “通用” > “关于本机”，选择可用的 AppleCare+ 服务计划)； 致电 400-666-8800 (需完成远程诊断并提供购买凭证) ；或可在购买 iPhone 之日起 60 天内前往 Apple Store 零售店进行购买 (需检查你的 iPhone 及其购买凭证)。
I5-12500H。比较了两款笔记本电脑 CPU:2.5GHz Intel Core i5-12500H12核与3.2GHz AMD Ryzen7-6800H 8核，参数如下:Intel Core i512500H的优势：1.拥有4个以上的物理核心2.具有大2MB 的 L3缓存大小AMD锐龙76800H的优势：1.支持四通道内存2.更现代的制造工艺 -6纳米与10纳米3.Turbo Boost 频率提高4%（4.7GHz 与4.5GHz）英特尔酷睿I5-12500H的单核跑分比R7 6800H的跑分多了将近10%，在多核上也有小幅度领先优势，总体而言性能跑分上来看，英特尔酷睿I5-12500H更胜一筹。
1年的硬件保修服务iPhone14如果购买了AppleCare+，那么可以在有限保修期内享有 1 年的硬件保修服务和长达 90 天的免费电话技术支持。适用于 iPhone 的 AppleCare+ 服务计划可延长你的服务保障期限，还可提供每 12 个月最多两次意外损坏保修服务，每次收取相应的服务费：对于屏幕或玻璃背板损坏，收取 RMB 188 的服务费；对于其他意外损坏，收取 RMB 628 的服务费。
I7-12700H。Intel Core i7-12700H – Alder Lake 第 12 代AMD 锐龙 7 6800H – 伦勃朗 6000 Zen3+工艺Intel 7 – 10 nm 增强型 SuperFin6 纳米台积电 FinFETTDP35+W35+W核心/线程6P+8E/20T8C/16TCPU Turbo – 所有内核4.1 GHz（P 核）4.3GHzCPU Turbo – 1 核4.7 GHz（P 核）4.7GHz缓存24 MB16 MB内存DDR4 和 DDR5，高达 64 GB2 个内存通道DDR4 和 DDR5，高达 64 GB4 个内存通道图形英特尔 Iris XeRadeon 680M，RDNA2TUF A15，锐龙76800H +3060TUF F15，英特尔 i712700H +30603DMark13– Fire Strike21302（图形 -23003，物理 -26992，综合 -11388）21872（图形 -23416，物理 -30715，综合 -11356）3DMark13– Port Royal515653983DMark13- Time Spy9085（显卡 –8888，CPU –10396）9636（显卡 –9122，CPU –14157）手刹1.3.1（4K 到1080p 编码）:53.29平均 fps64.51平均 fpsPCMark106037（E –10407， P –9587， DCC –9625）7555（E –10510， P –9946， DCC –11193）GeekBench5.4.364位单核:1598，多核:9847单核:1770，多核:13128CineBench R15（最佳运行）CPU2359cb，CPU 单核247cbCPU2850cb，CPU 单核265cbCineBench R20（最佳运行）CPU5596cb，CPU 单核599cbCPU7148cb，CPU 单核704cbCineBench R23（最佳运行）CPU14535cb，CPU 单核1556cbCPU18588cb，CPU 单核1819cbx265高清基准64位25.46帧/秒 24.76帧/秒总而言之，英特尔酷睿 i7-12700H 在苛刻的负载下比 AMD 锐龙76800H 平台更快，只要在能够正常供电和散热的笔记本电脑中实施。AMD 平台的最大功率已经达到80W，而 Intel 平台可以轻松吞食100++ W 以提升性能。就性能跑分上来看，英特尔酷睿 i7-12700H更胜一筹。