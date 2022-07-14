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抖音：全球购违规管理规则新增“低价促销商品”未报备场景

2022-07-14 16:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月14日 消息:今天，抖音发布关于修订《【全球购】违规管理规则》的公示通知，商品发布违规新增:“低价促销商品”未报备场景，该规则预计于2022年7月21日生效。

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规则指出，商家低价促销出售的进口商品未在平台进行报备，造成在中国海关报关程序中存在异常的情况。情节一般，每出现一次违规，累计违规积分A0.5分。情节严重，每出现一次违规，累计违规积分A4分。包括但不限于相关商品封禁、下架、店铺限制营销活动等。

同时，抖音还发布了关于修订《【全球购】服务管理规范》的公示通知。明确【无理由拒签】场景中，若退货运费本应由消费者承担的，商家出现未按约定时间发货、发错货、少件等发货问题，导致收货人未收到货、拒绝签收商品或者签收后退回商品的，消费者可以申请退货退款，相关运费需要由商家承担。

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商家按照约定发货后，收货人有收货的义务。收货人拒绝签收商品后，运费的承担方式如下（消费者滥用会员权利的，所有运费均由消费者承担。

若商家根据其自身运营能力及结合消费者退货后的商品状态，依据海关相关政策规定，将退货商品原状运抵海关原监管作业场所，未被海关征收相应税款的，商家应当及时向消费者退还已收取的相应税款。

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