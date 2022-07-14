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全新版抖店APP全量上线 新增直播专区入口

2022-07-14 16:07 · 稿源：站长之家
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站长之家（ChinaZ.com）7月14日 消息:7月13日，抖店APP5.0.0版本全量上线，新版本包含了四大升级点。包括工作台分区展示平台通知与常用工具、数据下拉全屏、定制专属成长策略、新增直播专区入口。具体如下:

升级点1，工作台分区展示平台通知与常用工具，提升信息查看&处理效率

  • 主框架升级，提供更多内容电商商家必须的功能

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    • 保留"首页"，"消息"，"学习更名为成长"，新增"直播"

    • "我的"转移至首页头像打开
  • 平台通知按类型&重要程度分模块展示
    • 规则专区:透传平台当前最重要的规则政策（如体验分，行业政策）
    • 疫情通知专区:受疫情影响地区豁免政策等

    • 平台活动&功能上线宣推专区:平台营销活动及重要的功能更新

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  • 待办区+常用工具区
    • 待办区通过数字告知你现在未处理的待办事项分别有多少，简单明了

    • 常用工具一屏展示5个最高频的经营工具，右滑二屏额外展示15个，节省首页空间，提升查看效率

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升级点2，数据下拉全屏，店铺经营状况一目了然

数据模块本次会在首页顶部卡片展示正在直播中的直播间，下拉可全屏进入店铺数据展示页面直播中直播间的成交、流量、转化情况怎么样，店铺热卖单品有哪些，随时随地都能查询到最新版罗盘移动端操作手册

升级点3，定制专属成长策略，跟着做，提升经营能力

定制化的解决方案是很多商家经营路上的必需，本次首页露出成长中心，五大维度（商品、内容、达人、营销、体验）诊断您的经营能力，并给出准确建议帮忙您提升，完成任务还可以领取流量福利，带来更多商品曝光最新版成长中心操作手册

升级点4，新增直播专区入口，分阶段提供直播工具和课程

直播成为越来越多商家的经营首选，本次全新亮相的直播中心不论是对于新手还是老手都提供了对应的工具和解决方案

  • 对于新手商家来说，直播中心拆解了直播前、直播中、直播后三个阶段必做的步骤，手把手教学，帮助您尽快开启第一场直播
  • 对于已上手的商家而言，每一场直播后，直播中心都会给出诊断结果，告诉您问题在哪儿，如何提升
  • 直播中心同时配套了直播高光片段生成工具、一键投稿工具、优秀商家直播案例和任务流量激励，来辅助直播上更进一步

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    佳能EOS M6 Mark II

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