乐视员工过着“无老板”的神仙日子 官方：可能还会推行每周上班4天半

站长之家（ChinaZ.com）7月12日 消息:如果不是好心网友“科普”，大家可能以为“老板至今未回国”的乐视员工过着惨兮兮的日子。然而，现实情况是，乐视的400多名员工现在正过着没老板、没996的神仙日子。

“幸福感是很多老乐视人留下来的理由”，他们也从没被拖欠过工资，也没停过社保。靠着不菲的《甄嬛传》等的影视版权收入和大楼的出租租金，乐视现在活得还算不错。

对此，不少网友纷纷表示羡慕，称这简直就是打工人的天花板。针对这个说法，今日乐视官方做出回应，称乐视确实没有996，并凡尔赛称之后可能会推行每周工作四天半。

针对网友称，员工“无内卷”，乐视认为过于绝对了。只不过在乐视，“内卷”的程度低一些，因为员工只有400多，很多岗位是“一个萝卜一个坑”，但凡多一两个人可能就卷起来了。

同时，乐视也在声明中表态称，乐视不是没有老板，也许是因为公司内部各业务条线的“老板”们勤勤恳恳、尽职尽责，不需要其他上级“老板”亲力亲为，才让大家觉得没有老板。

以下是回应原文:

关于网传乐视信息的几点补充说明

近日有网传消息称“现在的乐视仍有400多名员工，过着没有‘老板’的神仙日子，无996无内卷，公司没有拖欠过工资和社保，当年无敌高端配置的电视日活仍然不错，靠运营和版权收入养活员工”。在此感谢大家的关注，情况基本属实，我们再稍作补充:

1、乐视确实没有996，而且以后也不会有。工作是永远做不完的，在有限的时间内完成有限的工作，这合情合理。如果有一天，我们合法地率先推行每周工作四天半、36小时工作制，大家也不要感到意外。

2、乐视员工“无内卷”过于绝对了，毕竟有人的地方就有“江湖”。只不过在乐视，“内卷”的程度低一些，因为员工只有400多，很多岗位是“一个萝卜一个坑”，跟谁卷?但凡多一两个人可能就卷起来了。

3、公司近五年确实从未拖欠过员工工资和社保。

4、“没有老板的神仙日子”这个说法我们尚高攀不起，神仙日子般的工作基本会是任何员工的一种奢求，如果能让员工觉得“工作似神仙”那公司一定很成功。而“老板”这个用词这些年本就是一个相对模糊的概念，不同语境有不同含义。很多企业部门员工私下称部门负责人为老板，部门负责人称CEO为老板，CEO称董事长、创始人、实际控制人为老板。按此理解，乐视会有很多“老板”，各业务负责人是老板，CEO、董事长是老板，股东拜访公司我们也称老板，创始人贾跃亭先生也是老板，原战略股东“融创”来也是老板。所以说，乐视不是没有老板，也许是因为公司内部各业务条线的“老板”们勤勤恳恳、尽职尽责，不需要其他上级“老板”亲力亲为，才让大家觉得没有老板。

5、乐视超级电视当年的配置确实无敌，即便是14年、15年和16年的产品，配置的Mstar系列918/928/938等当时的旗舰芯片，现在依然运行速度飞快，不逊于当下其他品牌的主流配置互联网电视，乐视超级电视如今的日活离不开满级性能配置的策略。乐视生态曾经的理念是 “两倍性能一半价格”，如今虽已告别烧钱模式，但仍坚持以“同等性能更低价格”来做电视、手机等新品，请大家多多关注和支持我们的业务进展。

2022年7月12日

乐视网 乐融致新

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