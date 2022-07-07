首页 > 业界 > 关键词  > 抖音最新资讯  > 正文

抖音修订创作者口碑分实施规则 新增内容口碑指标

2022-07-07 16:27 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月7日 消息:今日，抖音电商发布了关于修订《创作者口碑分实施规则》的公示通知，公示期:2022年07月07日-07月13日，规则预计于2022年07月14日生效。

据悉，创作者口碑分由创作者分享商品近90天内的【内容口碑】、【商品口碑】及【服务口碑】三个评分维度的指标加权后排序计算得出。距今时间越近的数据对分数的影响越大。指标相同时订单量大的创作者排名和得分更靠前。

本次核心变化包括:

1、新增内容口碑指标，包括创作者分享商品产生的有效支付订单中的内容宣传负反馈率。

内容口碑:分值来源于近90天的创作者产生的挂车短视频和直播中，在用户评价和退款中反馈出涉及内容宣传的负反馈订单占比，并根据创作者基础单项指标在所处行业、自卖/非自卖型类型的综合排名，结合创作者分享商品产生的有效支付订单金额加权平均计算得出（自卖指店铺绑定官方帐号或渠道号的订单）;

2、修改商品口碑和物流口碑指标。删除售后指标，修改为挂车前的商家体验分（即店铺口碑）和商品好评率。

商品口碑:分值来源于近90天的创作者分享商品在挂车前的商家体验分（即店铺口碑）和商品好评率，，根据创作者基础单项指标在所处行业和自卖/非自卖类型的综合排名，结合创作者分享商品产生的有效支付订单金额加权平均计算得出;

3、修改服务口碑指标，删除原来所有商家服务指标，只保留消费者进线投诉创作者内容宣传和服务态度的问题的订单占比。

服务口碑:分值来源于近90天的创作者分享商品产生的用户进线平台表达对创作者行为的负反馈率，并根据创作者基础单项指标在全体创作者中的综合排名计算得出。

image.png

4、排序和展示逻辑优化，在细化行业类目排序的基础上，增加对每笔订单是自卖还是带货分别排序算分，使得竞争更加公平。

5、出分规则调整，有效支付订单量最大的行业至少超过30笔支付才会出现创作者口碑分。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 佳能ESO M200如何拍摄升格视频？

    操作如下：将相机调整到视频模式，点击菜单找到短片记录画质，选择短片记录尺寸，选择高帧频，启用。设置完成后，返回到主页面拍摄即可。

    佳能ESO M200

  • Helio G25能玩和平精英吃鸡吗？

    能玩。和平精英的最低配置要求是运行内存4G以上，安卓5.0版本以上，所以Helio G25虽然性能很差，但是也是能跑和平精英的，虽然玩起来还是稍微有点掉帧和卡顿，但是如果要求不高的话，那么Helio G25玩和平精英也是能接受的。《和平精英》是由腾讯光子工作室群自研打造的反恐军事竞赛体验类型国产手游，该作于2019年5月8日正式公测。该游戏采用虚幻4引擎研发，沿袭端游《绝地求生》的玩法，以及前作《绝地求生:刺激战场》与《绝地求生:全军出击》的运营模式，致力于从画面、地图、射击手感等多个层面还原原始端游数据，为玩家全方位打造出极具真实感的军事竞赛体验。

    Helio G25

  • 佳能ESO M200好还是佳能ESO M100好？

    佳能ESO M20佳能ESO M200和佳能ESO M100两者的传感器相同，都是尺寸为C画幅，2410万像素，液晶屏尺寸3英寸，104万像素。佳能ESO M200支持143个自动对焦区域，全像素双核CMOS AF，相差检测方式，反差检测自动对焦方式（拍摄4K短片时），且有内置LED闪光灯，自动对焦辅助光。而M100对焦系统是49点对焦，无闪光灯。综上佳能ESO M200更好一点。

    佳能ESO M200

  • 红魔 7S是2K屏幕吗？

    不是红魔 7S的分辨率是1080×2400，它是一块6.8英寸的OLED屏幕，机身尺寸为尺寸为 170.57×78.33×9.5mm，重 215g，屏下指纹解锁。红魔 7S Pro还拥有屏下摄像头。红魔7S提供红蓝渐变、黑、绿三配色，搭载高通骁龙 8 Gen1 Plus芯片，LPDDR5X+UFS3.1，165W 快充

    红魔 7S

  • Helio G25相当于麒麟多少？

    比麒麟659跑分差。两者对比联发科 Helio G25的优点:1.发布时间比麒麟659更晚3年2.具有更小尺寸的晶体管（12对16纳米）3.更好的指令集架构两者对比海思麒麟659的优点:1.更高的 GPU 频率 （~38%）2.显示更好（高达28%）AnTuTu9得分 –119K 与93K3.CPU 核心频率提高18%（2360与2000MHz）安兔兔Benchmark 测量不同场景下的 CPU、GPU、RAM 和 I/O 性能:Helio G25的安兔兔跑分为93310，麒麟659的安兔兔跑分为119333。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:Helio G25的单核跑分为135，多核跑分为473。麒麟659的单核跑分为195，多核跑分为881。

    Helio G25

  • 佳能ESO M200可以外接麦克风吗？

    不可以佳能ESO M200 机身右侧并未搭载其他接口，只有一个扬声器。虽然缺失了外置麦克风接口，不过针对这款相机的定位以及适用人群来看，机内收音足够满足需求，且佳能EOSM200 在机内收音上可以调节录音电平，并且提供了风声抑制和衰减器。

    佳能ESO M200

  • 红魔 7S和7S Pro区别是什么？

    尺寸、电池等不同尺寸：红魔 7S尺寸为 170.57×78.33×9.5mm，重量215克；红魔 7S Pro尺寸为 166.27×77.1×9.98mm，重 235 克电池容量：红魔 7S是4500mAh；红魔 7S Pro电池是5000mAh存储：红魔 7S最高存储是512GB；红魔 7S Pro最高存储是1TB

    红魔 7S

  • Helio G25相当于天玑多少？

    没有可比性。Helio G25和天玑700比都相差太远，性能更是天差地别。联发科天玑7005G是2020年发布的中端5G 移动平台。它具有八核 CPU，具有2个2.2GHz Cortex-A76内核和6个2GHz Cortex-A55内核。芯片组的 GPU 是ARM Mali-G57MC2。联发科Helio G25是2020年发布的入门级4G 移动平台。它拥有一个八核 CPU，具有4个2GHz Cortex-A53内核和4个1.5GHz Cortex-A53内核。该芯片组的 GPU 是PowerVR GE8320。Geekbench5单核 （Android）联发科天玑7005G的跑分为565联发科 Helio G25的跑分为140Geekbench5多核 （Android）联发科天玑7005G的跑分为1730联发科 Helio G25的跑分为475

    Helio G25

  • 佳能ESO M200有没有热靴接口？

    没有佳能ESO M200是没有热靴接口的，热靴接口就是外接闪光灯的接口。热靴机身顶部用以接驳闪光灯、摄像灯、各种功能麦克风（单声道、双声道、变焦、四声道立体声等）的专用插槽式接口，槽中置有提供这些临时性外接设备正常工作的电源接头，和音频信号输入的接口，这些接口大多都设计成暗藏在槽中的形式，有些还有热靴盖，热靴表面都有两条平行的金属沟槽，用来卡紧这些外接设备的紧固螺栓。

    佳能ESO M200

  • 红魔 7S有人脸解锁吗？

    没有红魔 7S的解锁方式是屏下指纹解锁，没有人脸解锁方式。人脸解锁方式相较屏下指纹解锁看起来会更快，但如果是戴口罩的情况下，那么指纹解锁方式则更容易解锁。红魔 7S采用了6.8 英寸 1080×2400 分辨率 OLED 屏幕，有红蓝渐变、黑、绿三配色，搭载高通骁龙 8 Gen1 Plus芯片，最高 18GB 内存 + 512GB 存储，拥有 64MP 主摄，内置 4500mAh 电池，支持 165W 快充

    红魔 7S

  • Helio G25是多少位的？

    支持64位。Helio G25的中央处理器是64位的，虽然是支持64位，但是有的手机用Helio G25可能是32位，因为迫于性能不佳，所以还需要看具体手机到底是几位的。64位处理器是采用64位处理技术的CPU，相对32位而言，64位指的是CPU GPRs（General-Purpose Registers，通用寄存器）的数据宽度为64位，64位指令集就是运行64位数据的指令，处理器一次运行64bit数据。不能因为数字上的变化，而简单的认为64bit处理器的性能是32bit处理器性能的两倍。实际上在32bit应用下，32bit处理器的性能甚至会更强，即使是64bit处理器，也是在64bit应用下性能更强。所以要认清64bit处理器的优势，但不可迷信64bit。

    Helio G25

  • Helio G25能玩原神吗？

    不能玩。Helio G25就芯片性能上来说虽然能运行起来原神这款游戏，但是玩起来非常的卡，掉帧也是非常严重，而且Helio G25虽然是64位的，但是有的手机迫于性能不好可能做32位的，原神可能就无法运行，Helio G25的性能相当于骁龙450左右，甚至还不如骁龙450，多核的跑分比起450相差一半，如果想流畅运行原神都是要骁龙8系列以上才可以，所以Helio G25是不能玩原神的。建议还是用电脑或者换骁龙835左右性能的芯片手机来玩原神。

    Helio G25

  • 佳能ESO M200传感器尺寸是多少？

    约22.3×14.9mm佳能ESO M200传感器尺寸约22.3×14.9mm。相机最重要的方面之一就是传感器的尺寸，更大的传感器将捕获更多光线，从而改善低光性能、动态范围和一般图像质量。

    佳能ESO M200

  • 红魔 7S是DC调光吗？

    是红魔 7S采用的是DC调光方式，这种调光方式比PWM调光方式对眼睛的保护更好，因此也是目前绝大多数手机中比较常见的调光方式。由于现在大多数的智能手机使用OLED屏幕，这种屏幕的特点是对比度高，可视角度好，省电，屏幕轻薄等诸多优势，缺点是低亮度的时候会出现频闪，对眼睛十分不好，因此很多手机厂商开始在手机内采用DC调光方式。

    红魔 7S

  • Helio G25相当于骁龙多少？

    骁龙450左右。两者相比高通骁龙450的优点:1.浮点计算性能提高3倍2.骁龙对游戏优化更好3.骁龙450的安兔兔跑分更高两者对比联发科 Helio G25的优点:1.支持100% 更高的内存带宽（14.9对7.46GB/s）2.具有更小尺寸的晶体管（12对14纳米）3.CPU 核心频率提高11%（2000与1800MHz）4.更好的指令集架构性能、功耗等指标的总体比较:安兔兔的跑分情况：骁龙450的安兔兔跑分为99553，Helio G25的跑分为93310。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能：骁龙450的单核跑分为150，多核956，Helio G25的单核跑分为135，多核跑分为473。

    Helio G25

  • 佳能ESO M200有没有闪光灯？

    有佳能EOS M200搭载了可手动弹出的内置闪光灯，闪光指数虽然不高，但是足以满足日常补光需求，在某些创意拍摄中也能发挥出它的作用。

    佳能ESO M200

  • 佳能ESO M200屏幕分辨率是多少？

    3840×2160佳能ESO M200屏幕分辨率为3840×2160，像素为4K短片拍摄。视频分辨率:3840×2160，1920×1080，1280×720照片分辨率:L（大）:2400万像素(6400×4000)M（中）:约1060万像素(3984×2656)S1（小1）:约590万像素(2976×1984)S2（小2）:约380万像素(2400×1600)RAW/C-RAW:2400万像素（6000×4000）

    佳能ESO M200

  • Helio G25能打王者荣耀吗？

    能打。王者荣耀的最低配置要求是高通400系芯片、联发科mt6752以上，Helio G25的性能大概额骁龙450差不多，所以也是可以玩王者荣耀的。Helio G25结合了运行速度高达2GHz 的八核 Arm Cortex-A53CPU 和速度高达650MHz 的 IMG PowerVR GE8320GPU，提供快速而有趣的游戏体验。全屏智能手机设计比例高达20:9，配备 HD+ 分辨率显示屏，可在性能和能效之间实现出色平衡。

    Helio G25

  • 红魔 7S支持哪些频段？

    三网5G（SA/NSA）等红魔 7S支持的频段包括2G：GSM 2/3/5/83G：WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 3G：CDMA4G：TDD-LTE B34/B38/39/40/41 4G：FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B665G：NSA n41/n78//n77/n38 5G：SA n41/n78/n1/n77（3600M-4100M）/n28A/n3/n7/n8/n20/n5

    红魔 7S

  • 红魔 7S心率检测功能怎么使用？

    用相应的APP功能检测红魔 7S新增了心率检测功能，在手机内可以使用对应的APP来检测心率。红魔7S搭载了一块6. 8 英寸，分辨率为2080× 2400 的OLED屏，支持165Hz刷新率及多档调节功能，供应商来自国产维信诺，屏下指纹识别支持心率检测。

    红魔 7S

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM