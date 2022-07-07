抖音修订创作者口碑分实施规则 新增内容口碑指标

站长之家(ChinaZ.com) 7月7日 消息:今日，抖音电商发布了关于修订《创作者口碑分实施规则》的公示通知，公示期:2022年07月07日-07月13日，规则预计于2022年07月14日生效。

据悉，创作者口碑分由创作者分享商品近90天内的【内容口碑】、【商品口碑】及【服务口碑】三个评分维度的指标加权后排序计算得出。距今时间越近的数据对分数的影响越大。指标相同时订单量大的创作者排名和得分更靠前。

本次核心变化包括:

1、新增内容口碑指标，包括创作者分享商品产生的有效支付订单中的内容宣传负反馈率。

内容口碑:分值来源于近90天的创作者产生的挂车短视频和直播中，在用户评价和退款中反馈出涉及内容宣传的负反馈订单占比，并根据创作者基础单项指标在所处行业、自卖/非自卖型类型的综合排名，结合创作者分享商品产生的有效支付订单金额加权平均计算得出（自卖指店铺绑定官方帐号或渠道号的订单）;

2、修改商品口碑和物流口碑指标。删除售后指标，修改为挂车前的商家体验分（即店铺口碑）和商品好评率。

商品口碑:分值来源于近90天的创作者分享商品在挂车前的商家体验分（即店铺口碑）和商品好评率，，根据创作者基础单项指标在所处行业和自卖/非自卖类型的综合排名，结合创作者分享商品产生的有效支付订单金额加权平均计算得出;

3、修改服务口碑指标，删除原来所有商家服务指标，只保留消费者进线投诉创作者内容宣传和服务态度的问题的订单占比。

服务口碑:分值来源于近90天的创作者分享商品产生的用户进线平台表达对创作者行为的负反馈率，并根据创作者基础单项指标在全体创作者中的综合排名计算得出。

4、排序和展示逻辑优化，在细化行业类目排序的基础上，增加对每笔订单是自卖还是带货分别排序算分，使得竞争更加公平。

5、出分规则调整，有效支付订单量最大的行业至少超过30笔支付才会出现创作者口碑分。

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