首页 > 业界 > 关键词  > 淘宝直播最新资讯  > 正文

淘宝直播6月消费趋势数据报告:短视频用户浏览量超100亿 成交过亿直播间32个

2022-07-05 22:01 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月5日 消息:今日，淘宝官方发布消息，淘宝直播联合点淘APP，发布《淘宝直播6月消费趋势数据报告》，呈现淘宝直播的6月消费新图景。

数据显示，6月整体短视频的数量同比去年增长44.2%，6月短直流量环比上月增长142%。6月整体短视频用户浏览量超100亿，6月整体短视频用户浏览数量同比去长163%，6月整体人均短视频浏览时长同比去年增长12.3%，互联网用户对比往年大促，更青睐于提前做攻略了。

图片

其中，在点淘上6月的高净值人群中，18-35岁年轻女性用户播放人数最多，她们的人均vv和人均时长最高。其中，广东、江苏、山东的女性用户最爱提前做种草攻略，了解省钱秘籍和美妆试用和评测。

图片

数据显示，点淘短视频挂品点击率同比去年增长2.21倍，短视频挂品动销率同比去年增长8.5%，其中对女装、速食、美妆、鲜花、珠宝品类的贡献度最高。同时，淘宝直播开播账号数同比增长12.4%，复购率达高达59%，6月粉丝们的购买欲望在直播间里被点燃。其中，成交过亿直播间32个，成交过千万的直播间434个。6月数据显示，淘宝直播维持了高速增长，商家自播成为直播电商的持续增长点。其中，商家直播场次数量同比增长20.4%，商家自播成交同比增长21.9%。

图片

6月报告显示，登山露营、骑行、户外鞋服、冰雪运动、马术等细分品类均有不俗的表现。淘宝直播里的萌宠类目同比去年增长97.85%。另外，淘宝直播间用户复购率高达59%。80、90后女性作为淘宝直播间的核心人群，更愿意蹲守直播间购物。直播间女性的观看时长是男性的近2倍，更喜欢直播间里的陪伴式购物。00后异军突起，成为淘宝直播间的增长主力军。

图片

另外，与宠物的情感依赖更加明显，晒宠也成为晒娃、晒美食之后的又一大主题。无论是网络社交还是现实的社交场景中，宠物都是人与人之间交流的“硬通货”，淘宝直播里的萌宠类目同比去年增长97.85%。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 苹果A14和骁龙888哪个好？

    苹果A14更好。安兔兔benchmark分别测试CPU、GPU、内存速度的性能骁龙888A14仿生总得分863876571583中央处理器258506177628图形处理器322301207069记忆体148078110157用户体验135025101843GeekBench5.2该基准测试显示了多线程和单线程处理器的性能骁龙888A14仿生单核11691621多核36874180规格比较CPU 和内存骁龙888A14仿生频率2840兆赫3000兆赫核心86工艺5纳米5纳米晶体管数量1.18亿核心配置1x2.84GHz Cortex-X13x2.42GHz Cortex-A784x1.8GHz Cortex-A558x3GHz 冰风暴4x1.8GHz 火风暴功耗（TDP）10瓦6瓦内存类型LPDDR5（四通道）LPDDR4X最大限度。记忆16GB6Gb记忆频率27504266内存带宽4442.7神经处理器 （NPU）是的是的一级缓存512KB二级缓存1MB三级缓存4MB8MB指令集架构 （ISA）ARMv8.2-AARMv8.4-A

    苹果A14

  • 真我GT2大师探索版是塑料边框吗？

    不是真我GT2 大师探索版边框材质是金属中框，并且通过微缝链接工艺，去掉了手机屏幕与机身之间的塑料支架。另外该手机的机身使用了素皮机身和金属铆钉的设计，提升了手机握持质感以及保护性。真我GT2 大师探索版的基本配置包括6. 7 英寸的OLED屏幕，分辨率2412*1080，支持120Hz刷新率，4880mAh电池，100W快充等。它的三颗摄像头分别为 5000 万像素的主摄， 5000 万像素的超广角镜头，和 200 万像素的人像景深镜头。

    真我GT2大师探索版

  • 苹果A14和骁龙8 Gen1哪个好？

    苹果A14更好。在处理器性能方面，骁龙8Gen1的表现与苹果 A14仿生相当;它安装在 iPhone12中，不如 Apple A15Bionic。与上一代相比，新平台的增幅约为15%;Antutu benchmark分别测试CPU、GPU、内存速度的性能高通骁龙8第1代A14仿生总得分1014839571583中央处理器268491177628图形处理器334895207069记忆体153388110157用户体验139755101843Geekbench5.2该基准测试显示了多线程和单线程处理器的性能高通骁龙8第1代A14仿生单核14151621多核44624180CPU 和内存高通骁龙8第1代A14仿生频率3000兆赫3000兆赫核心86工艺4纳米5纳米晶体管数量1.18亿核心配置1x3.0GHz Cortex-X23x2.5GHz Cortex-A7104x1.8GHz Cortex-A5108x3GHz 冰风暴4x1.8GHz 火风暴功耗（TDP）6瓦6瓦内存类型LPDDR5（四通道）LPDDR4X最大限度。记忆32Gb6Gb记忆频率32004266内存带宽8842.7神经处理器 （NPU）是的是的一级缓存1MB二级缓存2MB三级缓存8MB8MB指令集架构 （ISA）ARMv8.2-AARMv8.4-A

    苹果A14 骁龙8 Gen1

  • 真我GT2大师探索版充电器是多少瓦？

    100瓦真我GT2 大师探索版搭配的充电器是100瓦，其电池容量是5000mAh，这一搭配来看是安卓旗舰手机中续航比较好的配置，同时100瓦的快充也是目前安卓里平均水平以上的快充速度，可以在较短的时间内将手机充满电量。

    真我GT2大师探索版

  • 苹果A14和天玑8100哪个好？

    苹果A14更好。安兔兔benchmark分别测试CPU、GPU、内存速度的性能联发科天玑 8100A14 仿生总得分785369571583中央处理器163368177628图形处理器139627207069记忆体106600110157用户体验93142101843Geekbench5.2该基准测试显示了多线程和单线程处理器的性能联发科天玑 8100A14 仿生单核11571621多核40564180规格比较：联发科天玑 8100A14 仿生频率2850 兆赫3000 兆赫核心86工艺5 纳米5 纳米晶体管数量62 亿1. 18 亿核心配置4x2.85 GHz ARM Cortex-A784x2.0 GHz ARM Cortex-A558x3 GHz 冰风暴4x1.8 GHz 火风暴功耗（TDP）8 瓦6 瓦内存类型LPDDR5LPDDR4X最大限度。记忆32 Gb6 Gb记忆频率64004266内存带宽4842.7神经处理器 (NPU)是的是的一级缓存64 KB二级缓存640 KB三级缓存16 MB8 MB指令集架构 (ISA)ARMv8-AARMv8.4-A

    苹果A14

  • 真我GT2大师探索版机身尺寸多少？

    161.3×74.3×8.2mm真我GT2大师探索版机身尺寸是宽厚 161.3×74.3×8.2mm，机身边框是直角金属中框，并且通过微缝链接工艺，去掉了手机屏幕与机身之间的塑料支架，屏幕支持 10.7 亿色原彩显示，通过了 HDR10 + 认证，屏幕是一块6.7 英寸 2412×1080 分辨率，120Hz高刷 AMOLED 柔性直屏

    真我GT2大师探索版

  • 苹果A14和天玑9000哪个好？

    相差不大。两者对比联发科天玑9000的优点：1.支持41% 更高的内存带宽（60对42.7GB/s）2.更好的安兔兔跑分（高达41%） –1022K 与723K3.多2个核心4.具有更小尺寸的晶体管（4对5纳米）5.更好的指令集架构AnTuTu Benchmark 测量不同场景下的 CPU、GPU、RAM 和 I/O 性能：天玑9000的跑分为1022321，苹果A14的跑分为723491。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能：苹果A14的单核跑分为1608，多核跑分为4149。天玑9000的单核跑分为1271，多核跑分为4310。

    苹果A14

  • 真我GT2大师探索版NFC支持哪些功能？

    公交卡、realme Pay、门禁卡等真我GT2 大师探索版的NFC功能支持门禁卡、银行卡、公交卡、车钥匙、身份证、还可以搭配智能自适应技术，提升刷卡成功率。目前公交卡已可以支持全国超过300个城市，几乎能满足大多数消费者出行乘坐公交的需求。NFC相对扫码的好处是，不需要打开手机即可使用，且安全性也极高，在手机没电的情况下，部分场景也可以继续支持NFC功能，而扫码必须打开手机才可以扫码。

    真我GT2大师探索版

  • 苹果A14和骁龙8+哪个好？

    骁龙8+跑分更高。两者对比骁龙8+的优点1.更好的安兔兔跑分分数 –1125K 与723K2.比苹果A14多2个核心3.具有更小尺寸的晶体管（4对5纳米）4.支持20% 更高的内存带宽（51.2对42.7GB/s）5.更好的指令集架构骁龙8+的安兔兔跑分比苹果A14高出56%骁龙8Plus Gen1的分数为1125223，苹果A14的分数为723491。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能：骁龙8+的单核跑分为1319，多核跑分为4210。苹果A14的跑分为1608，多核跑分为4149。

    苹果A14 高通骁龙 8 Gen1 Plus

  • 真我GT2大师探索版续航怎么样？

    续航时间不错真我GT2 大师探索版使用的是骁龙8Gen 1 Plus处理器，电池容量约5000mAh，它的能耗要比骁龙8Gen 1更好，而真我GT2 Pro使用的是骁龙8Gen 1，观看在线视频时长为19小时，因此可以估算出真我GT2 大师探索版观看在线视频的时间大约20小时左右。另外搭配100瓦的快充，真我GT2 大师探索版可以在1小时左右的时间将手机充满电量。

    真我GT2大师探索版

  • 苹果A14是什么架构？

    ARM架构苹果A14是苹果公司设计，基于64位元ARM架构的系统芯片。相对上一代的改进是神经网路引擎:全新的16核架构，相比A13的8核心数直接翻倍，能够提供高达11Tops的算力。另外，这次苹果也为A14Bionic 引入了和A12Z 类似的机器学习加速器结构， 获得了更快的矩阵运算速度。

    苹果A14

  • 真我GT2大师探索版可以无线充电吗？

    不可以真我GT2 大师探索版没有无线充电，它支持有线充电的功率是100瓦，电池容量约5000mAh，是目前安卓旗舰手机中电池容量比较大的类型。无线充电在最近几年的智能手机中比较火，也有很多旗舰手机支持了该功能，但无法支持一边充电一边使用，且充电功率不如有线充电，也成为很多人不喜欢无线充电的原因之一。

    真我GT2大师探索版

  • 小米手环7 Pro耗电吗？

    看个人使用情况。根据用户的反馈，如果使用频繁，2天能耗30%到40%电量，使用不频繁能够坚持10多天。以下是官方测试数据：小米手环7 Pro版典型模式测试条件:充满电后，使用出厂默认设置、使用静态表盘，开启 30 分钟/次全天心率检测、关闭高精度睡眠监测、异常心搏、全天压力检测、睡眠呼吸质量监测，开启抬腕亮屏，开启消息通知，其他为出厂默认设置。每天接收并显示 100 条通知，10 次来电提醒， 振动 10 秒钟。每天抬腕亮屏触发 200次;每天启动 App 同步一次数据;每天手动测量血氧 2 次;每周开启运动记录 60 分钟;每天刷卡 4 次、门禁卡 6 次;小米手环7 Pro版重度模式测试条件:充满电后，使用出厂默认设置、使用静态表盘，开启 1 分钟/次全天心率检测、开启高精度睡眠监测、全天压力检测、开启抬腕亮屏（其他为出厂默认设置）。每天接收并显示 200 条通知，15 次来电提醒， 振动 10 秒钟。每天抬腕亮屏触发 500次;每天启动 App 同步一次数据;每天手动测量血氧 2 次;每周开启运动记录 90 分钟;每天刷卡 4 次、门禁卡 6 次;

    小米手环7 Pro

  • 真我GT2大师探索版是直屏吗？

    是真我GT2大师探索版采用6.7英寸中置挖孔柔性直屏，分辨率为2412×1080，刷新率为120Hz，支持DC调光，窄边框和下巴，机身厚8.2mm，重199g，其他配置还包括搭载高通骁龙8 Gen1 Plus旗舰处理器，后置50Mp+50Mp+2Mp，前置16Mp镜头5000mAh电池，100W充电

    真我GT2大师探索版

  • 小米手环7 Pro能独立上网吗？

    不能。小米手环7 Pro是不能独立上网的，本身也没有WIFI配置功能和esim卡，是属于蓝牙的终端设备（ 蓝牙终端可用作连接客户端设备并从客户端设备接收数据的服务器，以及用作连接其他设备的客户端），所以无法实现独立上网。加上手环的定位就是运动时尚电子消费品，通信一般也是以低功耗的蓝牙为主，目前还支撑不了WIFI或者是4G、5G，所以手环类的电子产品都是不能独立上网的。

    小米手环7 Pro

  • 真我GT2大师探索版有3.5mm耳机孔吗？

    没有真我GT2 大师探索版没有3.5mm耳机孔，如果需要使用3.5mm耳机，那么可以使用type-C转接线，也可以考虑使用带有type-c的耳机和无线蓝牙耳机。目前大多数的智能手机已经取消了3.5mm耳机孔，主要是为手机留出更多的内部空间，同时也可以提高手机的气密性，防水防尘性能也可以获得提升。

    真我GT2大师探索版

  • 小米手环7 Pro可以绑定zepp life吗？

    不能。小米手环7Pro目前只支持绑定小米运动健康APP，还不能支持Zepp Life。小米运动（原名小米手环），是小米手环的官方应用(APP)，是是全球最大的运动健康数据库之一。伴随着小米手环系列产品出货量的快速增长，其注册用户量也呈指数式蹿升。2022年3月16日，小米运动更名为Zepp Life，并上线全新应用小米运动健康APP。小米运动健康APP新应用将逐步支持用户原有数据迁移，用户可以登录小米应用商店、苹果AppStore下载全新应用。未来小米将不断优化“小米运动健康”应用。

    小米手环7 Pro

  • 真我GT2大师探索版散热怎么样？

    三明治立体双VC结构真我GT2 大师探索版采用的是三明治立体双VC结构，VC面积达4811m㎡，官方称散热与专业的游戏手机相比，也毫不逊色。真我GT2 大师探索版还使用了骁龙8Gen 1 Plus处理器，该处理器比骁龙8Gen 1能耗更低，对于手机的发热问题预计也更少。尤其是骁龙8Gen 1 Plus使用的是台积电的4nm工艺，骁龙8Gen 1则是三星的4nm，制程虽然都一样，但台积电4nm的口碑要比三星更好。

    真我GT2大师探索版

  • 小米手环7 Pro可以蓝牙听歌吗？

    不可以。小米手环7Pro不支持连接，因为耳机和蓝牙手环同属于接收终端设备，所以不能相互连接，虽然小米手环7Pro是支持蓝牙的，但是耳机和蓝牙手环都是接收蓝牙的中设备，本身是不能一起连接的，所以不能听歌。蓝牙是一种支持设备短距离通信（一般10m内）的无线电技术，能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。利用蓝牙技术，能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信，也能够成功地简化设备与因特网Internet之间的通信，从而数据传输变得更加迅速高效，为无线通信拓宽道路。

    小米手环7 Pro

  • 小米手环7 Pro腕带可以拆换吗？

    可以。小米手环7Pro是支持腕带拆换的，如果你的腕带损坏或者是想换个新的颜色都是可以拆下来然后换掉。小米手环7Pro 版6款单色抗菌腕带（夜跃黑、冥思绿、静息白、舒展蓝、悦活粉、活力橙）亲肤，防水，质轻。腕带是快拆式设计，可以便捷更换腕带。采用热塑性弹性体材质。如有任何需要和疑问您可以联系小米旗舰店客服详细咨询，将竭诚为您服务。

    小米手环7 Pro

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM