淘宝直播6月消费趋势数据报告:短视频用户浏览量超100亿 成交过亿直播间32个

站长之家(ChinaZ.com) 7月5日 消息:今日，淘宝官方发布消息，淘宝直播联合点淘APP，发布《淘宝直播6月消费趋势数据报告》，呈现淘宝直播的6月消费新图景。

数据显示，6月整体短视频的数量同比去年增长44.2%，6月短直流量环比上月增长142%。6月整体短视频用户浏览量超100亿，6月整体短视频用户浏览数量同比去长163%，6月整体人均短视频浏览时长同比去年增长12.3%，互联网用户对比往年大促，更青睐于提前做攻略了。

其中，在点淘上6月的高净值人群中，18-35岁年轻女性用户播放人数最多，她们的人均vv和人均时长最高。其中，广东、江苏、山东的女性用户最爱提前做种草攻略，了解省钱秘籍和美妆试用和评测。

数据显示，点淘短视频挂品点击率同比去年增长2.21倍，短视频挂品动销率同比去年增长8.5%，其中对女装、速食、美妆、鲜花、珠宝品类的贡献度最高。同时，淘宝直播开播账号数同比增长12.4%，复购率达高达59%，6月粉丝们的购买欲望在直播间里被点燃。其中，成交过亿直播间32个，成交过千万的直播间434个。6月数据显示，淘宝直播维持了高速增长，商家自播成为直播电商的持续增长点。其中，商家直播场次数量同比增长20.4%，商家自播成交同比增长21.9%。

6月报告显示，登山露营、骑行、户外鞋服、冰雪运动、马术等细分品类均有不俗的表现。淘宝直播里的萌宠类目同比去年增长97.85%。另外，淘宝直播间用户复购率高达59%。80、90后女性作为淘宝直播间的核心人群，更愿意蹲守直播间购物。直播间女性的观看时长是男性的近2倍，更喜欢直播间里的陪伴式购物。00后异军突起，成为淘宝直播间的增长主力军。

另外，与宠物的情感依赖更加明显，晒宠也成为晒娃、晒美食之后的又一大主题。无论是网络社交还是现实的社交场景中，宠物都是人与人之间交流的“硬通货”，淘宝直播里的萌宠类目同比去年增长97.85%。

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