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耐克市值一夜蒸发800多亿 网友：还是国货更香

2022-06-29 14:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月29日 消息:耐克不香了?截至周二美股收盘，耐克股价跌近7%，市值一日蒸发120亿美元，约合805亿元人民币。

此前，该公司公布了第四财季财报，第四财季耐克营收为122亿美元，与去年同期相比下降1%。2022财年全年，耐克营收达467亿美元，没有实现一年前设定的初始销售目标，即当年收入达到500亿美元。

AJ、耐克、Nike、球鞋、炒鞋、球衣 (1)

耐克首席财务官 Matthew Friend 在与分析师的电话会议上表示:“我们支付的费用大约是大流行前支付的五倍，以将产品放入集装箱、船上并将其从亚洲运往美国。” “这对我们的运营产生了重大影响。”

分地区来看，大中华区营收为15.6亿美元，同比下降19%。值得注意的是， 耐克已连续三个季度失守中国市场。 截至2022年2月28日的第三财季，耐克大中华区收入同比下降5.2%至21.6亿美元。而再上一财季，耐克大中华区销售收入亦大跌20%至18.44亿美元。

对此，网友纷纷表示:“ 耐克鞋子在越南生产，质量太差了，中国随便一个品牌的鞋子都会比他强”，国货越来越香了或许也是耐克在中华区销量下滑的原因之一。

此外，耐克在北美区的表现也不佳。财报数据显示，第四财季，耐克北美区营收下降了5%，其中，鞋类销售额下降了6%，服装销售额下降了5%。

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    苹果A14

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    根据自己的需求选择1、佳能EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM；这个镜头对于新手来说非常友好，可以用来拍风景、人像、特写。相机的第一个功能就是记录生活、记录旅游中的美好瞬间，佳能EF-S 18-135mm的焦段非常广，很容易上手。2、佳能EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM；如果在自己有限的预算了，是比较推荐这个镜头的，缺点是没什么新的特色，后续还是需要升级其他镜头。3、佳能EF 50mm F1.8 STM；这款是拍人像必备，便宜又实惠，可以用它练习拍人像，也可以当做日常挂机头。4、佳能EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM；如果你已经入了标准变焦和定焦人像，那下一个镜头比较推荐4.5-5.6 IS STM，10-18mm的广角变焦头，能够带来不一样的视角享受。5、适马Art 18-35mm F1.8 DC HSM；这款有恒定大光圈，适合拍风景、星空、人像！

    佳能EOS 850D

  • 荣耀 X40有几款手机？

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    荣耀 X40

  • 佳能EOS 850D多少钱？

    官方建议 5799 起售佳能EOS 850D是佳能 2020 年上市的一款微单相机，机身约 515 克（含电池、存储卡），很小乔，方便携带，适合旅游摄影、户外旅行等，拍出来的颜色也很鲜艳。镜头旁边的环是扭动可以调色，好操作，而且手机跟相机可以互相传视频，是一看比较推荐的单反相机。

    佳能EOS 850D

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