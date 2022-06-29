耐克市值一夜蒸发800多亿 网友：还是国货更香

站长之家(ChinaZ.com) 6月29日 消息:耐克不香了?截至周二美股收盘，耐克股价跌近7%，市值一日蒸发120亿美元，约合805亿元人民币。

此前，该公司公布了第四财季财报，第四财季耐克营收为122亿美元，与去年同期相比下降1%。2022财年全年，耐克营收达467亿美元，没有实现一年前设定的初始销售目标，即当年收入达到500亿美元。

耐克首席财务官 Matthew Friend 在与分析师的电话会议上表示:“我们支付的费用大约是大流行前支付的五倍，以将产品放入集装箱、船上并将其从亚洲运往美国。” “这对我们的运营产生了重大影响。”

分地区来看，大中华区营收为15.6亿美元，同比下降19%。值得注意的是， 耐克已连续三个季度失守中国市场。 截至2022年2月28日的第三财季，耐克大中华区收入同比下降5.2%至21.6亿美元。而再上一财季，耐克大中华区销售收入亦大跌20%至18.44亿美元。

对此，网友纷纷表示:“ 耐克鞋子在越南生产，质量太差了，中国随便一个品牌的鞋子都会比他强”，国货越来越香了或许也是耐克在中华区销量下滑的原因之一。

此外，耐克在北美区的表现也不佳。财报数据显示，第四财季，耐克北美区营收下降了5%，其中，鞋类销售额下降了6%，服装销售额下降了5%。

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