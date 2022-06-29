Ross Young：苹果iPad mini7不太可能有120Hz的ProMotion功能

站长之家(ChinaZ.com) 6月29日消息:据MacRumors报道，今天亚洲媒体又出现了一个粗略的传言，称苹果将发布带有120Hz ProMotion的iPad mini，但显示器行业分析师对这些报道做出了怀疑的评价。

Display Supply Chain Consultants（DSCC）分析师Ross Young在推特上回答了The Mac Observer的Jeff Butts关于该传闻的问题，他说如果该传闻是准确的，他会感到「惊讶」，因为苹果用于iPad mini的LCD面板与ProMotion不兼容。

苹果目前在iPad mini6屏幕上使用的是a-Si液晶背板技术。A-Si，即非晶硅，因其成本低、生产工艺相对简单，是显示市场上的首选显示技术。Young指出，相比之下，苹果的iPad Pro型号使用了Oxide LCD面板。氧化物液晶显示器技术，因其能够提供更高的对比度、刷新率和分辨率，而成为高端智能手机行业的首选。

在「果冻屏」现象被发现后不久，关于苹果可能在下一代iPad mini中采用ProMotion的传闻开始受到关注。由于LCD屏幕是逐行刷新的，在顶部的行和底部的行被刷新之间有一个微小的延迟。虽然这是LCD屏幕的正常表现，但在iPad mini上出现时，它会显得更加明显。

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