华为邓泰华：要打造根技术 自研仓颉编程语言计划今年下半年发布

站长之家（ChinaZ.com）6月16日消息:在华为伙伴暨开发者大会2022上，华为公司副总裁、计算产品线总裁邓泰华发表「共建计算产业，共创数智未来」主题演讲，分享鲲鹏、昇腾、欧拉在商业、生态、技术方面的最新进展。

邓泰华表示，华为将坚持「硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才」的生态策略。在基础软件方面，欧拉首个数字基础设施全场景版本 openEuler22.03LTS 今年3月发布。欧拉南向支持多样性设备，已经实现主流计算架构100% 全覆盖，包括 ARM、x86、RISC-V 等全部主流 CPU 指令集，同时支持 NPU、GPU 和 DPU 等多种异构算力;欧拉北向使能 IT、CT 和 OT 全场景应用，与伙伴协作，适配一万多款应用，主流应用场景100% 支持。同时，通过共享分布式套件，进一步实现与鸿蒙互通。

对于自研编程语言仓颉的进展，邓泰华表示，华为在编程语言领域还在持续提升自主创新，华为要打造根技术，从操作系统、数据库、芯片、编译器、编程语言、指令集，这些都属于根。「编程语言包括底层的编程语言，计划在今年下半年发布，支持多样性算力。仓颉是对应到上层应用编程语言，我们现在也在编程语言的开发过程当中，后面合适的时机还会再做正式的发布。」他说。

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