供应商爆料新东方带货不要坑位费 主播董宇辉回应爆火：我的荣幸

站长之家（ChinaZ.com）6月14日 消息:最近，新东方的直播间火了。网友们最近掌握了学习新姿势，在东方甄选的直播间里一边购物一边学习。也有白嫖党只看不买，整场看下来记了不少单词。

不得不说，这次新东方的转型很成功，这种“边卖货边教英语”的模式成功吸引了用户的目光。统计数据显示，6月10日晚间的那场直播，东方甄选直播间场均观看人次达到13.5万人，峰值人数达到10.8万，直播商品数共125件，直播销量19.8万件。

转型直播带货半年，新东方凭借双语无缝切换的风格，从最初平均单场直播销售额不足30万，逆袭为近1500万，东方甄选直播间3天时间内粉丝也增加了157万。

供应商爆料，一夜爆火之后，东方甄选直播间团队态度严谨且克制。他们没有张口闭口先谈要坑位费，而是要了公司的各种资质证明，严格把关了质量，且在开播前也没有要大量样品，只要了几个展示用的样品。

不少杭州消费者定时蹲守新东方直播间，就为了听带过50万学生的董宇辉老师讲英语。一边是写满英文单词的白板，另一边，牛排、洗衣液、大米铺满了桌面。

对于近日的爆火，主播董宇辉回应称:“作为一名曾经的老师，和现在的网络销售员，传递知识，让人喜欢阅读，最终热爱生活，这是我的福气，荣幸，和使命。茫茫人海，原来你也在这里。"

在接受媒体采访时，董宇辉表示:“我曾经相信（火）是必然，但你也得承认它确实是偶然。”同时，谈到自己突然火了，他说:“永远会有一些跟你性格相似的人，无缘无故地爱你。只是那些愿意爱我的人正好看见了我。”

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