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供应商爆料新东方带货不要坑位费 主播董宇辉回应爆火：我的荣幸

2022-06-14 10:50 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月14日 消息:最近，新东方的直播间火了。网友们最近掌握了学习新姿势，在东方甄选的直播间里一边购物一边学习。也有白嫖党只看不买，整场看下来记了不少单词。

不得不说，这次新东方的转型很成功，这种“边卖货边教英语”的模式成功吸引了用户的目光。统计数据显示，6月10日晚间的那场直播，东方甄选直播间场均观看人次达到13.5万人，峰值人数达到10.8万，直播商品数共125件，直播销量19.8万件。

转型直播带货半年，新东方凭借双语无缝切换的风格，从最初平均单场直播销售额不足30万，逆袭为近1500万，东方甄选直播间3天时间内粉丝也增加了157万。

供应商爆料，一夜爆火之后，东方甄选直播间团队态度严谨且克制。他们没有张口闭口先谈要坑位费，而是要了公司的各种资质证明，严格把关了质量，且在开播前也没有要大量样品，只要了几个展示用的样品。

不少杭州消费者定时蹲守新东方直播间，就为了听带过50万学生的董宇辉老师讲英语。一边是写满英文单词的白板，另一边，牛排、洗衣液、大米铺满了桌面。

对于近日的爆火，主播董宇辉回应称:“作为一名曾经的老师，和现在的网络销售员，传递知识，让人喜欢阅读，最终热爱生活，这是我的福气，荣幸，和使命。茫茫人海，原来你也在这里。"

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在接受媒体采访时，董宇辉表示:“我曾经相信（火）是必然，但你也得承认它确实是偶然。”同时，谈到自己突然火了，他说:“永远会有一些跟你性格相似的人，无缘无故地爱你。只是那些愿意爱我的人正好看见了我。”

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    综合性能差不多相当于骁龙888。麒麟9000是1*A77@3.13GHz+3*A77@2.54GHz+4*A55@2.04GHz，也就是包括一个3.13GHz A77大核心、三个2.54GHz A77中核心、四个2.04GHz A55小核心。骁龙888是采用1x2.84GHz （ARM 最新 Cortex X1核心）+3x2.4GHz (Cortex A78)+4x1.8GHz (Cortex A55)。专业的Geekbench5CPU跑分上，麒麟9000单核得分是1017，多核得分是3753，骁龙888的单核得分是1135，多核得分是3753，两者都是相差不多的。

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    是的。麒麟9000是业界最成熟的5G SA解决方案，带给用户疾速的5G现网体验。麒麟9000全新升级Cortex-A77CPU，大核主频突破3.1GHz，爆发性能实力。麒麟9000采用全球顶级5nm工艺制程，集成153亿晶体管，更小尺寸蕴藏更大能量。

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  • 苹果iPhone14最快几月拿到？

    10月苹果iPhone14将在苹果2022年秋季发布会上亮相，随后一周后才可以开始预定，发货时间则需要继续往后推一周以上，因此大多数第一批预定的用户会在10月初陆续获得自己的iPhone14手机。比如iPhone13就是在北京时间2021 年 9 月 15 日凌晨 1 点发布，第一批下单的用户在10月初开始收到手机。通常来说，在苹果官网下单的用户，是按照订单付款顺序进行发货，越早下单可以越早获得手机。在京东、天猫等电商平台，则是每隔一段时间就放出一些货源，这时候主要靠手速来抢，比较看运气，所以大家在购买的时候选择好自己的渠道。

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  • 苹果iPhone14多少钱？

    预计899美元起由于iPhone14系列取消了Mini型号，因此最低的版本将会是iPhone14，对比参考下iPhone13系列的价格是iPhone 13 售价 799 美元（约 5999 元人民币）；iPhone 13 Pro 售价 999 美元（7999 元人民币）；iPhone 13 Pro Max 售价 1099 美元（8999 元人民币）不过今年全球供应链价格都在上涨，因此iPhone14系列的价格可能会提高100美元左右，对应的国内的售价也会提高，预计起步的iPhone14售价为6699元，相应的 iPhone 14 Pro和 iPhone 14 Pro Max也会上调价格，预计上涨也会在700元左右。涨价后 iPhone 14 Pro和 iPhone 14 Pro Max的价格预计是8699元和9699元。

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  • 小米 12S跑分成绩多少？

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  • 麒麟9000和骁龙888哪个好？

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    麒麟9000

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