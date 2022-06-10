B站发布2022年季度财报；蚂蚁集团暂无启动IPO计划；蔚来发布2022一季度财报

文章目录 B站发布2022年第一季度财报

蚂蚁集团暂无启动IPO计划

蔚来发布2022一季度财报

B站发布2022年 第一 季度财报

昨日晚间，B站发布了截至3月31日的2022年第一季度财报。财报显示，该季度B站营收为50.541亿元，同比增长30%。净亏损22.841亿元，去年同期为9.049亿元。

其中，来自于移动游戏的营收为13.578亿元，同比增长16。来自于增值服务的营收为20.522亿元，同比增长37%。来自于广告的营收为10.408亿元，同比增长46%。来自于电商业务及其他业务的营收为6.033亿元，同比增长16%。

用户数方面，一季度B站平均月活跃用户数为2.936亿，移动月活跃用数为2.764亿，同比增长31%、33%。平均日活跃用户数7940万，同比增长32%。平均月付费用户数为2720万，同比增长33%。单个用户日均使用时长增至95分钟。大会员数量达2010万，同比增长25%。

哔哩哔哩预计，2022年第二季度净营收将达到48.5亿元至49.5亿元。

蚂蚁集团暂无启动IPO计划

昨日，针对“重启上市传闻”，蚂蚁集团官方回应称，正在监管部门的指导下专注落实整改工作，目前没有启动IPO的计划。

同时，证监会也表示：“没有进行这方面的评估和研究工作，但我们支持符合条件的平台企业在境内外上市。”

蔚来 发布2022一季度财报

昨日晚间，蔚来发布2022一季度财报称，该季度实现营收99.106亿元，同比增长24.2%，环比增长0.1%。净亏损17.827亿元，同比增亏295.3%。

其中，汽车销售额为92.440亿元，同比增长24.8%，同比增长0.3%。汽车利润率为18.1%。其他销售额为6.666亿元，同比增长15.6%。

2022年第一季度，蔚来汽车交付了25，768辆汽车，同比增长28.5%，环比增长2.9%。包括4341辆ES8、13620辆ES6、7644辆EC6和163辆ET7。

蔚来汽车预计，2022年第二季度总营收将达到93.40亿元至100.88亿元，汽车交付量将在2.3万辆至2.5万辆之间。NT2平台全新中大型五座SUV ES7将于本月上市。

（举报）