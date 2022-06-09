抖音电商拟新增“全球购鞋靴类/服饰类争议细则”

站长之家(ChinaZ.com) 6月9日 消息:今日，抖音电商发布征集意见通知，拟新增《【全球购】鞋靴类争议细则》、《【全球购】服饰类争议处理细则》两项细则，意见征集期:2022年06月09日-06月16日，拟于2022年6月23日修订生效执行。

规则均对适用范围、争议场景、质量问题、举证标准、 判责标准作出了明确的规定。

其中，《【全球购】服饰类争议处理细则》适用于平台商家和消费者之间关于服饰类商品的争议处理。 服饰类商品是指在平台以下类目发布的商品:一级类目:“服饰配件/皮带/帽子/围巾”、“男装”、“内衣裤袜 ”、“女装”、“运动服/休闲服装”。

若消费者签收商品后发现商品存在表面状况有明显瑕疵或严重描述不相符，消费者应在收到商品15天内提出售后申请。经穿着、洗涤等正常使用产生质量问题的情况，消费者可在商品签收后15天内提出售后申请，并提供相关有效凭证。

商品存在质量问题的、商品存在图案、款式、颜色描述不符情形的，经判定买家举证有效等情况经判定买家举证有效，平台支持买家退货退款，运费由商家承担。

《【全球购】鞋靴类争议细则》适用于平台商家和消费者之间关于鞋靴类商品的争议处理。

鞋靴类商品是指在平台以下类目发布的商品:“运动鞋”、“女鞋”、“男鞋 ”、“童鞋/婴儿鞋/亲子鞋”。

商品存在质量问题的，经判定消费者举证有效，商家应按照法律规定及平台平台相关规则履行以下退货、维修等义务，不得以鞋盒包装破损、灭失为由拒绝履行售后服务:

（1）消费者在订单确认收货后次日0点起的15天(24H)内，平台支持消费者退货退款、维修。商家无法履行更换义务的，平台支持消费者退货退款。

（2）消费者签收商品后平台支持消费者维修需求。商家须在法律规定的期限内履行维修义务，若商家逾期未履约的，平台支持消费者退货退款，运费由商家承担。买卖双方经协商同意由消费者自行维修的，维修费用由商家承担。

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