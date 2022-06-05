小红书发布中小企业扶持计划 流量、开店等四大维度扶持

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:日前，小红书对外宣布，为助力中小企业找到全新的经营增长点，响应助力中小企业纾困解难的政策号召，小红书灵感营销推出中小企业扶持计划，将在2022年陆续落地城市中小企业扶持活动，通过四大维度扶持政策助力中小企业长效增长。

小红书灵感营销整合平台资源，推出「流量扶持」、「营销扶持」、「开店扶持」、「产品扶持」四大维度扶持政策，助力中小企业发掘增长机会，实现品牌力和产品力的共同成长。

流量扶持:单企业最高获52000元「广告金」

中小企业报名参与活动，与小红书开展营销合作，满足条件即可获得平台赠送的广告金，单企业最高可达52000元。

营销扶持:官方专业指导，掌握小红书营销密码

为帮助中小企业快速掌握小红书平台的营销方法，小红书将为企业配备专业营销顾问，提供1对1营销指导;同时，面向平台内各行业企业，小红书将定期举办线上直播、线下沙龙等形式的课程，讲解官方营销方法，助力中小企业提升营销能力，更高效地实现品牌破圈。

开店扶持:低月销店铺佣金减免

针对有电商开店需求的中小企业，小红书针对平台内月成交额1万以内的店铺，实施佣金减免政策，降低中小企业运营成本，助力企业稳步成长。

产品扶持:商业产品抢先体验，抓住未来商机

为了更好地帮助企业在小红书生长，小红书平台不断完善营销工具，并对现有商业产品进行迭代升级。面向广大中小企业，小红书将开放新商业产品抢先体验权益，让中小企业第一时间解锁平台营销新玩法，高效实现营销目标。

6月7日，小红书将走进南京，携手南京市商务局共同举办品牌生长沙龙，并面向南京中小企业开展扶持。

（举报）