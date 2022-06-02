微博上线粽子新表情 包括甜粽党和咸粽党

站长之家（ChinaZ.com）6月2日 消息:明天就是端午节了，微博也上线了粽子新表情，让不少网友直呼可爱。
本次微博上线粽子新表情分别包括“甜粽党”、“咸粽党”和“我最粽意你”。
2022端午消费趋势数据显示，5月中旬至下旬，粽子销量环比增长超440%，咸粽占据主导优势，咸粽/甜粽的销售比例约为4:1。
问题来了，你是甜粽党还是咸粽党呢?
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该表情为一个小黄人表情愉悦的举着杠铃，而这让不少网友将表情含义解读为「抬杠」...有网友表示，这个表情实属有些阴阳怪气了.也有的调侃称，这下真的有杠精专属表情了...
一如月饼，作为端午节特色美食的粽子，口味也越来越多元化，各地更是有不同的独特风格...新华网特意制作了两期视频，展示了各地的特色粽子，比如云南宣威的云腿粽子、广西南宁粽子、安徽黄山的祁红粽茶、湖北武汉粽子、湖南儋州、重庆火锅粽子、云南安宁蜜粽、福建潮州双拼粽子...各种创意让人拍案叫绝，将创新和传统口味完美融合，让人看完忍不住垂涎三尺...
北方的甜粽子党”和南方的咸粽子党”各执一词，谁也没法说服谁...据《2022京东超市新口味粽子消费趋势报告》显示，今年端午节前，咸粽子销量是甜粽子4倍...与甜咸粽子之争不同，新口味粽子似乎更受关注，如深受年轻人喜爱的榴莲冰粽、兼顾品质和健康的坚果粽、养胃易消化的大黄米粽、独具藏家风味的青稞牦牛粽、日系口味特色的蒲烧鳗鱼粽等...而从各省的新口味销量占比粽子总销量来看，新口味粽子对北方人的诱惑力更大，特别是山东、北京、河北等地...
据统计数据显示，5月中旬至下旬，粽子销量环比增长超440%，咸粽占据主导优势，咸粽/甜粽的销售比例约为4:1...今天，“咸粽子销量是甜粽子4倍”的话题冲上微博热搜第一...不少北方网友依然坚持甜粽YYDS的看法，表示“ 无论咸粽子销量再怎么高，都影响不了甜粽子在我心目中的地位”...
又一年端午，燕之屋联名五芳斋，定制端午礼盒“粽星捧燕”，用与“粽”不同的中国风味，礼献佳节...燕之屋与五芳斋实力联名，滋养理念与传统手艺相碰撞，粽星捧燕品味更出“粽”，滋补更到位...燕之屋X五芳斋，定制端午礼盒“粽星捧燕”，内含燕之屋·花漾年华冰糖官燕两瓶，五芳斋粽子四枚，一枚香醇一口清润，吃出浓情端午味...燕之屋·花漾年华冰糖官燕，采用121℃、960S专业炖煮工艺，达到商业无菌标准，滋补更安心...燕之屋X五芳斋强强联手，匠心打造，共同敬献粽星捧燕端午礼盒，所有浓情厚意，只为祈愿您幸福安康......
特地推出“粽情一夏 为爱划龙舟”的活动，并上线了多种端午限定玩法，让我们一起感受端午龙舟热烈的气氛和传统节目的风采...作为一款基于地理位置的陌生人社交平台，觅伊App致力于寻求真人社交的互动方式，让用户在社交中也可以感受传统节日的文化气息...为了让更多的用户能够参与到此次的端午划龙舟活动，觅伊官方也加大了活动的参与路径...随着传统端午节的活动即将上线，觅伊App这次有望借着有趣、低门槛、互动性强的玩法，进一步吸引更多的用户加入到端午划龙舟的活动中......
今晚19:00，Redmi将召开新品发布会，正式推出全新一代小金刚机型Redmi Note 11T系列...随着近几天的预热，新机可谓是热度十足，目前已经公布的配置有天玑8100、120W神仙秒充、最强LCD屏幕等等，在微博上的讨论度非常高...核心也是此次Redmi Note 11T系列最大的亮点，其中Redmi Note 11T Pro+将搭载口碑神U天玑8100，在中端机上配备了旗舰芯片......
5月24日，#柯南官方海报#登上微博热搜，起因是《名侦探柯南》泰国某咖啡店万圣节的新娘的官方宣传图中，小兰穿上婚纱，而新郎竟不是柯南，而是工藤新一...从海报来看，新一小兰是一对，柯南灰原是一对，新一和柯南同框就让人费解...需要注意的是，这张海报是泰国某咖啡店的创意，并不是日本柯南官方的图...4月15日，《名侦探柯南：万圣节的新娘》在日本上映，累计收获近40亿日元票房，其豆瓣评分高达7.9分...
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在官网上就可以进行更新。1.首先打开富士的官网的下载中心，在官方最上方可以查看到一个SUPPORT，选择第一项下载就可以进入到下载中心了。2.在下载中心的默认界面，最前面你可以看到各个相机的型号，选择GFX，在下方找到【GFX 50S II】型号，点击进入。3.在这里面可以看到相机固件的更新内容以及版本信息，拉到最下面，点击【I agree – Begin download】，再点击下方的DOWNLOAD，就可以进行下载了。4.如果看不懂最好用浏览器自带的翻译软件进行查看，很容易就可以找到了。
不错戴尔XPS13Plus电池容量为55瓦时，搭配的适配器为60W AC 适配器Type-C接口，支持快充，可以快速给笔记本充电。官方没有说明日常状态使用的续航时间，但一般处理文字和办公软件的话，一天的使用应该没问题。
约455幅，视频拍摄约80分钟。1.拍摄静止图像时的电池续航约455幅*自动省电开启*设置GF63mmF2.8R WR时。2.视频拍摄的实际电池续航全高清:约80分钟（59.94p）*人脸识别关闭3.持续拍摄视频时的电池续航全高清:约140分钟（29.97p）*人脸识别关闭
是戴尔XPS13Plus的扬声器为双立体声扬声器（高音 + 低音），Realtek ALC1319D，2W x2= 总计4W
请按照以下步骤进行清理。请注意，如果图像传感器在清洁过程中损坏，维修或更换图像传感器将收取费用。1.使用气吹（不是刷子）清除传感器上的灰尘。请勿使用刷子或吹风刷。不遵守此注意事项可能会损坏传感器。2.相机外面的大部分地方可以用镜头布进行擦拭，切记不要大面积的胡擦，小范围的沿着一个顺序进行擦拭，检查灰尘是否已成功清除。根据需要重复步骤1和2。3.更换机身盖或镜头。
请按照以下步骤进行保养操作。每次使用后请使用柔软的干布清洁相机机身。请勿使用酒精、稀释剂或其他挥发性化学物质，它们可能会使相机机身上的皮革变色或变形。相机上的任何液体都应立即用柔软的干布擦去。使用吹风机清除显示器上的灰尘，注意避免划伤，然后用柔软的干布轻轻擦拭。任何残留的污渍都可以用一张涂有少量镜头清洁液的 Fujifilm 镜头清洁纸轻轻擦拭来去除。为防止灰尘进入相机，请在未安装镜头时更换机身盖。
不能戴尔XPS 13 Plus的内存条是集成的，无法后续自行更换，如果需要更换，可能需要专业人员进行处理。在售的有两种内存可选，分别是16 GB， LPDDR5， 5200 MHz， 集成， 双通道和32 GB， LPDDR5， 5200 MHz， 集成， 双通道
防水甚至防寒。由于富士GFX 50S II机身在 60 个不同的位置密封，GFX 50SII可以不受最恶劣的天气和环境的影响。 它可以在低至-10℃的温度下工作，也能防尘防潮。GFX 50SII由镁合金制成，重量极轻，但非常耐用性，可以满足日常使用的需求。 镜头卡口周围的机身加厚1mm，可提供额外的强度和支撑力；它是使用较大的G卡口定焦镜头和变焦镜头时的保障选择。
2 年Premium Support Plus 和上门服务戴尔XPS 13 Plus提供2年Premium Support Plus 和上门服务包括24x7 全面保障，意外保护免费上门：发生碎屏，进液等意外损坏或性能故障时，整机免费保修；全国2100+城区下一工作日免费上门更换原厂部件；支持全球160+国家或地区联保全天候专线电话/微信响应，在线解决蓝屏，办公程序闪退或游戏卡顿等系统/软件故障，支持远程调试路由器及打印机等外设连接问题；远程免费新机开荒，个性化设置及软件APP激活等“一键”搞定。
富士GFX 50SII提供了6种包围式曝光模式。在您按下快门时，将采用不同设置拍摄多幅画面。 此功能对JPEG和RAW格式都适用，包括自动包围式曝光、胶片模拟包围式曝光等。1.AE 包围曝光 (2/3/5/7/ 9 张) 1/3EV 档 可至 ±3EV 档2.胶片模拟包围曝光 可选择任意 3 种类型的胶片模拟模式3.动态范围包围曝光 100%/200%/400%4.ISO 感光度包围曝光 ±1/3EV/±2/3EV/±1EV5.白平衡包围曝光 ±1/±2/±36.对焦包围 自动/手动
13.4英寸3.5K级别的触控屏戴尔XPS13Plus延续了该系列的高素质水平，采用了13.4英寸3.5K级别3456x2160像素，60Hz，OLED屏幕， 支持触控和防反光，400nit，InfinityEdge
Capture One for FUJIFILM、FUJIFILM X Acquire、Tether Shooting Plug-in Pro等。此外富士GFX50S II还支持FUJIFILM X RAW STUDIO、Capture One Express for FUJIFILM、Pixel Shift Combiner。1.Capture One for FUJIFILM专为搭配GFX50SII和其他GFX系统及X系列相机而设计*。 它可用于对图像分类，创建更快、更高效的工作流程，并且您也可以使用精确的控件，从令人惊艳的中画幅传感器中获得出众效果。2.利用GFX50SII中X-Processor4的强大性能，消除计算机的压力，优化图像输出。 通过USB数据线连接相机，然后使用X RAW STUDIO在应用胶片模拟以及颜色和色调增强的同时批量处理RAW文件。3.Capture One Express for FUJIFILM免费提供针对GFX50SII和其他GFX系统和X系列相机的RAW文件支持*。 对图像进行分类、应用胶片模拟，并做好共享图像的准备 – 这要归功于一系列可让您的摄影呈现出众效果的控件。4.为了获得惊天细节的图像质量，像素位移合成软件会使用通过GFX50SII的像素位移多重拍摄功能拍摄的16张RAW图像，创建一个2亿像素的DNG RAW文件。 该软件还提供联机图像拍摄和自动合并图像，以便在Capture One或其他兼容软件中编辑。
2个Thunderbolt4端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输）戴尔XPS13Plus的接口包含2个 Thunderbolt4端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输）USB-C 转 USB-A3.0适配器（随整机出货） USB-C 转3.5毫米耳机适配器（随整机出货）考虑到戴尔XPS13Plus定位轻薄便携笔记本，因此用户需要额外添加转接线或者是无线外设
SD存储卡（-2G）/ SDHC存储卡(-32G) / SDXC 存储卡 (-2TB) /UHS-I / UHS-II/视频速度等级V90*1。相机可与两张卡一起使用，两个卡槽各一张。在默认设置下，仅当第一个插槽中的卡已满时，照片才会保存到第二个插槽中的卡中。如果存储卡的容量超过32GB，则无论大小如何，短片都将记录在单个文件中。如果存储卡的容量为32GB 或更小，则大小超过4GB 的动画将被不间断地记录在多个文件中。
15.28毫米x295.30毫米x199.04毫米戴尔XPS13Plus尺寸为高:15.28毫米（0.60英寸）长:295.30毫米(11.63英寸)宽:199.04毫米(7.84英寸)，起始重量:FHD+ 或4K+ 型号为1.23千克(2.71磅)，OLED 型号为1.26千克(2.77磅)，搭配的电源为60W AC 适配器Type-C接口
搭载英特尔第十二代i7-1260P处理器，13.4英寸3.5K触摸屏，性能十分强劲戴尔XPS 13 Plus主要参数1、处理器：第 12 代智能英特尔® 酷睿™ i7-1260P (18MB 缓存， 最高睿频 4.7 GHz， 12 核)2、显卡：英特尔® Iris® Xe 显卡3、显示屏选项：13.4"， 3.5K 3456x2160， 60Hz， OLED， 触控， 防反光， 400 nit， InfinityEdge4、内存 ：16 GB， LPDDR5， 5200 MHz， 集成， 双通道5、硬盘选项：512G M.2 PCIe Gen 4 NVMe 固态硬盘6、端口包含项：2 个 Thunderbolt™ 4 端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输）7、USB-C 转 USB-A 3.0 适配器（随整机出货）8、USB-C 转 3.5 毫米耳机适配器（随整机出货）9、摄像头选项：720p，30 fps，HD RGB 摄像头；400p，30 fps，红外摄像头；双阵列麦克风10、音频和扬声器选项：双立体声扬声器（高音 + 低音），Realtek ALC1319D，2 W x 2 = 总计 4 W
是富士G卡口。再出色的传感器也需要搭配好镜头才能发挥其威力，但有了富士GFX 50SII兼容的G卡口镜头，您再也不用担心这一点。 从超广角到远摄定焦，这一不断发展的出色光学元件可以解析 1 亿像素或更高像素的传感器，因此它可以满足追求极致图像质量的苛刻创作者的需求。为搭配 1 亿以上像素的成像传感器，G卡口镜头经过了优化，可提供终身服务。 G卡口镜头的法兰焦距较短，有助于保持GFX系统相机的紧凑性，还可防止周边光量减少。 搭配大型CMOS成像传感器可提供令人惊叹的边到边锐度。
不是，富士GFX50S II是中画幅。富士GFX50SII的中画幅成像传感器不仅在物理上比当前所有全画幅传感器都要大，它还拥有特殊形状的微透镜，这些微透镜足够小，允许在传感器像素之间留有空间，这使得该传感器能够有效聚焦光线，呈现出令人惊艳的细节和清晰度。借助GFX50SII，富士胶片使中画幅体验比以往任何时候都更容易和更直观。 PSAM拨盘可以访问其主要的曝光功能，顶板液晶显示屏会显示关键设置，即使在相机关闭时也是如此。 此外，重新设计的对焦摇杆和轻触式快门为完美的拍摄体验锦上添花。 无论您是GFX系统的新用户还是现有用户，都让你快速上手，轻松拍摄。
是Surface Laptop Go 2使用12. 4英寸 PixelSense触控屏，3:2 屏幕比例，分辨率：1536 x 1024（148 PPI ），触控：10 点触控，显示屏亮度： 330 尼特
2017 年 2 月底。富士GFX 50SII的中画幅成像传感器不仅在物理上比当前所有全画幅传感器都要大，它还拥有特殊形状的微透镜，这些微透镜足够小，允许在传感器像素之间留有空间，这使得该传感器能够有效聚焦光线，呈现出令人惊艳的细节和清晰度。高达6. 5 档*的五轴内置图像防抖(IBIS)封装在GFX 50SII的紧凑机身中，为希望以较慢快门速度更自由地工作的摄影师解锁了新的创作水平。 即使光线很弱，没有三脚架，也会获得稳定的图像。