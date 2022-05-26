阿里巴巴发布2022财年第四财季及全年财报 全球年度活跃消费者达13.1亿

站长之家（ChinaZ.com）5月26日消息:阿里巴巴发布2022财年第四财季及全年财报。财报显示，2022财年第四财季，阿里巴巴营收2040.5亿元，同比增长9%，市场预期2005.94亿元。2022财年，阿里巴巴营收为8530.62亿元，同比增长19%。

2022财年第四财季，阿里巴巴Non GAAP净利润197.99亿元，同比下降24%。截至2022年3月31日止的12个月，阿里巴巴集团全球年度活跃消费者约13.1亿，年度净增1.77亿。

截至2022年3月31日止12个月，阿里巴巴本地生活服务的年度活跃消费者约3.76亿，按年净增长6400万，单季净增长400万。截至2022年3月31日止财年及季度，本地生活分部服务订单量分别同比增长超过25%及约9%。3月份季度订单量增长减慢主要因为受到新冠肺炎疫情的影响。

菜鸟2022财年外部收入占营业收入69%，菜鸟抵销跨分部交易前全年营收为668亿元，同比增长27%。据介绍，目前菜鸟全球物流已形成包括B2C跨境包裹和B2B国际货运的综合服务。国际货运提供全球160多个国家和地区到港，60多个国家到门服务，涵盖海陆空及多式联运的多种解决方案。

2022财年，国际零售业务总订单量同比增长34%，Lazada全年订单量增长60%，土耳其和中东市场的电商平台Trendyol增速达68%。国际批发业务方面，2022财年，外贸中小企业在阿里巴巴国际站平台上完成的交易额同比增长46%。截至2022年3月31日止的12个月，国际商业分部合共有3.05亿年度活跃消费者，突破3亿大关，按年净增长6400万。

阿里云2022财年总收入在抵销跨分部交易前和抵销后分别为1001.8亿元和745.68亿元，实现13年来首次年度盈利;阿里云EBITA利润从上年的亏损22.51亿元改善为盈利11.46亿元，是中国唯一实现盈亏平衡的云服务商。

截至2022年3月31日止季度，根据股份回购计划，阿里巴巴以约20亿美元回购约1780万股美国存托股（相当于约1.428亿股普通股）。2022财年，根据股份回购计划，阿里巴巴集团以约96亿美元回购了约6000万股美国存托股(相当于约4.803亿股普通股)。

（举报）