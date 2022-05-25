激战2刚80级满级飞天麟龙新手规划最快省钱规划路线

激战2很多新手玩家对飞天麟龙都是想第一时间去拿到手，毕竟有了飞天麟龙跟团跟事件才会方便，但是很多新手虽然看过一些获取教程，但是不清楚有什么方法最快最省钱拿到手，下面就来为大家详细的介绍一下。

1、新手刚刚80级满级，要去拿到飞天麟龙第一步最最重要的就是去开图，一个干涸高地，一个是沙漠绿洲。干涸高地没什么难度，沙漠绿洲去做烈焰征途的史诗第一步就可以，因为要省钱每天去挖石英晶体，25个石英晶体可以可以合成一个充能石英晶体，这个做飞天麟龙要22个，但是每个账号一天只能获取一次，这是禁锢你获取飞天麟龙进度的首要物品。

不过石英晶体可以在拍卖行购买，数量多的话还是很贵的，所以还是推荐自己去干涸高地以及沙漠绿洲挖，具体的挖矿路线上B站搜索一大堆。

2、做完烈焰征途的史诗剧情，拿到肉食鸟、弹跳兔以及飞鱼和胡狼，都是非常简单能获取的，并且最快的速度先升级肉食鸟到3级，之后弹跳兔，然后就是胡狼，飞鱼可以放一边，甲虫无所谓，虽然看起来很快，但是实际用的次数不多，狮鹫也不一定先去做。

3、做完烈焰征途的史诗剧情，请尽快做完世界动态第四季的全部内容，这样才会开启飞天麟龙的成就。

4、期间每天去做1级或者2级碎层日常可以拿到很多钱，每天的日常不要拉下，2金很珍贵，做飞天麟龙你钱越多越快。

5、做第四季动态的时候，在坠龙之地、亚哈悬崖、伊斯坦领域、沙掠群岛、雷运高峰、克南领域的时候，请打开成就，搜索重返，把这些地区的重返做到4级，就可以获得250个地图牌子，做飞龙需要这几个地方的250个地图牌子，做重返成就非常简单，一般一个地区需要完成9到11个成就即可。

6、做完第四季动态，请立马去开启飞天麟龙成就，做完第一个步骤新生飞天鳞龙，具体去看B站视频。

7、第二步是拯救飞天鳞龙，请尽快先完成流水飞天鳞龙，这个时候注意两个事件，一个是【演讲恐惧症】，这个成就刷新的时间不固定，时不时去看看，请完成其他成就的时候时不时来看看。

还一个事件就是晋升大厅的成就，刷新时间请去官方查看激战2的boss以及事件的刷新时间，具体在官方首页最下方的boss计时器，点击大型事件查看晋升大厅，在伊伦河湾 晋升大厅 [&BLgKAAA=]。

完成了这两个事件，第二步就不会卡壳，不然你先做其他的成就，遇到事件又要停下来等，这个最消耗耐心。

8、第三步，抚育飞天鳞龙，之前刚刚满80叫你一开始去做的充能石英就派上用场了，需要做12个飞天鳞龙食物以及一个培养灯，这些只要你有22个充能石英晶体就OK，如果你钱多可以去拍卖行买。

9、剩下的就没难度了，其实飞天麟龙你规划好这些路线步骤，每天做一点很快就能获取。

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