索尼 WH-1000XM5 旗舰耳机国行版发布 售价 2999 元

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日消息:索尼今天举行音频产品发布会，正式发布国行版WH-1000XM5，售价 2999 元。据介绍，索尼新旗舰耳机 WH-1000XM5 搭载集成处理器 V1、HD 降噪处理器 QN1、双芯驱动和 8 颗麦克风，实现降噪新高度和高解析度音质，提供 A1 降噪以及 20 级环境声模式。

图片来自 Sony

索尼为 WH-1000XM5 搭载了双芯片以及 8 颗麦克风，支持深度神经网络技术（DNN）以及波束成形技术。外部的 6 颗麦克风会先将环境噪声传递给高性能集成处理器 V1 进行处理，处理后的数据发送给 HD 降噪处理器 QN1，精确生成反相曲线抵消噪声；而 2 颗内反馈麦克风负责检测耳道附近的残余噪声，经由集成处理器 V1， 再一次进行降噪处理。

此外，索尼为 WH-1000XM5 新开发了 30mm 振膜以及电路优化，它采用高刚性、低重量的碳纤维材料，呈现低频动感有力的同时，高频可高达 40kHz。WH-1000XM5 还支持 LDAC 以及 DSEE Extreme 以提升音质，并采用了全新设计，集合耳罩、头梁等处采用的柔软减压型皮革，实现更好的佩戴体验。

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