快手将于5月24日批准未经审核的第一季度合并业绩

站长之家(ChinaZ.com) 5月12日 消息:今日，快手发布公告称，将于2022年5月24日（星期二）举行董事会会议，藉以考虑及批准(其中包括)本集团截至2022年3月31日止三个月之未经审核的第一季度合并业绩。
据了解，，快手公司2021年全年营收总和达811亿元，同比增长37.9%。其中在线营销服务为快手第一大收入来源，收入总额为427亿元，同比增长95.2%。
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5月11日消息，达达集团（纳斯达克股票代码：DADA）今日宣布，公司将于5月16日美国股市收盘后（北京时间5月17日早），公布截至2022年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩报告。财报发布后，达达集团高管团队将出席于北京时间5月17日上午9:30（美国东部时间5月16日晚9:30）召开的财报电话会议，解读业绩报告并回答分析师提问。今年3月，达达集团公布了2021年第四季度及全年业绩，第四季度总营收达人民币20亿元，可比口径下同比增长80%；2021年总营收达人民币69亿元，可比口径下同比增长78%。作为零售行业数字化的推动者和即时零售最早的实?
公司基于谨慎性原则，为保证《 2022 年第一季度报告》编制的质量和信息披露的准确性，公司《 2022 年第一季度报告》披露时间推迟至 2022 年 4 月 30 日...宁德时代2021年营业收入约1303. 56 亿元，同比增长159.06%；归属于上市公司股东的净利润约159. 31 亿元，同比增长185.34%...
京东物流日前发布公告称，公司将于2022年5月17日（星期二）举行董事会会议，以)批准本公司及其附属公司截至2022年3月31日止三个月的未经审计第一季度业绩及公告...营收增长来自于一体化供应链客户数量的不断增多以及单客户平均收入的提高，2021年京东物流外部一体化供应链客户数同比增长41.7%，单客户平均收入超34万元...2021年，京东物流已拥有超30万一线员工，一线员工薪酬福利支出达358亿元，相较2020年增长近100亿元......
5月2日，哔哩哔哩发布公告称，预计2022年第一季度的净营业额将介于50亿元至51亿元...第一季度单个用户日均使用时间达到95分钟...
英特尔第一财季营收为184亿美元，与上年同期的197亿美元相比下降7%；净利润为81亿美元，与上年同期的34亿美元相比增长141%...
公司基于谨慎性原则，为保证《2022年第一季度报告》编制的质量和信息披露的准确性，公司《2022年第一季度报告》披露时间推迟至2022年4月30日...
苹果公司2022年第一季度在印度生产了制造近 100 万部的iPhone，出货量也对比前一年翻倍...据印度通讯社IANS通过Business Insider报道，50%的增长来自那些在印度制造激励措施下生产的 iPhone...最初，苹果将其印度制造的生产限制在较旧的iPhone机型上...
今日早间，特斯拉公布 2022 第一季度财报称，该季度实现营收 188 亿美元，同比增长81%...来自于汽车业务的总营收为168. 61 亿美元，同比增长87%...
到店电商服务期内总商户交易量 （「GMV」） 及付费客户数目分别达人民币5.6亿元和4.7百万;公司重申2022年全年GMV达到人民币28亿元至人民币35亿元的指引不变...公司亦公布，于2022年1月1日至2022年4月30期间，受限制股份单位计划的受托人已动用合共约298.2百万港元在市场购买14，476，000股移卡股份，占移卡总发行股份的3.2%......
Meta第一季度总营收为279. 08 亿美元，同比去年的261. 71 亿美元相比增长7%；净利润为74. 65 亿美元，与去年同期的净利润94. 97 亿美元相比下降21%...这一前景反映了影响第一季度收入增长的趋势的延续，包括第一季度后半段与乌克兰战争同时出现的疲软...我们预计 2022 年的总支出将在870亿-920 亿美元之间，低于我们之前预期的900亿-950 亿美元...
当前大环境下，宅家成为生活日常，当生活与工作在同一空间时，如何才能让宅家时光变得妙趣横生?足不出户就可以欢乐多呢?5月14日-5月28日，有品众..
繁花入眼，美不胜收!5月12日晚七点，花椒直播2022闪耀新星房间再度开启，高手如林的舞蹈赛道进入充满悬念的N进36“导师抢人”环节，Z嫣儿、天蝎柒..
加利福尼亚，圣克拉拉–2022年5月4日 – 豪威集团，全球排名前列的先进数字成像、模拟、触屏和显示技术等半导体解决方案开发商，当日发布用于汽车..
5月12日，极目智能副总经理王述良做客汽车之心《行家说》，分析了从商用车安全的现状、痛点和商用车智能驾驶解决方案，极目智能对商用车安全有极深..
面对如今超9成不同程度的蛀牙、牙周炎、牙出血、牙疼等复杂口腔问题，扉乐首创八项不伤牙黑科技和全场景超高跨度脉冲频率，通过细分120类口腔问题..
Soul创始人特别助理黄子扬认为，Z世代作为元宇宙的初世代，他们对社交的新需求是Soul构建“社交元宇宙”的基础和内在动力...在Soul创造的社交元宇..
针对高校教育的不同环节，慧科集团重磅打造灵鹿、烛鹿、沄鹿三大数字化平台，从实验、教研、运营三大板块共同发力，为高校打通数据孤岛、沉淀教学..
2017年9月13日，人社部发布了（2017）68号文件《关于公布国家职业资格目录的通知》，心理咨询师职业资格被取消...2016年12月底，卫计委联合22个部..
北京智博领航教育科技有限公司在职业教育领域多年来，始终坚持‘让每个人爱上学习，并从学习中受益’的企业愿景，在不断夯实自身实力的同时助力行..
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今天，博主@i冰宇宙在社交平台爆料，小米MIX FOLD 2将是最轻最薄的内折叠手机，外屏有明显提升，不再是遥控器造型...根据此前@数码闲聊站爆料的信..
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此前，在Intel在发布Arc显卡前，曾宣布将推出对标NVIDIA DLSS技术以及AMD FSR技术的XeSS技术，但在Arc显卡已经发布的现在，XeSS技术却迟迟没有消息..
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5月14日上午，备受关注的福耀科技大学（暂名）项目开工动员会在福州举行，福耀集团董事局主席曹德旺宣布项目开工。福耀科技大学（暂名）选址福州高..
Windows Subsystem for Linux在Windows 10和Windows11中的到来为基于Linux的发行版的用户打开了一个新的世界。直到现在，Ubuntu的粉丝们还仅限于安..
近日，《王者荣耀》官方宣布将推出新的射手英雄戈娅，今天，她正式上线体验服，技能也随之公开。与大部分英雄一样，戈娅拥有一个被动技能和三个主..
起诉书显示， 海底捞要求法院判令小放牛赔偿经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支人民币100万元， 并在其经营门店、官方微信公众号、美团、饿..
由于知网的诸多行为，以及涉嫌垄断被立案调查的现状，俨然成为了舆论关注的焦点...但对于普通的学生与学者来说，在感叹苦知网久矣”的也难免会担心..
#小龙虾每斤跌破10元#话题登上微博热搜，引发网友热议...在某生鲜电商上，麻辣口味小龙虾4-6钱620g售价39.9元，买两件仅需72元...价格便宜主要因为..