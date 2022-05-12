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快手将于5月24日批准未经审核的第一季度合并业绩

2022-05-12 17:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月12日 消息:今日，快手发布公告称，将于2022年5月24日（星期二）举行董事会会议，藉以考虑及批准(其中包括)本集团截至2022年3月31日止三个月之未经审核的第一季度合并业绩。

据了解，，快手公司2021年全年营收总和达811亿元，同比增长37.9%。其中在线营销服务为快手第一大收入来源，收入总额为427亿元，同比增长95.2%。

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