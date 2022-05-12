快手将于5月24日批准未经审核的第一季度合并业绩

Meta第一季度总营收为279. 08 亿美元，同比去年的261. 71 亿美元相比增长7%；净利润为74. 65 亿美元，与去年同期的净利润94. 97 亿美元相比下降21%...这一前景反映了影响第一季度收入增长的趋势的延续，包括第一季度后半段与乌克兰战争同时出现的疲软...我们预计 2022 年的总支出将在870亿-920 亿美元之间，低于我们之前预期的900亿-950 亿美元...