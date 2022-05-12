消息称腾讯放弃收购黑鲨科技

站长之家（ChinaZ.com）5月12日 消息:据21财经报道，知情人士透露，因目前仍未获有关部门批准，腾讯已放弃收购游戏手机公司黑鲨科技。
今年1月，有消息称，腾讯拟收购黑鲨科技，收购后，黑鲨科技未来的业务重点将从游戏手机，整体转向VR设备。
对此，黑鲨科技CEO罗语周表示，腾讯收购黑鲨科技是没有的事，当前依然专注游戏手机领域，并且依然存在融资及收购相关计划。
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据21世纪经济报道，知情人士透露，腾讯已放弃收购黑鲨科技...黑鲨科技关联公司南昌黑鲨科技有限公司成立于2017年8月，法定代表人罗语周，注册资本约7307.83万人民币...
在今年年初，曾有消息称腾讯计划27亿元收购黑鲨科技，收购后黑鲨业务重点将转型至VR设备，并由腾讯提供内容，黑鲨提供硬件入口...由于目前收购黑鲨科技仍未获有关部门批准，腾讯计划放弃收购...黑鲨科技CEO罗语周曾就腾讯收购黑鲨科技”一事回应称，没有的事，当前黑鲨科技依然存在融资及收购相关计划...对于消费者来说，此次腾讯放弃收购，意味着黑鲨手机后续将能够继续稳定迭代，有望在游戏手机这条差异化赛道上，进一步作出新的尝试...
在低调成为推特最大个人股东之后，前几天马斯克再进一步，斥资440亿美元收购了推特公司，然而市场并不好看马斯克的这一举动，特斯拉股价两天跌了20%，市值损失1260多亿美元，约合8260亿元...原因也跟特斯拉股价暴跌有关，因为投资者担心马斯克为了收购推特的巨额资金而抛售特斯拉股票，如果马斯克放弃收购推特，那么特斯拉投资者也会恢复信心，推动股价上涨...当然，马斯克要是放弃收购推特也会支付高额成本，因为收购推特的协议中包含了违约金，他和推特一方要是反悔，那么就要支付10亿美元的补偿...
近段时间，特斯拉CEO埃隆马斯克要收购推特的传闻引发了巨大的关注，全球网友都在吃瓜”一线。据@新浪科技 最新报道，有知情人士透露，马斯克有望在完成440亿美元收购推特后，担任该公司临时首席执行官几个月。报道称，现任首席执行官Parag Agrawal在去年11月才刚刚接任，但似乎已经确定会在这笔交易完成后(预计在六个月内完成)放弃这项工作。有意思的是，此前马斯克曾表示，他心目中已经有一位首席执行官人选，这让投资者对谁将掌权进行了大量猜测，同时也证明了马斯克在收购之后不会一直坐在CEO的位置上。有分析人士称，离职不久的前任CE
据凤凰网科技了解，2020年4月2日，瑞幸咖啡自曝22亿财务造假，股价由4月1日收盘价26.20美元/股暴跌近8成至4月2日的6.40美元/股，短短1日市值“蒸发”50亿美元，折合人民币约326亿元，2020年6月29日跌破1美元/股至0.95美元/股，彼时的市值仅2.4亿美元，截至2022年4月22日，瑞幸咖啡股价报收8.2美元/股......
据外媒最新苹果将会在今年9月份，也就是iPhone 14系列发布后，对自家的iPhone 11和11 mini机型停产，之所以这样做也是为了精简目前的产品线...iPhone 11是苹果于2019年9月11日凌晨1点在史蒂夫乔布斯剧院发布的手机产品...iPhone 11采用A13仿生芯片；内置GPS/GNSS；搭载两个1200万像素超广角及广角摄像头；有128G、256G可选...
如今，抖音在短视频的基础上，增加了不少长视频，如科普、短剧、说书等，部分视频可能长达15分钟，一些用户可能没有时间一直观看，而返回桌面或锁屏后，视频就会停止播放，只能选择亮屏收听...抖音近日测试了听视频”功能，该功能可让短视频放到特制的播放器内进行播放，并在锁屏或切换后台后，仍能继续听...该听”视频功能还处于测试阶段，收到测试的用户，在抖音App上方会有听视频模式”的提示......
去年他突然被调到河南分公司，担任小米河南分公司总经理，当时有不少网友都调侃他是因为爆料太多被发配”河南...今天下午，数码博主@溪溪大人 发布了一段疑似小米人事处理的信息，其中显示2022年2月17日，河南省分公司员工在微博中发言不当，造成新品发布时间泄露，经公司查实决定，对涉事员工进行如下处理：...1. 涉事员工：中国区-河南分公司-王腾，因泄露新品发布时间，依照规定，判定为二级泄密，给予警告处分，取消年度晋升，扣除个人绩效奖金5000元，同时扣除个人季度考核分10分......
高通去年底推出了新一代5G平台骁龙8 Gen 1（简称骁龙8），使用的是三星4nm工艺，今年还会有升级版的骁龙8 Plus，但是高通已经决定放弃三星代工，转向台积电的4nm代工。据悉，高通骁龙8 Plus基于台积电4nm工艺制程打造，采用的是1+3+4”三丛集架构，由超大核Cortex X2、大核Cortex A710和小核Cortex A510组成，CPU主频为2.99GHz，GPU有小幅升级，能效比比骁龙8更胜一筹。尽管是小幅提升，但是这仍然是安卓阵营最强悍的5G芯片，也是高通史上最强悍的5G芯片。那台积电4nm版相比三星4nm版到底有多少变化呢？此前爆料人Yogesh Brar表示，台积电
一份泄露的欧盟提案显示，计划在所有加密信息服务中强制要求进行CSAM扫描以保护儿童...这些计划已经使欧盟打算实施一个单一的泛欧解决方案，这既是为了使措施标准化，也是因为目前厂商提出的自我监管措施对儿童的保护并不到位...安全顾问Alec Muffett在Twitter上发布了一份关于制定预防和打击儿童性虐待的规则的欧盟提案草案......
5月13日，国家市场监管总局网站发布通知称，近日，市场监管总局根据前期核查，依法对知网涉嫌实施垄断行为立案调查。随后知网发布公告回应被调查，..
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5月14日，荣耀发布了千元5G大内存长续航手机荣耀畅玩30，售价1099元起。现在，这款新机已经来到了我们评测室，下面为大家带来图赏。荣耀畅玩30提供..
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乘联会发布了2022年4月零售销量排名，4月份国内狭义乘用车市场销量达104.3万辆，同比下降35.5%，环比下降34.0%；1-4月份累计销量595.8万辆，同比下..
尽管表情符号（Emoji）已经存在了数十年，但直到 2010 年代被 Android / iOS 移动操作系统给引入，其发展才走上了一条快车道。得益于允许人们用一..
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首先介绍支持高阻抗发烧耳机、拥有 15 Vrms 功率输出的 Kann Max 数字音频播放器，其性能强于 2020 年推出的 Alpha、但具有更加紧凑轻巧的外形（保..
本文要为大家介绍的，就是超颖（Silicon Power）刚刚推出的 Blaze B07 闪存驱动器...● 接口：USB Type-A（兼容 USB 3.2 Gen 1、USB 3.1、USB 3.0..
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