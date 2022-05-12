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消息称腾讯放弃收购黑鲨科技

2022-05-12 11:00 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月12日 消息:据21财经报道，知情人士透露，因目前仍未获有关部门批准，腾讯已放弃收购游戏手机公司黑鲨科技

腾讯

今年1月，有消息称，腾讯拟收购黑鲨科技，收购后，黑鲨科技未来的业务重点将从游戏手机，整体转向VR设备。

对此，黑鲨科技CEO罗语周表示，腾讯收购黑鲨科技是没有的事，当前依然专注游戏手机领域，并且依然存在融资及收购相关计划。

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