消息称腾讯放弃收购黑鲨科技

近段时间，特斯拉CEO埃隆马斯克要收购推特的传闻引发了巨大的关注，全球网友都在吃瓜”一线。据@新浪科技 最新报道，有知情人士透露，马斯克有望在完成440亿美元收购推特后，担任该公司临时首席执行官几个月。报道称，现任首席执行官Parag Agrawal在去年11月才刚刚接任，但似乎已经确定会在这笔交易完成后(预计在六个月内完成)放弃这项工作。有意思的是，此前马斯克曾表示，他心目中已经有一位首席执行官人选，这让投资者对谁将掌权进行了大量猜测，同时也证明了马斯克在收购之后不会一直坐在CEO的位置上。有分析人士称，离职不久的前任CE