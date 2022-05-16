5月优惠大放送！腾讯云2核4G服务器一个季度50元

5月优惠大放送，腾讯云新一波福利来了。5月9日-5月12日，每日9点，腾讯云服务器限量抢。

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其中，2核2G服务器20元3个月，折算下来一个月只要6.67元。2核4G服务器3个月只需50元，折算下来，一个月只需16.67元。4核8G服务器服务器3个月135元折算下来，每个月只需45元。

此外，还有云数据库等多款热卖云产品也推出了优惠活动，价格低至19.9元每年，企业首购低至1.1折。

活动说明

1、活动页面展示的折扣仅供参考，实际以最终活动价格为准;

2、秒杀活动优惠不能与其他优惠叠加，不能使用代金券;

3、60分钟内未完成支付，订单将自动过期，请下单后尽快支付;达到购买数量和次数限制后若取消订单，5分钟内恢复对应次数的购买资格;

4、秒杀商品中，“新用户专享”商品仅限腾讯云产品新用户（该产品无订单记录或累计订单金额为0）购买，同一实名认证主体限购1个;

5、处于不同地域的云产品内网不通，购买后不支持更换地域，请您谨慎选择;若需跨地域内网通信，详细请了解对等连接;

6、秒杀商品购买完成后不允许降配，也不支持先升级再降配;配置升级和续费按官网正常购买流程执行;购买产品到期后，参照官网刊例价格进行续费;

7、若发生退款，按资源实际使用情况折算为产品原价再退还剩余金额，详细请参照 云服务退货说明 >。若产品不支持自助退款，您可在对应的产品工单分类中提交工单申请退货退款。退货退款前，请先确定是否满足退货说明的条件，且请确保数据已迁移，发生退款后不再恢复对应的购买数量资格;

8、参与页面任何活动需要注册并实名认证真实信息，包含邮箱、手机号、身份证等个人信息。未达到认证标准的用户，会显示账号有风险;

9、为保证活动的公平公正，腾讯云有权对恶意刷抢活动资源、长期资源闲置、利用资源从事违法违规行为的用户收回云资源;

10、腾讯云可以根据运营情况对活动进行变更或调整，包括不限于活动规则、商品价格、商品数量等，请以页面最新内容为准。用户在活动规则变更或调整前已经获得的权益不受影响。

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