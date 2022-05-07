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抖音最新处置摆拍装饰人民币等炫富违规视频1750条

2022-05-07 17:00 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月7日 消息:今日，抖音安全中心发布了关于打击恶意炒作、炫富等不良信息最新一期公告，累计处理1750条违规视频。

抖音方面表示，平台在日常巡查中发现，仍存在极个别用户发布炫耀豪车豪宅、刻意展示奢侈品价格、过度消费人设宣扬拜金主义等不良价值观内容，严重影响用户体验。

2022年4月18日至5月5日，平台对近期发布传播炫富的相关违规内容进行清理、处置，累计处理1750条违规视频。

其中，其中处置的行为包括摆拍装饰人民币、豪车豪宅炫彩礼等等。

案例一:

摆拍装饰人民币，花式炫富真刻意

这类视频内容往往堆积大量人民币，并进行刻意摆拍;或不正当使用人民币，将人民币制作成装饰品等等，以“有钱花”为噱头进行广告营销，宣扬奢侈消费等不良价值观。

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经审核评估后，平台对用户朵蔓***工坊（抖音号:12***76）、信阳***派对(抖音号:UP***88)的相关违规视频进行了下架处理。

安全君锐评:满足了honey，却损害了money，大可不必。

案例二:

豪车豪宅炫彩礼，标注价格来攀比

这类视频内容往往围绕嫁女人设，宣扬豪车接亲，展示“顶级住宅”、“天价别墅”，炫耀豪华彩礼、嫁妆等等，并且故意标注豪礼价格引人眼球。雷同的文案背后，是相同的攀比和虚荣。

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目前，平台对用户阿***（抖音号:39***04）、Nice***媚娘(抖音号:Wang***21)的相关违规视频进行了下架处理。

安全君锐评:这是在搞富豪文学仿写大赛吗?不，我错了，不是仿写，是照抄!

案例三:

盲盒体验为假象，奢侈浪费是真相

这类视频内容往往伴有“盲盒”、“体验”等字眼，以日常生活或旅行中的奢侈享受为看点，刻意强调稀缺高价，宣扬铺张奢侈的消费理念。如:“10万的手机盲盒”、“体验用1万块吃顿饭”、“充值百万至尊VIP”、“豪华游艇出海”等等。

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目前，平台对用户黄***生（抖音号:HH***44）、陈***子(抖音号:92***62)、盐***店(抖音号:19***06)的相关违规视频进行了下架处理。

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