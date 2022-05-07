乐视被恢复执行超19亿 被强制执行总额超32亿

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:企查查APP显示，5月6日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司新增一则恢复被执行人信息，执行标的约19.81亿元，关联案件涉及与融创房地产集团有限公司的仲裁案件，执行法院为北京市第三中级人民法院。
信息显示，目前该公司共有7条被执行人信息，被执行总金额约32.77亿元。
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据央视报道，因为在3月19日期限之前拒绝自愿支付罚款，俄罗斯联邦法警宣布，将对谷歌立案，并强制执行72亿卢布(约合人民币6.6亿元)的营业额罚款。2021年12月24日，莫斯科一家法院宣布，对美国谷歌处以72亿卢布的罚款，理由是谷歌多次拒绝删除俄罗斯官方禁止的内容。就在当天，Facebook也因为同样的问题，被处以近20亿卢布(约合人民币1.8亿元)罚款。而在今年4月7日，俄罗斯通信监管机构俄联邦电信、信息技术和大众传媒监管局宣布，由于谷歌YouTube多次违反俄罗斯法律”，大量传播违禁视频，决定对其采取相关强制措施，而且一直有效，直到其
因谷歌多次拒绝删除俄罗斯禁止内容，俄联邦法警宣布将对谷歌立案并强制执行72亿卢布（约6.59亿人民币）的营业额罚款...莫斯科一家法院在2021年12月24日表示，将对Alphabet的谷歌处以72亿卢布的罚款，原因是该公司多次未能删除俄罗斯认为非法的内容，这是俄罗斯首次以科技公司在俄的收入为基础进行的罚款...
会上，贵州茅台事长丁雄军表示，“i茅台”自 3 月 31 日上线试运营以来不足一个月，截至 4 月 28 日，注册总人数突破 1146 万人，累计预约 2 亿人次，每天平均预约人次 712 万人，累计形成收入11. 88 亿元...据贵州茅台 2021 年财报显示，贵州茅台实现营业总收入1094. 64 亿元，同比增长11.71%；实现净利润524. 6 亿元，同比增长12.34%；实现利润总额745. 28 亿元，同比增长12.59%...
4月25日消息，今日，中兴通讯发布2022年第一季度报告。2022年1-3月，公司实现营业收入279.3亿元，同比增长6.4%；归属于上市公司普通股股东的净利润22.2亿元，同比增长1.6%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润19.5亿元，同比增长117.1%；基本每股收益为0.47元。2022年一季度，中兴通讯持续夯实核心技术竞争力，研发投入达47.0亿元，占营业收入比例达16.8%。2022年一季度，中兴通讯消费者业务呈现出持续放量的态势。其中，消费者业务海外市场营业收入同比增长近30%。同时，中兴通讯紧跟新基建、东数西算、碳达峰碳中和等?
据报道，在第四届Snap全球生态合作伙伴大会上，Snap联合创始人兼CEO埃文·斯皮格尔（EvanSpiegel）披露，Snapchat在全球已拥有超6亿月活用户和3.32亿日活用户，并在20多个国家或地区触达75%以上的13-34岁人群...镜头云服务（LensCloud）免费为全球开发者提供后端服务支持，该服务包含的存储服务、定位服务和多用户服务，将助力开发者创造更实用、交互感更强的AR内容...Snap的AR图像处理技术、妆扮功能、AR购物相机套件功能可为用户提供便利的AR购物体验......
京东针对受疫情影响地区的商家迅速调整考核规则，帮助商家降低损失，包括针对未达标商家豁免4月的“咨询差评率、延迟发货率、服务单差评率、平台介入率、监管投诉成立量”五项基础考核指标;对订单发货时间暂时延长，商家无需报备，即可获得免责处理;暂停闪电退款服务、超时自动退款功能;当商家因延迟发货或延迟处理售后与消费者产生纠纷时，免除商家和消费者双方责任且暂停赔付，如已判定商家责任但订单属于受疫情影响地区，将剔除交易纠纷考核......
5月1日消息，上市游戏公司中青宝董事长李瑞杰被曝强制员工五一加班一事引发关注。没去找，中青宝发布致歉声明称：对于此次情急之下做出的不当举动，董事长本人已经深刻意识到事情的严重性并作了自我反省。有网友曝光的聊天记录中显示，中青宝董事长强制员工五一加班，并称“不服的，马上炒掉。”此事引发广泛关注。中青宝就近期公司高管内部群发表不当言论发布致歉声明。声明称，面对疫情等不利影响，在一季度没有完成既定业绩目标的情况下，公司董事长情急之下在公司内部群里发表了不恰当的言论，引发了负面舆论，对公司形象造成了不利影
为推进广东省“专精特新”企业高质量发展，以及扶持更多中小企业走向“专精特新”， 4 月 20 日，华为云联合软通动力及南方日报共同举办了“广东专精特新企业发展论坛”...巨人包面向国家级专精特新“小巨人”，提供最高 200 万上云补贴券以及投行 1 对 1 辅导、150+产业云/政务云基地商机推荐、30+精品课程培训、应用/数据是能报、行业专属AI解决方案等至尊权益......
Twitter公布了截至3月31日的2022年第一季度财报，第一季度营收12亿美元低于市场预期，去年同期10.36亿美元，市场预期12.25亿美元;净利润5.13亿美元，去年同期0.68亿美元，市场预期亏损1.69亿美元...财报显示，Twitter一季度广告收入11.1亿美元，预估11.2亿美元...
公告显示， 2021 年小康股份全年实现营业收入167. 18 亿元，同比增长16.89%，年度研发投入达19. 49 亿元，占营收11.66%...财报显示，小康股份 2021 年新能源汽车销量4. 14 万辆，同比增长104.39%...今年 1 月，小康股份披露定增预案，拟募集资金71. 3 亿元，投入电动化车型开发及产品平台技术升级项目，并募集资金 20 亿元满足公司经营规模持续增长带来的营运资金需求...
尽管许多现代应用程序都依赖于部分开源组件来实现相关功能，但用爱发电的开源开发者们往往会陷入困境。为了化解这方面的风险，我们已在过去数月见..
面对家庭学习环境中复杂的影响因素，大力教育旗下的大力智能聚焦书桌场景，革新产品形态和技术，通过大力智能学习灯呵护孩子的视力健康，给予孩子..
须知，辛巴辛有志是直播电商行业的头部主播，为了给消费者提供优质好物，辛巴辛有志带领辛选集团从供应链着手，与5000多品牌达成合作，力求从源头..
跟刘畊宏相比，此前爆火的网红主播都只能算“小火”...一份在网络社群流传的刘畊宏商务报价显示，目前刘畊宏冠名费分为500万和300万两档，软植入分..
在儿童益生菌市场中，合生元益生菌粉多年来畅销海内外，一度成为母婴店里的爆款选择，是万千妈妈育儿路上不可多得的好帮手...同时肠道是人体最大的..
时隔半年时间，锅圈食汇“锅圈正经虾”带着升级后的4种全新口味，重新登陆锅圈食汇各大门店...在本次推出的冰橙花雕味、十三香味、麻辣味、蒜香味..
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紧接着在3月，大厂们像约定好一般开始密集上新:腾讯重新上架更新版“音兔”，阿里推出潮流电商社区“态棒”，字节上线“汽水音乐”，百度重做社交..
据DIGITIMES报道，业内消息人士称，AMD与台积电签约生产旗舰处理器后，在笔记本电脑、台式机和服务器处理器市场份额不断增加...AMD季度报告显示，..
字节推出“聆镜”直播一体机及App 聆镜视频直播一体机是集成音视频采集、智能处理、上传传输一体化的直播专用设备，刊例价为15800元...字节跳动成..
移动应用&手游情报平台SensorTower发布了2022年4月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名...报告称，2022年4月共38个中国厂商..
关于客厅投影仪推荐，小编已经分享很多了，由于客厅使用环境，在选择时注意看高亮度、抗光强特点的投影仪，所以在价位上推荐看中高端投影仪，建议..
在更早之前的卫健委就已经建议，在预防近视指引提示中，同样说明线上网课学习尽可能选择大屏幕电子产品，推荐依次选择投影仪、电视、电脑等...激光..
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一则快递员称顾客买进口狗粮是“卖国求荣”后丢弃商品的消息在网络流传并引发热议...有网友晒出聊天记录称，自己花钱买的进口狗粮，被浙江省宁波市..
深圳市迅雷网络技术有限公司因未按规定期限公示2021年年度报告被列入经营异常公司名录，决定机关为深圳市市场和质量监督管理委员会南山局.....
2022年北京大数据技能大赛...“韧性怀柔”赛道...为推进信息技术的应用与创新，加快推动大数据和人工智能产业发展，搭建大数据技能竞赛平台，推动..
1688平台发布通知称，为提升买家采购体验，1688平台将于2022年5月起陆续分行业进行价格体验治理;平台鼓励商品展示价格尽可能接近实际成交价，运费..
但有用户发现，在此次更新后，微软开始对安装系统时的本地账户”功能动刀了...在新版本中，微软取消了安装界面的本地账户选项，个人用户想要顺利完..
就在上市后的第二天，岚图汽车官方发布消息称，搜狐CEO张朝阳成功下定了梦想家私人定制版...作为私人定制版四座旗舰车型，岚图梦想家的后排配置十..