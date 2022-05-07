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乐视被恢复执行超19亿 被强制执行总额超32亿

2022-05-07 10:23 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:企查查APP显示，5月6日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司新增一则恢复被执行人信息，执行标的约19.81亿元，关联案件涉及与融创房地产集团有限公司的仲裁案件，执行法院为北京市第三中级人民法院。

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信息显示，目前该公司共有7条被执行人信息，被执行总金额约32.77亿元。

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