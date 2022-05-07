乐视被恢复执行超19亿 被强制执行总额超32亿

因谷歌多次拒绝删除俄罗斯禁止内容，俄联邦法警宣布将对谷歌立案并强制执行72亿卢布（约6.59亿人民币）的营业额罚款...莫斯科一家法院在2021年12月24日表示，将对Alphabet的谷歌处以72亿卢布的罚款，原因是该公司多次未能删除俄罗斯认为非法的内容，这是俄罗斯首次以科技公司在俄的收入为基础进行的罚款...