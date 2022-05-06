iQOO Neo6 SE正式发布：搭载骁龙870 双电芯80W闪充

站长之家（ChinaZ.com）5月6日消息:iQOO于今天晚间正式发布了Neo系列新机——iQOO Neo6SE。搭载骁龙870，双电芯80W闪充，售价1999元起。

图片来自iQOO

据了解，在配置上除了换芯之外，iQOO Neo6SE与之前发布的iQOO Neo6没有太大的区别。iQOO Neo6SE采用双电芯80W 闪充，两块电芯同时充电，至快30分钟充至100%。该机搭载新型研发的4700mAh 大电池，内置智慧充电方案，进一步对耗电进行节流，号称可连续打24局《王者荣耀》。

iQOO Neo6SE 后置三摄像头，分别为64MP（S5KGW1P，OIS）主摄 +8MP(OV8856，116°)超广角 +2MP(OV02B10)微距，前置16MP(S5K3P9)居中挖孔镜头。此外，iQOO Neo6SE还通过了 KPL 比赛用机测试认证，搭载了“双十倍触控微操”，6.62英寸2400×1080120Hz 三星 E4流光屏，X 轴线性马达、封闭式立体双扬、光学屏下指纹。

价格方面，iQOO Neo6SE 今晚线上线下同步开启预售，5月11日正式开售，售价为8GB+128GB 1999元;8GB+256GB 2299元;12GB+256GB 2499元。

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