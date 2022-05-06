首页 > 业界 > 关键词  > iQOONeo6SE最新资讯  > 正文

iQOO Neo6 SE正式发布：搭载骁龙870 双电芯80W闪充

2022-05-06 20:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月6日消息:iQOO于今天晚间正式发布了Neo系列新机——iQOO Neo6SE。搭载骁龙870，双电芯80W闪充，售价1999元起。

6e914c47-e879-461e-b081-4a150c6a54b5.jpg

图片来自iQOO

据了解，在配置上除了换芯之外，iQOO Neo6SE与之前发布的iQOO Neo6没有太大的区别。iQOO Neo6SE采用双电芯80W 闪充，两块电芯同时充电，至快30分钟充至100%。该机搭载新型研发的4700mAh 大电池，内置智慧充电方案，进一步对耗电进行节流，号称可连续打24局《王者荣耀》。

iQOO Neo6SE 后置三摄像头，分别为64MP（S5KGW1P，OIS）主摄 +8MP(OV8856，116°)超广角 +2MP(OV02B10)微距，前置16MP(S5K3P9)居中挖孔镜头。此外，iQOO Neo6SE还通过了 KPL 比赛用机测试认证，搭载了“双十倍触控微操”，6.62英寸2400×1080120Hz 三星 E4流光屏，X 轴线性马达、封闭式立体双扬、光学屏下指纹。

vivo iQOO Neo6SE 骁龙870 80W闪充大电量 OIS光学防抖 5G电竞游戏智能手机 8GB+128GB 霓虹 官方标配
京东商城
￥1999

价格方面，iQOO Neo6SE 今晚线上线下同步开启预售，5月11日正式开售，售价为8GB+128GB 1999元;8GB+256GB 2299元;12GB+256GB 2499元。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】爆款2核2G云服务器首年40元 企业首购最高获赠300元京东卡

    腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 40元/1年
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 74元/1年
    2核2G学生服务器

    2核2G学生服务器

    去看看
    2核2G学生服务器 3.33元/月起
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • iQOO Neo6 SE发布骁龙87080W闪充 售2199元起

    凤凰网科技讯 （作者/俞学昕）5月6日消息，iQOO于今晚举行线上发布会，发布iQOO Neo6 SE。Neo6 SE搭载骁龙870处理器，采用双芯电池并支持80W闪充，售价2199元起，于5月11日起正式开售。iQOO Neo6 SE三种配色此次的Neo6 SE共发售“星际”、“霓虹”以及“炽橙”三款配色，厚度8.54毫米，重量190克，摄像头模组采用胶片云阶设计，以“复古未来主义”作为设计理念。iQOO Neo6 SE搭载一块6.62英寸AMOLED E4屏，支持120Hz刷新率及1200Hz瞬时触控采样率，分辨率为2400x1080，采用LTM局部色彩映射技术，支持P3广色域显示，官方表示相比Neo5S，有?

    ​iQOONeo6SE ​Neo5 ​手机

  • 调校最好的骁龙870手机！iQOO Neo6 SE亮相

    今天晚上19：30，iQOO Neo6 SE亮相。该机搭载高通骁龙870旗舰处理器，这颗处理器堪称一代神U。它采用台积电7nm工艺制程打造，由超大核+大核+小核三丛集架构组成，包括3.2GHz1+2.42GHz3+1.8GHz4，GPU为Adreno 650，性能放到今天依然强悍。iQOO产品经理介绍，iQOO Neo6 SE搭载的骁龙870芯片经过了多达11轮的性能调校，调校次数是常规机型的4倍，堪称是调校表现最好的骁龙870手机。除此之外，iQOO Neo6 SE搭载超频版的UFS 3.1与UFS深度碎片整理2.0。在《王者荣耀》120帧、高清画质下 ，iQOO Neo6 SE 1小时平均帧率高达118.6帧，而且iQOO Neo6

    ​iQOONeo6SE ​手机 ​iQOO

  • 骁龙870加持！iQOO Neo6 SE官宣：5月6正式发布

    今日，iQOO官方宣布iQOO Neo6 SE将在5月6日正式发布，目前已经可以在官网预约。据此前报道，iQOO Neo6 SE搭载高通骁龙870处理器，Neo6同款的6.62英寸24001080 OLED屏幕，4700mAh电池，支持80W快充。现在还不清楚iQOO Neo6 SE的后摄模组参数，目前iQOO Neo6采用的是6400万像素主摄+1200万像素超广+200万像素黑白镜头的三摄设计。与上一代iQOO Neo5 SE相比，新款机型由55W快充升级到了80W，电池容量增加了200mAh。屏幕由上一代的LCD屏升级成了OLED屏，不过在处理器上同样都采用骁龙870。价格方面，有数码博主预测将会是1799元起，跟K40S、Q5

    ​iQOONeo6SE ​iQOONeo5SE ​K40S

  • 1999元起！iQOO Neo6 SE正式发布骁龙870神U+80W闪充

    今晚19:30，iQOONeo6SE发布会如期而至，这款搭载了骁龙870神U+80W旗舰闪充的2000元档机皇正式登场...售价方面，iQOONeo6SE提供了三种存储组合可选，8GB+128GB售价1999元，8GB+256GB售价2299元，12GB+256GB售价2499元，将于今晚开启预售，5月11日正式开售，官方价保618......

    ​iQOONeo6SE ​三星GW1P ​手机

  • iQOO Neo6配备电芯80W闪充：3分钟充20%

    今晚，vivo在线上举行新品发布会，iQOO Neo 6正式发布...据iQOO Neo6配备双电芯80W闪充，至快3分钟从1%充至20%、20分钟从20%充至80%...整机采用智能充电策略，判断出用户晚上睡觉的时间，在插上充电器之后先快速充到80% ，于起床前再充满，让电池更长寿...iQOO Neo6还配备4700mAh大电池，官方称，在电池中增加特殊的抗老化添加剂，能对电极材料表面进行保护，延缓充放电过程中电极的化学反应，从而延长使用寿命...

    ​手机 ​vivo ​电池

  • 神U骁龙870加持！iQOO Neo6 SE详细配置曝光：80W快充毫不缩水

    iQOO Neo6 SE搭载了一代神U”骁龙870，该芯片采用台积电7nm工艺打造，由超大核+大核+小核三丛集架构组成，性能放到今天依然能打”...续航方面，iQOO Neo6 SE也延续了iQOO Neo6的配置，使用一块4700mAh的电池配合80W的闪充，毫不缩水...这款手机还有着1600万像素前摄，以及6400万+800万+200万像素后摄模组；并支持NFC以及红外遥控，配备X轴线性马达、立体双扬和液冷散热......

    ​iQOONeo6SE ​手机 ​红外遥控

  • 高通骁龙870加持！iQOO Neo6 SE宣布

    众所周知，iQOO Neo5 SE采用的是LCD屏幕，其屏幕尺寸为6.67英寸，刷新率最高达到了144Hz，支持60Hz/90Hz/120Hz/144Hz/刷新率多档位自由调节，最高亮度650nit...即将发布的新一代iQOO Neo6 SE采用的是OLED屏幕，其屏幕尺寸为6.62英寸，刷新率为120Hz，分辨率为FHD+......

    ​iQOONeo6SE ​iQOONeo5SE ​手机

  • iQOO Neo6SE确定5月6发布 或使用骁龙870处理器

    今天，该公司透露，将于 5 月 6 日晚上 7:30发布 iQOO Neo6 SE...泄信息表明，与前代机型相比，Neo6 SE将在屏幕、电池和快速充电等方面改进...有传言称Neo6 SE将配备稍小的6.62英寸屏幕，但它将是一个AMOLED面板，提供 FHD+ 分辨率和 120Hz 刷新率...它的后面是一个三摄组合，配备一个5000万像素主摄像头、一个800万像素超广角镜头和一个200万像素微距摄像头...

    ​iQOO ​iQOONeo6SE ​iQOO手机

  • 近30万人预约！iQOO Neo6 SE要火：神U骁龙870加持

    今天晚上19:30，iQOO将发布Neo系列新品iQOO Neo6 SE，该机已在vivo商城、京东、天猫等各大平台开启预约...截至iQOO Neo6 SE在vivo商城预约量突破了23万人，在京东自营平台预约量突破了3.8万人，在天猫平台预约量突破了2.6万人，三大平台共计预约量突破了29万人，人气火爆...采用台积电7nm工艺打造，由超大核+大核+小核三丛集架构组成，包括3.2GHz1+2.42GHz3+1.8GHz4，GPU为Adreno 650，性能放到今天依然强悍......

    ​iQOONeo6SE ​iQOONeo5SE ​iQOO

  • 新一代千元“神机”！iQOO Neo6 SE入网信息曝光：骁龙870+80W快充

    今晚19:30，iQOO Neo6 SE将正式发布，这将是一款继承了iQOO Neo6外观的骁龙870机型，在售价上将进一步压低...目前iQOO Neo6 SE已经在工信部通过认证并公示出基本信息...核心规格上，iQOO Neo6 SE搭载骁龙870芯片，内置4700mAh电池，支持80W快充，官方称最快30分钟充至100%...影像方面，iQOO Neo6 SE前置1600万镜头，后置6400万OIS光学防抖主摄+800万+200万三摄......

    ​iQOONeo6SE ​iQOO ​王者荣耀

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM