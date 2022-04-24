三星Galaxy Z Fold4双芯电池容量曝光 总容量为4270mAh

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息:三星Galaxy Z Fold4是该品牌的下一代可折叠智能手机。现在，GalaxyClub已经公布了Galaxy Z Fold4的电池细节，将采用双电芯电池方案。

（图为：Galaxy Z Fold3）

据说三星Galaxy Z Fold4配备双芯电池。其中一个电池的额定容量为 2002mAh，而另一个电池的额定容量为 2268mAh。Z Fold4内的总额定电池容量为 4270mAh。

这一数值和前一代的GalaxyZ Fold3是相同的额定电池。不过好消息是Z Fold4将拥有更薄的设计和改进的相机硬件。虽然传闻Galaxy Z Fold4采用更纤薄的机身设计，但从电池大小来看，可能之前的传闻并不准确。

除了电池，据说三星 Galaxy Z Fold4 还配备了108MP主摄像头。该传感器将与Galaxy S22 Ultra 的1/1.33英寸单元相同。此外，手机上的辅助镜头将是12MP超广角镜头。据说手机上的第三个镜头是具有 3 倍光学变焦的 10MP远摄镜头。同样，该传感器被认为与S22 Ultra上的相同。至于前置镜头，它将配备一个10MP自拍摄像头。

Galaxy Z Fold4预计会使用高通骁龙 8 Gen 1+ SoC。据说它还具有更坚固的屏幕和机身，并内置S Pen手写笔。

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