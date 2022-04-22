三星显示器和LG Display将为iPhone14提供OLED面板

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:三星显示器和LG Display预计将为iPhone 14智能手机提供大部分OLED)面板，iPhone 14智能手机计划于 2022 年下半年发布。

据显示专业市场研究机构DSCC等媒体报道，三星显示器预计将为 iPhone 14 Pro独家供应 OLED 面板。三星显示器占全球中小尺寸OLED面板市场的 70% 以上。

三星显示器使用低温多晶氧化物 (LPTO) 技术进行面板生产。该技术由苹果公司于2014年开发，但三星显示器是业内第一家使用该技术大规模生产 OLED 面板的公司。预计苹果将为iPhone14 Pro 和iPhone14Pro Max使用 LPTO OLED 面板。

LPTO OLED面板比低温多晶硅 (LPTS) OLED 面板更昂贵、更复杂，但它们的屏幕更柔和，电池性能更好。

LG Display作为中小尺寸OLED面板的后发者，预计 2022 年也将有更多的存在感。预计 2022 年将首次供应LPTO OLED面板。业内人士预计，LG Display将供应LPTO适用于iPhone 14 Pro Max的 OLED 面板和三星显示器。2021年，三星显示器是唯一一家为iPhone 13系列提供LPTO OLED面板的公司。

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