特斯拉的目标是在2022年生产150万辆汽车

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:特斯拉的目标是在上海、柏林和德克萨斯州的超级工厂的帮助下，在2022年生产 150 万辆汽车。特斯拉最初位于加利福尼亚的总部弗里蒙特工厂也将为产量做出贡献。

特斯拉首席财务官 Zachary Kirkhorn 在 2022 年第一季度财报电话会议上的开场白中指出，该公司仍然相信到今年将实现50%或更高的增长率。埃隆马斯克支持柯克霍恩的估计。

马斯克说，“正如Zach所说，我们仍然有信心 2022 年的汽车产量将比 21 年增长 50%。我认为，我们实际上有一个合理的目标是比去年增加 60%。”

特斯拉在第一季度开始在德州工厂和 柏林工厂生产。特斯拉强调，奥斯汀和柏林的工厂仍处于起步阶段，这可能会影响特斯拉第二季度的毛利率。

马斯克表示，“现在，有了新工厂，最初的坡道看起来总是很小，但它呈指数级增长。所以，我对两家工厂的团队都非常有信心。我们预计最初会缓慢增加这些数量，但就像我说的那样，随着它们在今年年底达到高产量而呈指数增长”。

马斯克还介绍，新工厂从投产开始，通常需要9到12个月才能达到高质量的量产。因此，柏林和德克萨斯州对特斯拉产量的贡献可能会在第三季度或第四季度更加明显。

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