百度推社交App嗨圈圈

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息:近日，百度推出了一款名为嗨圈圈的语音社交app，通过声音寻找兴趣相投的人。据介绍，用户初次注册需通过完成前期“灵魂测试”，匹配与自己最兴趣相投的人进行语音聊天。

据Tech星球报道，嗨圈圈是百度校招团队的创业项目。嗨圈圈通过首页的下拉式功能，可以刷新出不同性别用户的语音条，用户通过点击语音条可以听到对方的想法，符合交友标准可私信对方，或语音回复。

此前，百度在社交方面，已分别推出了“有噗”、“音啵”、“听筒”和“音磁”等APP。

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