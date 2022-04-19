百度推社交App嗨圈圈

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息:近日，百度推出了一款名为嗨圈圈的语音社交app，通过声音寻找兴趣相投的人。据介绍，用户初次注册需通过完成前期“灵魂测试”，匹配与自己最兴趣相投的人进行语音聊天。
据Tech星球报道，嗨圈圈是百度校招团队的创业项目。嗨圈圈通过首页的下拉式功能，可以刷新出不同性别用户的语音条，用户通过点击语音条可以听到对方的想法，符合交友标准可私信对方，或语音回复。
此前，百度在社交方面，已分别推出了“有噗”、“音啵”、“听筒”和“音磁”等APP。
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被大车挡住视线，不知道红灯绿了没有？只有红绿灯没有秒数，遇到忽然变灯只能急刹相信不少车主在开车时，都曾遇到过因看不见或没注意红绿灯读秒而引发的一系列问题。早在2020年10月，百度地图创新推出红绿灯倒计时”这一实用功能，帮助车主关注路口信号灯变化，减少违章和因急刹车等造成的交通事故，提高通行效率、保障行车安全。近日，百度地图全新升级红绿灯倒计时”功能，不仅覆盖更多城市，还新增支持新手场景，持续提升用户驾车出行体验。在驾车过程中，百度地图会在用户接近路口时，自动在导航界面中显示对应方向红绿灯的剩余秒数，
据新言财经报道，抖音近期有测试了新的商城入口，该入口位于App底部导航栏内，取代了以前的“朋友”，而原先的“朋友”则调整为一个频道，放置于首页上方...抖音电商先后在搜索页、个人主页和App首页测试相关的入口，但这些入口相比于底部导航栏的入口仍显隐蔽...早在 3 月份，就有报道称抖音目前正在内测新版本，届时“抖音商城”可能会出现在抖音首页，替代目前抖音首页左上角“扫一扫”的位置...
在2022年1月之前，「BeReal」的全球日下载量在1万左右，进入2022年，「BeReal」的日下载量有3次激增，分别在1月11日、2月15日和3月29日，增幅回落后的日下载量分别维持在3万、6万上下，整体呈现出下载量阶梯式上升的情况（第三次增幅回落后的数据未披露）...2篇报道之后，「BeReal」都迎来了下载量激增，不过最近的这次下载量上升后的数据还没有被披露......
这样的故事，在交友平台上还有很多...普通人利用社交软件扩大自身社交半径，积极扩展有益的社交关系，更高效、更精准地寻找情感，也享受着社交软件带来的便捷体验和不一样的惊喜...随着科技进步，传统的恋爱交友、社交习惯也发生变化，婚恋交友平台也一直在不断优化科技手段，来实现老百姓的恋爱交友、婚恋诉求...婚恋社交平台为适龄单身青年提供了社交新途径，依托算法和技术，为单身青年提供快捷高效的社交机会...有专家表示，婚恋平台要长久有序发展，需加强自身责任，严格审查，把好安全关，为单身适龄青年提供多元多样、可信便捷的交
百度有钱花的最高额度为20万元，利率为日利率的0.02%-0.05%之间，资质越好的用户则利率越低，有需要的用户可直接下载有钱花或者度小满金融进行...有哪些正规贷款APP平台放款快在线立即申请马上借到5-30万综合评分不足也能借钱，不用征信，不用抵押，可代申请人18-65岁之间...度小满金融独家冠名《奔跑吧·黄河篇》第二季，助力小微企业奔向幸福路，看节目下载度小满金融参加活动赢跑男周边，并可享低息优惠和最高千元生活礼，腾讯视频会员，京东E卡等多种生活礼劵随机得，更可参加抽奖活动......
抖音音乐App“汽水音乐”，已上线各应用市场开放下载，目前需要邀请码才能注册...汽水音乐是抖音出品的官方音乐app，汽水音乐会根据用户和品味相似的人的听歌偏好，推荐感兴趣的歌曲...汽水音乐支持抖音音乐收藏同步，还具有特色榜单、分类电台等功能...
海南网信办称，近期，针对人民群众反映强烈的App非法获取、超范围收集、过度索取权限等侵害公民个人信息的违法违规现象，海南省互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》等法律和有关规定，组织对省内用户量大、与民众生活密切相关的一批App收集使用个人信息情况进行了技术检测...各平台应主动制定健全个人信息保护相关规章制度，强化内部监督和风险防控机制......
以淘宝和微信为例，要关闭淘宝的个性化推荐和广告推荐，步骤为：进入淘宝后选择“我的淘宝”，点击右上角设置标志进入，选择“隐私”进入，再往下拉找到广告管理和个性化推荐，可以分别选择关闭“个性化广告”和“个性化推荐”...而微信的关闭算法功能，则是在“我”的页面选择“设置，在“隐私”一栏中，四条项目让人难以看出具体内容，而如果要关闭算法，需要选择“个人信息与权限”，进入之后才能看到“个性化广告管理”的选择，点击进入就能选择关闭个性化广告，但和淘宝一样，关闭之后广告也不会减少......
苹果公司于官网发布了安诺析思国际咨询公司的经济学家发布的研究 App Store 第三方 app 增长情况的新报告...研究报告的最后部分关注的是作为苹果创建的应用程序替代品的第三方应用程序的广度，它指出，对于许多类别，如社交网络、食品、旅行计划和约会服务，第三方应用程序是唯一的选择，因为苹果在这些类别中没有竞争...iPhone 用户通常会使用同一个类别的多款 app，特别是用于交流通信、新闻阅读、观看视频或导航的 app，这不但表明用户可以轻松切换 app，也意味着开发者们面对的机遇十分广阔......
消息到达率、点击率，如何提升？...答案尽在个推《APP消息推送白皮书》...作为行业首本功能实践白皮书，本书详细阐述了个推消息推送产品的核心功能、典型应用场景，并提供实战案例作为参考，希望为广大开发者们找到提升推送效率与效果的最佳路径，开启数字化运营的新篇章！...
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