腾讯加速器将停止外服业务；iPhone SE3需求疲软；B站UP主收入最高降低八成

一加Ace4月21日发布 一加官方宣布，一加Ace将于4月21日19点正式发布，将搭载天玑8100处理器。

腾讯加速器将停止外服业务 腾讯加速器官方今日发布公告宣布，因业务运营策略调整，2022年5月31日起腾讯网游加速器将升级为腾讯游戏管家，之后将仅支持国服游戏加速，对于受影响的会员用户已开放退款通道。

北京证监局责令联想控股改正 中国证监会发布《关于对联想控股股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》称，联想控股存在定期报告披露不及时、临时报告披露不及时、公司经营性与非经营性往来界定不够清晰，非经营性往来占款或资金拆借披露不准确、全年业绩未在上海证券交易所债券市场同步披露等问题。

禁止销售除烟草风味外的电子烟市场监管总局表示，鉴于水果、食品、饮料等调味电子烟和无烟碱电子烟对未成年人具有较强的吸引力，容易诱导未成年人吸食，标准明确规定不应使产品特征风味呈现除烟草外的其他风味，并明确要求“雾化物应含有烟碱”，即不含烟碱的电子烟产品不得进入市场销售。

阿里自有品牌“淘宝心”选将消失近期，淘宝心选正进行品牌升级，这个品牌将会消失，升级为全新品牌“喵满分”，将围绕多个品类孵化出天猫超市的多款自有商品，典型比如纸巾、坚果、鲜奶等品类，首批“喵满分”牌五常大米、核桃油等商品将于4月中旬在天猫超市售卖。

iPhone SE3需求疲软 郭明錤称，苹果上个月发布的新款iPhoneSE需求疲软，即便当前该手机产能受到疫情影响，但多国苹果官网的iPhone SE3仍处于「有货」状态。

3月抖音及TikTok吸金超3.08亿美元 SensorTower数据显示，2022年3月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超过3.08亿美元，蝉联全球移动应用（非游戏）收入榜冠军。其中，大约45.6%的收入来自中国版本抖音。

PlayStation VR2或推迟到2023年发售 PlayStation VR2将于2023年问世。目前还不清楚是什么原因导致了延迟，甚至不知道这是否是一个延迟——2023年可能是索尼最初设定的目标。

B站UP主收入最高降低八成 有UP主咨询了官方客服，客服回复称近期对激励收益正在进行调整:新引入了包括播放渠道、用户转化后验证等多种考核指标，同时对不同指标的加权有一定调整，最终以实际显示的激励收益为准。

微信视频号知识直播专栏上线对于创作者来说，可以开启多期直播内容同时预告，就像一档个人节目。视频号已支持同时上线多场直播预约，无论是谁，都可以将系列直播开起来。

台积电一季度净利润2027亿元新台币 高于分析师们预估的1860亿元新台币。这得益于从智能手机到汽车所用芯片需求稳定，同时持续短缺导致价格上涨。此外，一季度营收同比增长36%，达创纪录的4911亿新台币（170亿美元）。

字节“汽水音乐”正式登陆App Store 日前，字节“汽水音乐”正式上线AppStore，此前这款App已在其他各个应用市场上线并开放下载。目前，汽水音乐的曲目较少，周杰伦只上线了 2 首，张韶涵为 6 首，同时需要邀请码才能注册。

神曲毁了华语乐坛吗华语乐坛真的不行了吗？洗脑神曲的存在到底有没有道理，最终谁会成为最大赢家？（视频点击）

冰箱冰柜走红 微信搜索指数上升96% 居家食物储存需求的确拉动了冰箱冰柜的销售。在 4 月 10 日的微信指数中，「冰箱」、「冰柜」的搜索量分别暴涨96.75%和20.8%。朋友圈、微博、小红书、即刻等社交媒体上，关于购买冰箱/冰柜的话题也在热议。

豆瓣鹅组遭停用 豆瓣停用豆瓣鹅组、豆瓣人才申诉小组、十八楼育儿托管所、 18 楼嗑糖-时代少年团等问题小组及转世问题小组 7 个。豆瓣将持续配合开展整治“饭圈”乱象的专项工作。

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