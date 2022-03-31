乐乐茶私域运营又添新动作：在支付宝小程序上线外卖

站长之家（ChinaZ.com）3月31日 消息:行业竞争加剧，奶茶商家正加速完善私域的运营和各大平台外卖布局。近日，奶茶品牌乐乐茶已在其支付宝小程序上线外卖服务，完成了“到店+到家”的体验优化。据了解，自外卖服务开通以来，乐乐茶在支付宝的订单单日增长超4倍，销售额也相应走高。

上支付宝搜乐乐茶欢乐送，进入小程序发现，“外卖点单”已和“门店自取”并列，位于小程序最显眼位置。点开外卖点单，可清楚查看附近门店，以及店内爆款商品推荐和订单进度。

据了解，该小程序的外卖能力是支付宝平台面向餐饮商家正在测试的一项能力接口，商家或服务商开通后，可以在支付宝平台上完成用户和配送运力的匹配，向用户提供完整的外卖服务体验。在行业看来，外卖是餐饮行业的重要增长点，相较于传统外卖平台，商家在自有小程序布局外卖，可以降低投入成本，打通自运营，提升订单转化。

乐乐茶表示，小程序外卖只是其深耕支付宝公私域运营的其中一环。自2021年开始，乐乐茶就持续以小程序+生活号多渠道获客，仅三月初的一场大牌日活动，就实现会员拉新超7倍。此外，不同付费卡券、订单消息、引导收藏等方式也帮乐乐茶锁定用户复购，其生活号因多元的形式、趣味的内容收获不少粉丝。