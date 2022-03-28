快手电商上线“暖春计划2022” 10亿流量补贴商家

站长之家(ChinaZ.com) 3月28日 消息:近日，快手电商正式上线“暖春计划2022”，并拿出 10 亿电商专属流量扶持商家。

据悉，在“暖春计划2022”，快手计划从流量、供给、大促、政策、产品等 5 个方向扶持商家，助力商家更好地经营。

流量扶持方面，近期快手电商拿出 10 亿电商专属流量扶持商家，目前平均每天有上万位主播享受平台流量扶持。

政策扶持方面，为帮助商家在疫情期间平稳过度，快手电商调整了发货及售后政策。其中，退货补运费自 3 月 25 日起，原开通【退货补运费】服务的商家，平台补偿有效期从商家发货后 30 天延长至发货后 90 天内退货退款成功均可补偿买家运费（补偿金额为快递首重标准）。

活动扶持方面，快手电商于 3 月 23 日- 3 月 31 日发起“实在好物节”活动，活动囊括了数码家电、茶酒生鲜、家居百货、美妆、服饰等各大品类优质主播及高性价比商品，并设立了福利补贴主会场。

供给扶持方面，快手电商增加了虚拟商品、本地生活类商品、京东自营商品供给，开放了话费充值、娱乐会员、充值卡券、医美商品、医疗服务、酒旅商品、餐饮卡券等虚拟类、本地生活类商品，帮助减轻商家履约物流压力。

产品扶持方面，为降低疫情期间快手商家的订单操作成本，快手电商在物流产品侧推出了一系列举措。当前，快手电商已推动快递公司疫情区域数据线上化并给到各方调用、支持商家批量将多个运费模板上的“不可达区域”改成“可销售”。