每日简报：腾讯发布2021全年业绩报告，热门中概股周二强势反弹，理想ONE宣布涨价

周三早些时候,Ookla 发布了 2021 年 4 季度的 Speedtest 测速报告...此外美国市场的最高 / 最低速率仍因地区而不成比例地提升,4 季度数据表明为 130 Mbps,较 3 季度的 100 Mbps 增长了 30%...此外德国(115.58 vs 65.86 Mbps)、奥地利(131.844 vs 50.33 Mbps)和比利时(155.15 vs 76.94 Mbps)市场也是如此......