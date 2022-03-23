每日简报：腾讯发布2021全年业绩报告，热门中概股周二强势反弹，理想ONE宣布涨价

理想汽车宣布调整理想ONE售价 3月23日， 理想汽车宣布:自2022年4月1日起，理想ONE售价将上调1.18万元。

中兴通讯复牌涨停 中兴通讯A股及港股复牌，复牌后A股直接“一字板”涨停，港服最高一度涨超过50%，

恒大汽车要大干三个月实现恒驰5汽车量产 许家印表示，恒大汽车集团要大干三个月，6月22日一定要实现恒驰5量产。

联发科天玑9000处理器将被导入三星 三星在2022年第1季已经确定向联发科采购天玑9000处理器，并预计导入其尚未公布的中高端机种。目前外界普测两种可能性，其一是导入到A系列的升级款A53Pro，另一种则是导入新开发的GalaxyS22FE系列。

淘特宣布上线“淘特10元店”和“淘特100” 淘特10元店定位为覆盖各个生活场景的小商品，可实现N元N件、工厂直供、入仓全检、一站式购齐、一个包裹发货;淘特100定位为消费升级趋势类商品，主打性价比品质商品“大牌平替”，帮助孵化工厂品牌。

iPhone15Pro有望实现屏下面容识别 苹果明年将推出的iPhone15系列中的高端版本，也即是iPhone15Pro系列，有望采用屏下面容识别技术。

腾讯《王者荣耀》重回全球手游畅销榜冠军 2022年2月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.25亿美元，重回全球手游畅销榜冠军。

苹果再次出现服务器宕机 从美东时间周二下午5点09分开始，Apple Music、Podcasts、Books、App Store等服务出现问题，部分用户受到影响，这些问题在持续了近两个小时后已得到解决。

拼多多高速增长的「神话」戛然而止 农业可能是拼多多最后的堡垒。根据3月21日拼多多发布的2021年第四季度及全年财报，拼多多2021年活跃用户数为8.69亿，在第四季度仅仅净增140万——这个数据，阿里巴巴是1900万，京东是1800万。阿里以8.82亿年度活跃用户，重新回到了中国用户数第一的电商平台的位置。

400万粉丝私募大V被公诉 某平台坐拥400余万粉丝的金融大V徐晓峰被公诉。该大V利用自己的影响力吸引粉丝到其代理的分仓软件进行投资，从中抽取佣金，涉案金额高达1600余万元。除此之外，他还为诈骗链接进行推广。

微软承认被黑客入侵 微软公司证实 黑客组织Lapsus$获得了该公司系统的有限访问权限。此前，Lapsus$声称成功入侵了微软的系统，并获得了必应（Bing）和Cortana语音助手的源代码。

热门中概股周二强势反弹 其中，优信涨超32%，报1.46美元，总市值5.77亿美元，拼多多涨近19%，报47.53美元，总市值595.69亿美元，叮咚买菜涨超16%，报3.97美元，总市值9.37亿美元。

小米集团2021年营收同比增长33.5% 日前，小米集团发布2021年第四季度及全年财报。2021年全年，小米集团总收入达到人民币3283亿元，同比增长33.5%。数据显示，小米连续三年稳居中国第一，全球前五。

小鹏P7第十万台量产车正式下线 3月23日，小鹏汽车官方宣布小鹏P7第十万台正式下线，并成为首款突破十万量产的纯电新势力车型。同时，小鹏正式发布黑色特别版车型小鹏P7562EBlack Label Edition，作为第10万台下线的P7，纪念十万台的达成。

腾讯发布2021年业绩报告 财报显示，2021年四季度腾讯营收1442亿元，市场预期1453亿元，上年同期1336.69亿元，同比增长8%。腾讯2021年全年净利润2248.2亿元，去年同期1598.47亿元。截至2021年12月31日，微信及WeChat合并月活跃账户数12.68亿，同比增长3.5%。QQ移动端月活跃账户数5.52亿，同比下降7.2%。

黄山景区上线首批3D数字藏品 3月24日黄山景区将上线首批3D数字藏品，用户购买后可实现永久收藏、分享等功能。本次发行的黄山春日主题数字藏品将迎客松等比还原，还将黄山的奇松、怪石、春花、摩崖石刻融为一体。

贝索斯前妻再捐4.36亿美元 亚马逊创始人贝索斯的前妻麦肯齐.斯科特最近向非营利组织捐赠4.36亿美元，为贫困家庭建房子。根据彭博亿万富翁指数，斯科特拥有544亿美元的财富。

广州多家电子烟店铺清仓销售 日前，国家烟草专卖局发布《电子烟管理办法》，禁止销售除烟草口味外的调味电子烟。广州已有店家在清仓销售。

腾讯QQ首屏内测短视频模块 近日有网友爆料称，QQ底栏第二位，由原来的"联系人"变成了名为"小世界"的短视频模块。产品界面设计与目前主流的短视频平台高度相似。

360旗下「无追搜索」累计匿名搜索次数突破400万 去年12月份，360推出了没有任何追踪记录用户的搜索引擎「无追搜索」，最新数据显示，该搜索引擎累计匿名搜索次数已突破400万。

CNZZ网站统计将在5月10日起不再提供免费服务 友盟+ 网站统计U-Web产品（又名:CNZZ）从2022年4月1日起，停止全部「今日」与「实时在线」类数据指标的计算。2022年5月10日起不再提供免费的网站统计分析服务。仅为付费账号提供创建站点能力，所有未付费账号关闭服务。