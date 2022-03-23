快手电商下调二手钟表、二手奢侈钟表类目保证金

......贝恩《 2021 年中国奢侈品市场报告》显示， 2021 年中国奢侈品消费总额达到 4710 亿元...头豹研究院《 2021 中国二手奢侈品行业概览》显示，消费者线下消费二手奢侈品的比例为75%，线下门店仍然是二手奢侈品的主要销售形式...“我店里有 300 多个包，客人让我给他们推荐包时，我会问他们的用包需求，是通勤包还是约会包？也会问穿衣风格是什么？日常衣服的色系色调是什么？但更多时候，是客人对包‘一见钟情’，上身试了之后觉得这包注定属于自己”，扎扎说...二奢来自于一奢的转化......