快手电商下调二手钟表、二手奢侈钟表类目保证金

站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息:今日， 快手电商发布公告称，为推进快手小店行业发展，提升平台服务水平，平台对二手行业【二手奢侈钟表】、【二手钟表】类目（三级）保证金标准进行调整。
本次调整店铺类型涵盖“旗舰店、专卖店、专营店、卖场型旗舰店、普通企业店铺、个体工商户店铺”。
整体来看，快手电商下调了二手行业【二手奢侈钟表】、【二手钟表】类目（三级）保证金额度，对商户来说是一个利好消息。相应资费调整情况如下表：
站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息:今日， 快手电商发布公告称，为推进快手小店行业发展，提升平台服务水平，平台对二手行业【二手奢侈钟表】、【二手钟表】类目（三级）保证金标准进行调整。
本次调整店铺类型涵盖“旗舰店、专卖店、专营店、卖场型旗舰店、普通企业店铺、个体工商户店铺”。
整体来看，快手电商下调了二手行业【二手奢侈钟表】、【二手钟表】类目（三级）保证金额度，对商户来说是一个利好消息。相应资费调整情况如下表：
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快手小店发布公告称，为推进本地生活汽车/摩托车行业发展，提升平台服务水平，平台对下、类目保证金标准进行调整，调整店铺类型涵盖企业店铺和个体工商户...整体来说，快手小店下调了上述类目的保证金金额，由原来的 20000 元下调至10000...
快手表示，将对故意错挂商品类目商家进行重点打击，对存在恶意违规情形的商家进行违规从重处理...快手表示，针对以上等行为，平台已展开治理打击专项，对违规行为加大监督，对于违规商家，平台将基于《快手小店商户/营销管理规则》对违规行为进行严厉处置，包括但不限于对违规商家进行“暂停使用购物车、限制营销活动、违约金及清退”等处置...值得关注的是，快手对本次专项治理打击中情节严重的违规商家及对应处置进行公示，对暖*****妹、阳*****天、舞****春等商家进行店铺清退，永久不得重新入驻处理......
今天，快手电商发布公告称，平台将开放、和类目的商户入驻...对于宠物生活 - 宠物活体细分类目，平台暂不允许准入快分销...准入店铺类型及入驻方式具体如下：...本公告于 2022 年 3 月 10 日发布， 2022 年 3 月 18 日生效...
艾媒咨询数据显示，2015至2020年，我国二手电商交易规模从45.9亿元增至3745亿元，而根据《2021中国闲置二手交易碳减排报告》，2020年二手闲置物品交易规模已破万亿，2025年该数字将达到3万亿...2021年5月，二手奢侈品电商”只二”完成数千万美元C轮融资;6月，二手奢侈品电商“胖虎科技”完成5000万美元C轮融资，这条赛道似乎在去年有升温迹象......
快手电商发布公告称，对宠物生活类目进行调整：下相关叶子类目的入驻方式由定向邀请变更为开放入驻，其他经营要求不变，并于 2022 年 3 月 19 日生效...在快分销准入要求方面，宠物药品类目暂不准入快分销平台...带货达人利用电商直播或电商短视频推广仅可依据宠物药品说明书进行介绍，不可介绍宠物药品说明书之外的内容，不得含有下列内容：...（6）不得贬低同类产品，不得与其他兽药进行功效和安全性对比；...（9）不得含有直接显示疾病症状和病理的画面，也不得含有“无效退款”、“保险公司保险”等承诺；......
快手发布公告称，为了更好地推进平台业务生态发展，提升平台服务水平，快手小店将对-类目扩充叶子类目进行招商，并调整其他叶子类目的资费标准...（1）二级类目下新增 2 个三级类目：和，入驻方式为定向邀约...（2）调整下、等 6 个既有类目的技术服务费费率，具体如下：...
......贝恩《 2021 年中国奢侈品市场报告》显示， 2021 年中国奢侈品消费总额达到 4710 亿元...头豹研究院《 2021 中国二手奢侈品行业概览》显示，消费者线下消费二手奢侈品的比例为75%，线下门店仍然是二手奢侈品的主要销售形式...“我店里有 300 多个包，客人让我给他们推荐包时，我会问他们的用包需求，是通勤包还是约会包？也会问穿衣风格是什么？日常衣服的色系色调是什么？但更多时候，是客人对包‘一见钟情’，上身试了之后觉得这包注定属于自己”，扎扎说...二奢来自于一奢的转化......
据《新言财经》报道，抖音商城上线了“二手好物”频道，售卖形式分为直播带货和商品直销，覆盖品类包括数码、奢侈品、皮包和手表等...二手好物”频道内还设有“回收寄卖”服务，用户可以直接将手中的二手商品寄送至平台进行估价，用户在平台估价后可以选择由平台直接回收，或服务商寄卖的形式获取现金...
2022 年 3 月 10 日美股盘前，万物新生（爱回收）发布 2021 年第四季度及全年业绩报告，报告显示其全年营收实现同比增长60.1%，全年调整后净亏损缩窄，Q4 实现季度Non-GAAP盈利，长期投入终于有获得回报的态势... 2021 年万物新生集团门店新增 576 家，截至 2021 年末，万物新生集团全国门店覆盖城市达 214 个，门店总数达 1308 家，其中爱回收门店 1287 家，拍拍严选门店 21 家......
3 月 17 日，快手发布关于快手小店规则总则及违规管理规则的修订公告，宣布对《快手小店规则总则》、《快手小店商户违规管理规则》、《快手小店营销违规管理规则》、《快手进口电商平台总则》、《快手进口电商平台商户违规管理规则》、《快手进口电商平台营销违规管理规则》，进行修订，规则将于 2022 年 3 月 25 日生效......
幻塔人工岛二期风景点在最近开放了，很多玩家还不清楚这些风景点的位置在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。..
饿了么诉称，美团利用后台管理软件对上线其他外卖平台商户实施限制措施等，构成不正当竞争，要求赔偿 300 万元...法院查明，聚源美梅州公司曾被近..
康福瑞作为国内首个A股主板上市的纸尿裤企业——豪悦护理旗下的成人失禁护理用品品牌，自成立以来，深刻洞察失禁人群的需求，坚持不断创新，升级迭..
曾经有小伙伴反映道，“每月 25 日的‘省呗日’活动太短暂了，能不能每天都是省呗日呢?”为了让用户玩得更尽兴，在活力满满的春日迅速“回血”，..
大家都知道，在新能源汽车领域中，想要获得更多的市场份额，除了优良的产品性能与配置外，还要有能吸引用户目光的独特亮点，而小编认为，这款增程..
临近清明小长假，大家都开始规划自己的旅游路线，而在当下这个特殊时期，大家都把房车旅行作为自己的首选，毕竟房车旅行足够私密，可以尽可能的少..
在 2 月份的优秀员工评选中，赵广东以他勇于担当，积极作为和时刻冲锋在前的工作态度，得到骑幻全体员工一致认可，被评为“ 2 月优秀员工”，并奖..
年轻人的生活丰富多彩，喜欢潮流个性的物件，影音娱乐设施自然少不了，大屏沉浸式投影深受年轻一代的喜爱，尤其是小巧精致的便携式投影仪，如这款..
除了保鲜科技的加持，三星品道家宴系列冰箱进一步升级了储鲜空间布局...三星品道家宴系列冰箱的宽带变温和可调温区设计突破传统冰箱冷藏和冷冻空间..
据海关总署数据公布， 2021 年我国跨境电商进出口总额达到1. 98 万亿元...如今，以TikTok短视频平台为代表的数字化革新更是推动了跨境电商产业链条..
3 月 24 日，杭州西奥电梯有限公司（以下简称西奥电梯）HRBP经理孙梦琳做客猎聘 2022 直播招聘节“非凡直播间”，与求职者展开在线交流...十余年的..
但没过多久，他就陷入了情绪不佳的状态中，因为公司里总会有一些同事经常找他聚会，虽然阿诺很开心在这个公司，但是自己却是一个非常注重自己个人..
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成立于2015 年的中舟智能，是一家自主移动机器人细分赛道的企业，专注于仓储物流人机协同AMR产品的创新和研发，通过激光和视觉导航避障算法、UWB组..
公告称，为维护珠宝玉石类商品的经营秩序，保障广大用户的合法利益，快手电商平台根据《快手小店商户违规管理规则》、《快手小店营销违规管理规则..
为让更多房东和租客享受到便捷、安全的租房体验， 3 月 24 日，“省心租”服务宣布正式登陆成都和郑州，服务版图进一步扩大，帮助更多用户解决出租..
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