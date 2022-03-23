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快手电商下调二手钟表、二手奢侈钟表类目保证金

2022-03-23 14:27 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息:今日， 快手电商发布公告称，为推进快手小店行业发展，提升平台服务水平，平台对二手行业【二手奢侈钟表】、【二手钟表】类目（三级）保证金标准进行调整。

本次调整店铺类型涵盖“旗舰店、专卖店、专营店、卖场型旗舰店、普通企业店铺、个体工商户店铺”。

整体来看，快手电商下调了二手行业【二手奢侈钟表】、【二手钟表】类目（三级）保证金额度，对商户来说是一个利好消息。相应资费调整情况如下表：

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