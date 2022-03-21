分析师预计特斯拉本财季销售额为164.4 亿美元 同比增长58.2%

站长之家(ChinaZ.com) 3月21日 消息:股票研究分析师预计，特斯拉本财季的销售额将达到164.4亿美元。2021年同一季度，特斯拉报告销售额为 103.9亿美元，同比增长 58.2%。

根据投资研究公司 Zacks 的说法，分析师预计特斯拉本年度的全年销售额将达到 814.8 亿美元，估计在 643.7 亿美元至 933 亿美元之间。 Zacks的销售平均值是根据对卖方特斯拉分析师的调查得出的平均值。在接下来的财政年度，分析师预计特斯拉的销售额将达到 1074.3 亿美元，估计在 812.8 亿美元至 1349.3 亿美元之间。

随着 3 月即将结束，特斯拉正为 2022 年第一季度末的几个重要里程碑做准备。特斯拉预计将于 4 月 25 日星期一发布其下一份收益报告。

特斯拉柏林超级工厂位居榜首，首批德国制造的Model Y车辆将于3 月 22日交付。柏林工厂将为其首批Model Y交付举办一场小型活动，主要交付给特斯拉在德国的员工。与此同时，在德克萨斯州，特斯拉正准备交付首批配备结构电池组和 4680 节电池的 Model Y 汽车。

上海工厂也没有放慢脚步。特斯拉中国公布 1 月批发量为 59845 辆，2 月 22 日批发量为 56515 辆。自 2019 年开始运营以来，特斯拉中国的收入连续两年增长超过 100%。特斯拉也在加州弗里蒙特工厂扩建中。