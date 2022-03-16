字体超市会员字体超2000+款啦，个人和企业商业用字好选择！

近些年，随着字体版权意识深入人心，越来越多用户已经无法随心所欲地使用那些带有版权标识的字体啦！而字体超市会员模式的出现，也给广大用户提供了更实惠的字体商业授权模式。

自2021年5月字体超市会员模式上线至今已历经10个月时间，会员字库从最初入驻的1100+款字体到现在已经突破2000+款。字体超市会员字体数量的与日俱增，离不开各字体商家对字体超市会员模式的支持，也是字体商家回馈广大用户对其旗下品牌字体的喜爱。

字体超市入驻的会员字体类型不一，风格不一，场景用途广泛，涵盖社交、媒体/H5/VI、排版阅读、印刷包装、海报企宣、视频影视、游戏广告、电商等场景可供选择。

截止目前为止，三极字库是字体超市上线会员字体最多的字体品牌商家，会员字体数量达到540+款。字体的类型涵盖宋体、黑体、隶书、毛笔书法等艺术字体，也有常规创意手写字体，应有尽有，均100%正版商业授权。

而会员字体针对的商业用户分为个人商业用户和企业商业用户。针对个人会员商业授权价格低至299元，而企业会员商业授权价格低至899元。用户仅需要在授权页面根据自己需要的授权范围进行选择购买即可。

当然啦！可能有小伙伴的在购买适合没办法详细判断自己应该购买哪种类型的话。我们也贴心地为大家罗列了字体超市会员商用授权的具体类型，如下图所示：

如果当您所喜欢的会员字体其授权类型超过了我们所罗列的授权范围，还可以联系我们的客服人员进行定制服务，我们会第一时间联系字体品牌商家为您进行服务。

目前，字体超市入驻的会员字体商家不乏各知名字体品牌，其中包括三极字库、思雨字库、文道字库、米开字库、敏锐字库、禅羽字库、神韵字库、汉呈字库、汉标字库、好玩汉字（锐线潮牌、励字字库）、邯郸字库等优秀字库品牌。此外，还有储桂琼、施申财、段宁等知名个人字体设计师入驻。

此外，为了使会员用户可以更加方便的购买和使用这些会员字体，字体超市客户端也会实时同步最新会员字体，只要下载字体超市客户端，一键点击“立即加入”按钮，选择对应的会员授权类型，即可开启您的会员字体免费商用之旅啦！

如果想要第一时间获取更多会员新品字体，欢迎小伙伴们多多关注字体超市官网或者提前下载字体超市客户端哦！

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字体下载方式一

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搜索字体名称，即可下载商用版字体。

字体下载方式二

下载字体超市客户端:www.font.cn/download/

搜索字体名称，即可一键使用字体。