铁路部门出台免费退票措施 办理3月15日前铁路退票不收手续费

支付巨头周三晚间表示：作为全球协议的一部分，世界各地的 Amazon.com 网站和商店，都将能够接受 Visa 卡片的支付...在英国脱欧之后，欧盟对发卡机构制定的费率上限，也如脱缰野马般一发而不可收拾...庆幸的是，在致路透社的一封邮件中，Visa 发言人表示，其很高兴与亚马逊达成广泛的全球协议...该协议包括可于即日起在所有地区的亚马逊商店和网站上接受 Visa 卡支付，以及共同承诺在新产品和技术规划方面展开合作，以确保我们的客户可在未来获得创新的支付体验...