铁路部门出台免费退票措施 办理3月15日前铁路退票不收手续费

站长之家(ChinaZ.com) 3月14日 消息:今日午间，中国铁路表示，针对近日全国部分地区出现多点零星散发病例和局部聚集性疫情，为减少旅途风险、减少人员聚集等疫情防控政策的落实，铁路部门将迅速大幅调整旅客列车开行，并出台旅客列车车票免费退票措施。
自即时起，旅客在车站、 12306 网站等各渠道，办理 2022 年 3 月 15 日 0 时前已购各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买铁路乘意险和互联网订餐的一同办理。
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针对近期复杂严峻的疫情防控形势，为切实减少不必要的人员流动，交通运输部今天发布《交通运输部关于特殊时段道路、水路客运班线客票免费退票的公告》...公告指出，交通运输部决定，自2022年3月15日0时起，此前在道路和水路客运站、客运联网售票平台等渠道已购买客运班线客票的旅客，如自愿改变行程需退票的，售票单位应当予以免费办理，购买人身意外伤害保险的一同办理...自公布之日起，此前旅客已购买客票的，售票单位也应当免费办理退票，购买人身意外伤害保险的一同办理......
明日方舟在3月15日开启了更新维护，此次的更新内容还是比较多的，很多玩家还不清楚具体更新了什么，下面就来为大家详细的介绍一下。
据路透社报道，韩国电信监管机构周二表示，韩国批准了禁止苹果公司和Alphabet公司的谷歌等主导应用商店运营商强迫软件开发商使用其支付系统的法律的详细规则...这是一个主要经济体对苹果和谷歌的第一个此类限制，这两个公司因要求使用收取高达30%佣金的专有支付系统而面临全球批评...监管机构韩国通信委员会（KCC）在一份声明中说，他们明确规定，法律禁止通过不公平地利用应用市场运营商的地位，「向移动内容提供商强行提供特定支付方式的行为」...
微信官方发布了《关于进一步降低小微商户支付手续费的通知》称，为助力实体经济发展，降低小微商户经营成本，积极响应监管对小微企业、个体工商户、有经营行为的个人的降费让利要求，自 2021 年 9 月 1 日起，至 2024 年 9 月 30 日，对符合标准的小微商户实行支付手续费优惠......
最高人民法院近日发布了《最高人民法院关于审理网络消费纠纷案件适用法律若干问题的规定（一）》，进一步完善了七日无理由退货制度，对于“拆封不可退货”的霸王条款给予了明确回应...《规定》第三条规定，消费者因检查商品的必要对商品进行拆封查验且不影响商品完好，电子商务经营者以商品已拆封为由主张不适用消费者权益保护法第二十五条规定的无理由退货制度的，人民法院不予支持，但法律另有规定的除外...
支付巨头周三晚间表示：作为全球协议的一部分，世界各地的 Amazon.com 网站和商店，都将能够接受 Visa 卡片的支付...在英国脱欧之后，欧盟对发卡机构制定的费率上限，也如脱缰野马般一发而不可收拾...庆幸的是，在致路透社的一封邮件中，Visa 发言人表示，其很高兴与亚马逊达成广泛的全球协议...该协议包括可于即日起在所有地区的亚马逊商店和网站上接受 Visa 卡支付，以及共同承诺在新产品和技术规划方面展开合作，以确保我们的客户可在未来获得创新的支付体验...
Twitter CEO帕拉格阿格拉沃尔周四发布推文称，从3月15日开始，Twitter将全面重新开放办公室，并恢复商务旅行...尽管阿格拉沃尔表示，他希望Twitter员工在他们“觉得最有效率和创造力”的地方工作，公司致力于“真正灵活的办公”，但他的声明确实谈及了很多办公室工作的好处...
王者荣耀的体验服在3月15日开启了更新维护，此次的更新内容主要是几个英雄的调整，很多玩家还不清楚具体的内容，下面就来为大家详细的介绍一下。
根据近期报道，小米将于3月15日在海外召开新品发布会，推出小米12国际版，消息称此次将主要进军欧洲市场，并且价格也已经被海外媒体曝光...据爆料，小米12的欧洲售价为899欧元起（约合人民币6256元起），而小米12 Pro售价是1099欧元起（约合人民币7648元起），对比国内3699元、4699元的起售价，贵了一半还多...对于海外一些市场来说，这个价钱其实依然有性价比，此前小米11国际版发布时，也将近6000元起售，但是类似配置的三星等手机，起售价却达到了约7000多人民币......
小米 12 系列自去年以来已在中国推出，本次全球版的发布会将于中国时间晚上 8 点（世界标准时间下午 12 点）开始...尽管小米公司没有透露将在全球范围内上市的机型，但预计将发布小米12、小米 12 Pro 和小米 12X，这三款均在中国国内推出...但有传言称小米 12 系列的基本款12X型号在欧盟的起价为600-700 欧元，而据报道小米 12 的零售价为 899 欧元...
仅去年，威马就完成了中国第一款具有限定场景下L4 级无人驾驶功能的车型威马W6，并出现在世界上第一个全场景智能移动空间威马M7 上...威马M7 配备..
10 月 27 日，人社部召开 2021 年第三季度新闻发布会，公布 2021 年第三季度全国招聘大于求职“最缺工”的 100 个职业排行，家电维修工赫然在列....
据《2020国人理财趋势报告》显示，近四成网上理财的用户已经有了把短期开销、人生保障和投资增值的钱做“三笔钱”配置的习惯...针对国民“三笔钱”..
微众银行作为一家创新型的互联网银行，依托人工智能、大数据、区块链、云计算、数据科学等创新技术，为大众和小微企业提供更加便捷优质的金融服务..
港股哔哩哔哩大涨，截至发稿，涨幅超42%，报181.5港元，较前日上涨53.9港元.....
甚至有网友提出疑问，造车新势力深耕新能源汽车领域多年，为何面对长安新能源汽车却似乎毫无招架之力?今天小编就带大家看一看其中的原因...其次说..
奥田蒸烤一体集成灶简约外观点缀冰晶白，触感细腻，质感高级...白色高级的奥田集成灶与温润细腻的原木材料，为厨房营造温暖氛围...现代家庭，厨房..
因此，网易云音乐也特别筹划了此次送会员的活动...在看到了用户如此热烈的反馈和真实的需求后， 3 月 16 日上午，网易云音乐决定在之前赠送 100 万..
1688 官方发布了关于诱导线下交易并引发客户投诉行为的管控通知...根据通知，为保障 1688 平台买家的权益，避免因诱导线下交易后产生的欺诈、交易..
万代南梦宫娱乐于今日（3/16）宣布，由万代南梦宫娱乐及 FromSoftware 共同开发的全新动作角色扮演游戏《艾尔登法环(Elden Ring)》于日本国内销量..
此前的热播综艺《五十公里桃花坞》在进行团建时，为了赞助节目这次活动，品牌知名度提升到行业前八名的ARCFOX极狐汽车为其提供了基本的用车需求....
作为AI+会议生态下的又一智能硬件，可应用在远程会议、涉外交流、生活影音等多场景，致力于提升会议和学习的效率...全程自动记录会议内容，自动区..
中消协表示:“经济发展、技术进步以及消费业态的快速升级，不同程度上满足了消费者个性化、多样化消费需求，共促消费公平就是要保障全体消费者享有..
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转眼3月过半，距离下一个假期清明节还有半个多月时间，那么清明节放几天假，需不需要调休？...官方正式公布了2022年清明假期的放假安排：4月3日（..