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铁路部门出台免费退票措施 办理3月15日前铁路退票不收手续费

2022-03-14 13:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月14日 消息:今日午间，中国铁路表示，针对近日全国部分地区出现多点零星散发病例和局部聚集性疫情，为减少旅途风险、减少人员聚集等疫情防控政策的落实，铁路部门将迅速大幅调整旅客列车开行，并出台旅客列车车票免费退票措施。

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自即时起，旅客在车站、 12306 网站等各渠道，办理 2022 年 3 月 15 日 0 时前已购各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买铁路乘意险和互联网订餐的一同办理。

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