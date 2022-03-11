M1 Ultra芯片在GeekBench上击败英特尔酷睿i9-12900K

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:苹果在刚刚推出了的高端台式机上使用了M1 Ultra处理器。现在，该芯片已在GeekBench上被发现，它击败了英特尔和AMD的一些高端型号芯片。

根据@TheGalox_ 的一条消息，苹果新推出的M1 Ultra通过 GeekBench 的多核测试得分为 24055 分，单核测试得分为 1793 分。它成功的击败了在多核测试中仅获得 17299 分的英特尔的高端Core i9-12900K 处理器。

将M1 Ultra与AMD的Ryzen Threadripper PRO 5975WX芯片进行对比时，它的性能同样令人印象深刻。这是一款企业级处理器，在多核测试中获得了 27603 分，有 32 个内核，而 M1 Ultra 只有 20 个内核。此外，更早之前M1 Ultra的测试还显示，几乎可以与拥有高达 64 个内核的 Ryzen Threadripper 3990X 处理器相媲美。

虽然新的苹果芯片没有击败AMD芯片，但它与这两种芯片非常接近。对于一个基本上是两个M1 Max SoC 组合在一起的芯片来说，这是相当令人印象深刻的。

2022 年手机CPU性能天梯图排行榜

>>>点击进入<<<