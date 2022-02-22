小米MIUI开发版将正式开启答题机制 2月24日恢复内测报名

站长之家(ChinaZ.com) 2月22日 消息:日前，小米方面宣布，为了精准找到匹配的测试用户，小米社区将优化并重新上线内测权限的答题积分机制。

其中开发版公测和开发版内测将于 2 月 24 日上午11: 00 恢复内测答题报名功能。

官方表示，本次改动属于内测报名答题机制，是在报名系统内测的条件，不会影响已经进入内测的米粉朋友。另外，开发版公测答题分大于等于 80 分，开发版内测答题分大于等于 90 分，才可以报名项目内测。

以下为官方通知内容：

亲爱的米粉朋友，我们非常理解各位想要体验新功能的迫切心情，开发版是研发中的内部测试版本，不可避免存在很多不稳定因素，并不是面向普通用户发布的稳定版本，主要面向动手能力比较强的发烧友玩家。

为了精准找到匹配的测试用户，我们优化并重新上线内测权限的答题积分机制。开发版公测和开发版内测将于 2 月 24 日上午 11:00 恢复内测答题报名功能。即用户报名开发版内测和开发版公测时，需要同时满足对应项目内测分和答题分数，才可以报名开发版内测 / 公测。

内测报名答题详细说明：

1、满足各项目内测分要求后，即可参与内测答题；

2、开发版公测答题分大于等于 80 分，开发版内测答题分大于等于 90 分，即可报名项目内测；

3、每 7 天可参与一次答题，如果没有通过答题，则下次答题时间需要等 7 天后，希望大家可以谨慎答题。

我们恢复内测报名答题功能是为了更好让参与内测的米粉朋们更加深入的了解小米文化和相关的玩机技术，在进入内测后可以拥有更好的使用体验，感谢您的理解和配合！