Redmi K50电竞版首发，联名梅赛德斯-AMG F1车队打造硬核旗舰

2月16日晚间，小米集团迎来了2022年开年的第一场发布会，并带来了一系列硬核新品:包括Redmi K50电竞版、梅赛德斯-AMG马石油F1车队深度合作的K50冠军版手机以及Redmi电竞路由器AX5400。

Redmi K50电竞版和冠军版现已开启订金预售，2月18日10点全渠道首卖，Redmi K50电竞版8GB+128GB版3299元，12GB+128GB版3599元，12GB+256GB版3899元;Redmi K50冠军版12GB+256GB版4199元，限量1万台。Redmi电竞路由器AX5400售价599元，预售到手价仅需549元。

作为开年力作，Redmi K50电竞版被称为“全线拉满的冷血旗舰”，它以电竞标准毫无保留的配置升级，比旗舰更电竞，比电竞更全能。这款没有短板、没有遗憾的产品展现了Redmi浓烈的品牌精神“不顾一切的热爱”，就此拉开了Redmi “K50宇宙”的序幕。

Redmi X 梅赛德斯-AMG F1车队 打造极限性能电竞手机

2月14日，Redmi手机通过官方微博宣布，Redmi成为梅赛德斯-AMG 马石油F1车队独家手机合作伙伴 ，双方将强强联手，将竞技精神投入科技革新，探索极限性能，用前沿技术为用户提供极致的产品。发布会当天，Redmi与梅赛德斯-AMG F1车队联名的K50冠军版重磅登场，其机身融入了众多汽车运动特色，尤其是梅赛德斯-AMG F1车队专属元素，展现出极强速度感和竞技感。

梅赛德斯-AMG F1车队是现代F1的性能神话，自2014年以来连续八年获得制造商世界冠军，成为F1有史以来唯一的“八连冠”缔造者。秉承着对极致性能的追求，车队不断革新F1前沿科技，并将其应用到民用车型，让每一位性能爱好者都能体验极致驾驭感受。

这一精神和Redmi的品牌追求不谋而合。自双品牌战略实施以来，为性能而生的Redmi凭借极致的热爱，不断突破极限、不断创新，力求将高端产品大众化，为年轻人打造顶级的性能和最好的体验。

延续热爱精神，“K50宇宙”开启

随着K50电竞版的上市，Redmi K系列再次迈上一个新高度。Redmi K40系列被米粉们称为“K40宇宙”，这款去年2月25日发布的产品维持了一整年的超强竞争力，成为当之无愧的爆品。16日的发布会上，小米集团合伙人，中国区、国际部总裁，Redmi品牌总经理卢伟冰宣布，Redmi K40全系累计销量正式突破千万大关，无愧于2021年“旗舰焊门员”的称号。

最新发布的Redmi K50电竞版延续了K系列强悍的产品实力，更重要的是Redmi“不顾一切的热爱”的品牌精神再次深入人心。一直以来，Redmi品牌态度鲜明，风格强烈，致力于用热爱追求极限，为年轻人打造性能优越、体验满分的硬核产品。此次Redmi与梅赛德斯-AMG F1车队的合作让这一精神得到了进一步的宣贯和升华。卢伟冰在发布会上表示，未来，Redmi品牌将持续升级，做到更硬核、更年轻、更潮流。

与以往发布会不同，这次Redmi K50电竞版发布会有两位90后年轻人和卢伟冰一起登台担任主讲，这在小米公司发布会历史上还是第一次。两位年轻人所代表的产品团队，将Redmi的品牌精神身体力行，他们把自己的热爱倾注在产品中，坚定不移地追求技术的创新和性能的突破，最终打造出极致产品。Redmi “K50宇宙”就此开启，值得消费者期待。