Redmi K50电竞版正式发布 售价3299元起

站长之家（ChinaZ.com）2月16日 消息:今天晚上，Redmi K50电竞版正式发布。外观上，Redmi K50电竞版采用了源于跑车的造型设计，配备1600万色呼吸灯，整体为全直边中框，厚度为8.5mm，四等边深的光哑同体工艺后盖玻璃，共有暗影黑、冰斩蓝、银翼银三种颜色可选。

配置上，Redmi K50电竞版采用6.67英寸OLED柔性直屏，居中挖孔，屏幕刷新率高达120Hz。该机采用高通骁龙8Gen1处理器、满血LPDDR5内存、升级版UFS3.1闪存的组合，还有小米自研IO Turbo2.0技术，解压缩性能提升100%，文件拷贝性能提升300%。

拍照方面，Redmi K50电竞版搭载前置2000万镜头（IMX596），后置6400万主摄(IMX686)+800万像素超广角+200万像素微距，三摄组合。

快充方面，Redmi K50电竞版电池容量提高到4700毫安，支持120W有线快充，17分钟即可充至100%，更是支持边玩边充，120帧王者的同时最快37分钟就能充满。

价格上，Redmi K50电竞版8+128GB售价3299元，12+128GB 售价3599元，12+256GB 售价3899元。Redmi K50冠军版（梅赛德斯-AMG F1车队联名）12+256GB售价4199元。