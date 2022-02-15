工信部：将进一步督促电信企业改善资费方案

站长之家(ChinaZ.com) 2月15日 消息:近日，针对网友手机卡“流量很少，分钟数很高，套餐收费标准很贵”的留言，工信部在人民网互动平台回应称，目前电信业务资费实行市场调节价，电信企业可以根据市场情况和用户需求制定电信业务资费方案，自主确定具体资费结构、资费标准及计费方式，不再由政府进行定价。

工信部表示，2015 年以来，我部通过鼓励市场竞争，调动企业积极性，推动企业推出各种优惠资费方案和降费举措，如取消手机长途漫游费、取消流量“漫游”费等，降费工作取得了积极成效。移动流量平均资费已由 2014 年的 139 元/G下降到 2020 年的 4 元/G，降幅超过95%。

目前，在移动通信市场，电信企业推出了符合各类人群需求的多种资费方案供用户选择，建议根据自身需求，选择更为适合、“性价比”更高的资费方案，更好地享受到提速降费政策带来的实惠。

工信部称，下一步，将进一步督促企业改善资费方案，提升服务质量，满足广大用户多层次、多样化的需求。若相关电信企业有经营不规范行为，可补充提供有关事实、理由等相关证据材料，拨打我部电信用户申诉受理电话010- 12300 进行申诉或向当地通信管理局反映。