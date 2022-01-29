摩根士丹利将苹果股价目标价上调至210美元 市值将超3万亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 1月29日 消息:苹果公司公布的2022年第一季度收益打破纪录并超过华尔街的预测后，投资银行摩根士丹利将其苹果目标价上调至210美元，按这一价格计算苹果股价将超3万亿美元。

摩根士丹利分析师Katy Huberty写道，苹果 12 月份的季度是近期最惊艳的季度之一，收入、毛利率和每股收益都表现出色。根据Huberty的说法，惊人的收益结果可能会让投资者重新关注苹果不断增长的用户群的稳定性和寿命。这是该公司不断增长的新产品和服务管道的补充，这表明苹果有足够的增长空间。

尽管苹果没有提供具体的收入指引，但其对强劲同比增长的预测可能会消除对需求放缓的担忧。由于苹果公司 3 月份的季度指导，Huberty现在预测该公司 2022 年的收入将同比增长 8%。

Huberty 对结构性更高的毛利率也有更大的信心。虽然物流和零部件成本可能会在短期内对利润率造成压力，但她仍预测，到 2022 年，公司层面的毛利率目前为 43.1%，高于之前的 42.1%。Huberty 补充说，用户群的增长也有助于提醒投资者苹果生态系统的价值，包括终身用户价值。

收益后，Huberty 将 2022 年和 2023 年的收入分别提高了 4.5% 和 4%。2022 年，苹果仍然是摩根士丹利的首选。

分析师将苹果新的 12 个月目标价从 200 美元上调至 210 美元，这是基于苹果产品业务的 6 倍企业价值/销售额倍数 (EV/Sales) 和服务的 10.6 倍 EV/销售额倍数，这意味着 33.2 倍的目标市盈率。