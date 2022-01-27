Nintendo Switch超越PS1成为史上第五畅销主机

站长之家(ChinaZ.com) 1月27日 消息:VGChartz在1月24日的一项调查中披露了该信息，该调查强调Switch游戏机已经售出1.03亿台，而索尼首款主机PS1为 1.025 亿台。这一成就还使Nintendo Switch领先于Nintendo Wii，后者是该品牌最成功的家用游戏机，在全球售出 1.016 亿台。

目前主机销量榜上，排名Switch之前的是PlayStation4 ( PS4 )，累计售出近 1.17 亿台，而新一代机型 PlayStation 5 ( PS5 ) 和Xbox Series X / S仍然在前 10 名之外。

统计的Switch销量不仅包括 2017 年发布的标准型号，还包括Nintendo Switch Lite 和更新的Nintendo Switch OLED。按地区划分，美国是游戏机的最大市场，售出 3820 万台。接下来是欧洲2720万台和日本2340万台。

与任天堂在2021年9月发布的上一份财务报告相比，销售额的增长是由假日季节来证明的。如果按照节奏， Nintendo Switch的销量应该很快就会超过PlayStation4（ PS4）。Switch距离索尼的老一代游戏机大关还有 1370 万台，比Game Boy还要低 1580 万台。