奈雪集五福期间流量大涨：小程序访问暴涨38倍，新用户超一半

今年的集五福对于普通用户来说，真是可玩性相当高的一年...配合上五福期间的福卡活动，云宠宝还为铲屎官们准备了“0元宠爱新年礼”，只需要在支付宝小程序里为自己的爱宠建立一个数字档案，就能免费尊享给主子全面体检的服务...根据目前云宠宝已经对外披露的数据，参与五福活动的首日，云宠支付宝小程序用户访问量同比增长34倍，超过月访问量，同时通过支付宝小程序在云宠宝给自家宠物办理宠物身份证的人数也超过15万人，一天超过了一个月的量...