奈雪集五福期间流量大涨：小程序访问暴涨38倍，新用户超一半

站长之家（ChinaZ.com）1月25日 消息:今年春节，奈雪的茶联合支付宝集五福，助力消费者趣味集五福。消费者在线下门店扫码，或者上支付宝搜索“奈雪的茶”，即可抽取奈雪送出的专属福卡以及满减优惠券。
在方便消费者集五福的同时，奈雪的茶的私域运营成绩迎来大涨。从奈雪的茶会员团队了解到，活动进行到第六天，奈雪已发出超250万张福卡，带动小程序端访问量较日常飙涨38倍，其中新用户占比超一半。此外，支付宝小程序交易额也实现了逆势增长，对比日常提升20%。
站长之家（ChinaZ.com）1月25日 消息:今年春节，奈雪的茶联合支付宝集五福，助力消费者趣味集五福。消费者在线下门店扫码，或者上支付宝搜索“奈雪的茶”，即可抽取奈雪送出的专属福卡以及满减优惠券。
在方便消费者集五福的同时，奈雪的茶的私域运营成绩迎来大涨。从奈雪的茶会员团队了解到，活动进行到第六天，奈雪已发出超250万张福卡，带动小程序端访问量较日常飙涨38倍，其中新用户占比超一半。此外，支付宝小程序交易额也实现了逆势增长，对比日常提升20%。
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今年集五福活动开放五福IP，包括新时沏在内的上千家商家机构，为消费者送福...活动期间，新时沏支付宝小程序访问量暴涨...
1月19日起，到店顾客扫码进入新时沏支付宝小程序，每天首次必中福卡!更有机会获得敬业福、万能福、沾沾福等稀有卡...五福活动期间，新时沏还将推出“福气彩蛋”: 浙江区域的顾客，到店扫出敬业福，即可获得五福加料一份，为新的一年增添福气!好运红豆、福气仙草、财沏珍珠、能量芋泥、转运珑珠，任选其一...2022年，新时沏和五福梦幻联动，加点小料加点甜，新的一年福气连连...
今年的集五福对于普通用户来说，真是可玩性相当高的一年...配合上五福期间的福卡活动，云宠宝还为铲屎官们准备了“0元宠爱新年礼”，只需要在支付宝小程序里为自己的爱宠建立一个数字档案，就能免费尊享给主子全面体检的服务...根据目前云宠宝已经对外披露的数据，参与五福活动的首日，云宠支付宝小程序用户访问量同比增长34倍，超过月访问量，同时通过支付宝小程序在云宠宝给自家宠物办理宠物身份证的人数也超过15万人，一天超过了一个月的量...
就在昨天，麦当劳官微宣布，正式加入春节支付宝集五福活动，一起将年味拉满...从1月19日起到1月31日，打开支付宝扫描麦当劳小程序二维码就能获得福卡，另外还有、等麦当劳支付宝权益券可以领取...
今年集五福有多简单?来悸动烧仙草喝杯奶茶就能抽福卡，还有机会抽到敬业福...今日，悸动烧仙草官方宣布，1月19日到1月31日，上支付宝APP搜“悸动烧仙草”或者去线下门店扫码进入小程序，就能领取福卡，包括敬业福等稀有福卡，且每天还有机会获得满40-10优惠券...还有先到先得的加码福利， 杭州、湖州、嘉兴、丽水、宁波、衢州、绍兴、台州、温州、舟山、阜阳、连云港、泰州、扬州、淮安，这十五个城市的消费者到店出示抽中的福卡，还能每天领取一套“虎年仙气”专属红包...
年关将近，一年一度的支付宝集五福也将如约而至...据了解，2022年的集五福活动将于19日正式开启...
刚刚，重庆金开爱琴海购物公园官微发布，截至超100万新用户访问了爱琴海的支付宝小程序并领到福卡...1月19日五福开启时，重庆金开爱琴海购物公园就告知用户，可以用支付宝扫码或搜索“爱琴海”进入小程序领取随机福卡...
春节将至，赶集、买年货、集五福等活动都逐渐提上了日程。#五福可以提前集了#登上微博热搜。据悉，今年五福增加了新玩法，各大商家也可以给用户送福卡。
今年春节，在支付宝集五福活动中，奈雪的茶支付宝小程序访问量迎来大增长...截至 2021 年 12 月 31 日，奈雪的茶会员数超 4300 万，较上年年末增长44%...
年年都在社交网络上刷屏的“集五福活动”来了，你知道今年有多少个地方可以集福卡吗?答案是超1000个。支付宝官微发布，1000多个商家通过自己的支付宝小程序等私域阵地为全国用户发福卡。
今天，联想官方发布了拯救者Y7000P 2022款的新预热，展示了机器升级后的散热系统...得益于这套散热系统的升级，新款拯救者Y7000P的CPU最大加速功耗..
大疆在无人机领域几乎没什么像样的对手，国外公司指望自己研发无人机抢大疆市场没戏，但一家名为RoboDEX的日本初创企业另辟蹊径，他们魔改大疆无人..
经历中止上市的比亚迪半导体终于在深交所创业板首发上会，如无意外，比亚迪半导体将成为第一家车载芯片的上市公司...据深交所创业板上市委2022年第..
今日晚间，@荣耀HONOR 官微宣布，荣耀将参加2022年的MWC世界移动通信大会，荣耀全球新品发布会也将于北京时间2月28日20:00举行...在此次大会上，荣..
英国《Press Gazette》的新数据称，2021年12月，所有15岁以上的互联网用户中，有27%使用了Apple News应用...英国第二大新闻应用的是BBC新闻应用，..
不喜欢被催婚的年轻人，竟然喜欢在短视频平台上看别人被催婚?...据开菠萝财经总结，分为儿女出镜被催婚和父母出镜催婚等两大类型...”一位粉丝对..
谁能想到Google会重新审视他们多年前对Chrome浏览器所做的改动，并恢复它们？这次发生的是该公司3年前删除的标签页静音标志。截至目前，该实验性功..
欧盟委员会周三提出了所谓的数字十年原则，旨在界定27国集团对数字经济应如何遵守民主、隐私、团结、选择自由和安全等价值观的看法...欧委会的宣言..
去年苹果发布的不少新款MacBook都出现了各种问题，有的外接显示器在通过雷雳或 USB-C连接时可能无法为部分MacBook Pro和MacBook Air电脑充电，也有..
投行KeyBanc在最新研报中预测，虽然预计整个PC市场，AMD和Intel在2022年将持续胶着，维持二八分成，但在桌面市场，Intel有望从当前的77~78%提升到..
宁德时代发布2021年年度业绩预告，预计2021年盈利140亿元至165亿元，同比增长150.75%至195.52%；扣除非经常性损益后的净利润为120亿至140亿元，同..
游戏《Joe Danger》的创作者在AppStore上重新推出了这款游戏，并使其再次可以在最新的iOS系统上运行--因为一个自闭症男孩的家长要求他们这样做。截..
不过天玑9000现在主要面向亚洲市场，不支持毫米波影响不大，已经获得OPPO、vivo、小米荣耀及国外品牌的采购，芯片也已经开始出货，手机产品会在2月..
尽管还是2022年头一个月，关于iPhone 14的爆料已经接踵而至了...日前在一份投资信中，GlobalData分析师Emma Mohr-McClune称，苹果的确有计划推出只..
LeaksApplePro曝光了首张iOS16系统截图，截图显示，苹果正在测试名为InfoShack的超大型桌面部件...爆料称，iOS16适配的机型有:iPhone14、iPhone13..
小米京东自营旗舰店显示，小米11 Pro8GB+256GB版本实付到手价为3659元（8GB+256GB），比小米12略低一点点（小米12售价3699元，8GB+128GB）...小米..
报告显示，联发科去年合并营收达4934.15亿元新台币（约合1128亿元人民币），年增53.2%，创历史新高，获利1118.73亿元新台币（约合255.8亿元人民币..
吴京微博小尾巴已经显示为中兴Axon 30 Ultra 5G”，这也是其官宣代言中兴手机之后，首次在公开场合使用中兴手机...中兴手机官微也转发了吴京微博称..
今天，微软旗下Edge浏览器突然开通官方微博，并宣布将在各大手机的应用商店上架新版手机端Edge浏览器...面对Edge浏览器突然开通的官微，有网友吐槽..
根据目前的爆料，苹果今年有三场重磅发布会，最近的春季活动预计主角包括iPhone SE 5G、iPad Air 5等，接下来的夏季发布会也就是WWDC，iOS 16等系..