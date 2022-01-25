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奈雪集五福期间流量大涨：小程序访问暴涨38倍，新用户超一半

2022-01-25 19:47 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月25日 消息:今年春节，奈雪的茶联合支付宝集五福，助力消费者趣味集五福。消费者在线下门店扫码，或者上支付宝搜索“奈雪的茶”，即可抽取奈雪送出的专属福卡以及满减优惠券。

在方便消费者集五福的同时，奈雪的茶的私域运营成绩迎来大涨。从奈雪的茶会员团队了解到，活动进行到第六天，奈雪已发出超250万张福卡，带动小程序端访问量较日常飙涨38倍，其中新用户占比超一半。此外，支付宝小程序交易额也实现了逆势增长，对比日常提升20%。

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