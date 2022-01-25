抖音整治春节网络环境 治理“网红儿童”“软色情”等问题

据《华尔街日报》 报道，TikTok（也就是抖音海外版）日渐火爆，头部网红CharliDAmelio年收入超过1000万美金，约合1.11亿元人民币。CharliDAmelio从2019年起就在TikTok上发布自己的跳舞视频，三年时间共积累了1.33亿名粉丝，深厚的粉丝积累让CharliDAmelio通过视频带货、创建服饰品牌等实现了巨额收入。令人惊讶的是，CharliDAmelio的姐姐Dixie DAmelio同样是TikTok上的一名网红，而且以年收入1000万美元（约合6345万元人民币）位列CharliDAmelio之后排名第二。对比之下，MylogIQ的数据分析显示，2020年标普500指数成分企业的CEO薪酬中位数