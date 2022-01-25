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抖音整治春节网络环境 治理“网红儿童”“软色情”等问题

2022-01-25 17:14 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月25日 消息:为积极响应中央网信办“清朗· 2022 年春节网络环境整治”专项行动的相关要求，抖音发布了关于“清朗· 2022 春节网络环境整治”的公告，针对以下几个方面，在春节期间开展重点治理：

严防“饭圈”乱象反弹、借冬奥健儿营销炒作

围绕春节相关话题，及时清理借机炒作娱乐明星低俗绯闻、丑闻等信息，严防违法失德明星艺人利用晚会、直播等转移阵地复出。

对明星娱乐类帐号加强正向沟通引导，严厉打击非正常举报、刷量控评、互撕谩骂、侮辱诽谤、诱导应援打榜、侵犯他人隐私等不良饭圈行为。

对刻意借奥运健儿营销炒作、蹭热度、博流量等违规行为，一经发现，将根据平台规则，给予相关帐号封禁投稿、封禁直播权限甚至封号处置。

加强对炫富拜金、低俗引流、封建迷信、夸张吃播等问题的治理力度

集中排查清理宣扬拜金主义、攀比享乐、幻想暴富内容等生活方式和不良价值观的内容，从严处置涉嫌从事色情引流、赌博交易的违规帐号。

坚决抵制借“占卜、算命、塔罗”等迷信伪科学内容，进行言语暗示、刻意诱导、虚假营销等违规行为。严禁利用“星座、塔罗牌、心理测试”等名义，诱导用户打赏、线上礼物交易或私下金钱交易、实施诈骗等行为。

持续打击夸张进食、过量吃播等视频内容。抖音一直倡导健康饮食，春节期间我们也将通过技术、产品和运营手段，治理此类违规帐号和视频，杜绝“大胃王”等铺张浪费现象。

集中治理网络暴力、散播谣言等问题

针对新冠疫情、春节、冬奥会等关键节点，严格处置存在欺辱、挑拨煽动、攻击他人等行为的帐号，坚决打击编造不实信息、拼接翻炒旧闻、误导公众认知、误导老年人群体等问题。

一直以来，抖音都在持续打击网络暴力行为。从 2021 年 10 月至今，平台共封禁存在网络暴力行为帐号 120 个。同时，我们也想在此提醒广大用户，如果在您使用抖音过程中，遭遇到人身攻击，可以通过关闭私信功能、拉黑举报发布攻击言论的帐号等手段，保护自身不受骚扰。

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从严整治“网红儿童”“软色情”等问题，保护青少年合法权益

聚焦春节期间未成年人相关合法权益，大力整治涉未成年人“软色情”、邪典视频、自杀约死、祖安黑界等问题。严控利用未年人变相出镜直播、诱导未成年人“氪金”打赏等违规行为。

针对春节期间青少年使用网络时间增长等现象，抖音安全中心提醒家长们，假期在孩子使用抖音时，请记得打开青少年模式。

抖音表示，开启青少年模式后，孩子可以获得这些保护措施：

1. 孩子无法开启直播，无法进行充值、打赏、提现等行为。

2. 孩子不能使用私信聊天功能，“同城”“热搜”“搜索”等入口也会被隐藏。

3. 默认设置时间锁为 40 分钟，单日使用时长超过 40 分钟时，需要输入密码才可以继续使用。

4. 晚上 22 时至次日 6 时期间，青少年模式用户将被禁止使用抖音。

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