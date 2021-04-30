2021年第四季度苹果重夺全球智能手机市场桂冠

根据 Canalys 发布的报告，由于消费者对 iPhone13的强劲需求，苹果在2021年第四季度的智能手机出货量占到了全球总量的22%。
但第四季度的总出货量仅增长了1%，因为各家供应商都面临着供应链问题的影响。三星排名第二， 从2021年第三季度的头把交椅上滑落，市场份额为20%。小米仍位列第三，市场份额为12%。OPPO和vivo均进入前五，市场份额分别为9%和8%。
根据 Canalys 发布的报告，由于消费者对 iPhone13的强劲需求，苹果在2021年第四季度的智能手机出货量占到了全球总量的22%。
但第四季度的总出货量仅增长了1%，因为各家供应商都面临着供应链问题的影响。三星排名第二， 从2021年第三季度的头把交椅上滑落，市场份额为20%。小米仍位列第三，市场份额为12%。OPPO和vivo均进入前五，市场份额分别为9%和8%。
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知名市调机构Canalys发布的最新报告显示，由于消费者对iPhone13的强劲需求，苹果在2021年第四季度的智能手机出货量占到了全球总量的22%...Canalys分析师SanyamChaurasia表示:“在iPhone13的出色表现推动下，苹果在三个季度后重新回到了智能手机市场的第一位...据国外媒体报道，有分析师日前预期，苹果2022财年第一财季的营收，有望达到1223亿美元，明显高于上一财年同期的1114亿美元，增加超过100亿美元...
苹果重回榜首，在去年第四季度的智能手机出货量是所有制造商中最多的。此前，该公司在第三季度重新获得第二名，现在已经超越三星，获得第一名。当然，这一切都要归功于iPhone13系列的强大性能事实上，Canalys的分析师称iPhone在中国大陆的出货量"前所未有"。苹果的供应链正在恢复，但它仍然无法生产足够的iPhone来满足需求，因此它不得不优先考虑一些市场这家总部位于库比蒂诺的公司并不是唯一一家在供应方面苦苦挣扎的公司。Canalys警告说，主要铸造厂需要数年时间才能扩大芯片生产能力。这就是为什么智能手机制造商越来越多地需要寻找新
根据一份新的报告，2021年第四季度世界上售出的每部智能手机中，超过五分之一是iPhone，其背景是冠状病毒和供应链短缺影响了所有制造商。苹果在全球所有智能手机销售中占22%，已经超过了三星20%的份额，成为世界上最受欢迎的厂商。研究公司Canalys的新数据称，对iPhone13的需求促使苹果在几个季度的第二名之后登上了榜首。Canalys的Sanyam Chaurasia在一份声明中说："在iPhone 13的出色表现的推动下，苹果在三个季度后重新回到了智能手机市场的首位。苹果在中国大陆看到了前所未有的iPhone表现，其旗舰设备的积极定价使其价值主张保持强劲
根据 Canalys 发布的最新报告显示，由于消费者对 iPhone13的强劲需求，苹果在2021年第四季度的智能手机出货量占到了全球总量的22%...Canalys 分析师 Sanyam Chaurasia 表示:「在 iPhone13的出色表现推动下，苹果在三个季度后重新回到了智能手机市场的第一位...
现在我们来回顾一下第一季度、第二季度和第三季度最受欢迎的评论，现在我们将重点放在即将离任的一年的最后三个月。这只是我们回顾和评估移动市场现状及其最重要方面的方法之一——读者喜欢什么《Q4 2021》的10大回顾图肯定有一些惊喜，但看到苹果iPhone 13的阵容几乎没有一个。虽然Cupertino在9月份在技术上推出了这四款手机，但它们的审查覆盖范围已经扩展到了第四季度。关于iphone13家族，我们真的没有什么可以说的了，这已经被
据Canalys官方微信公众号消息，由于消费者对iPhone13的强劲需求，苹果在2021年第四季度的智能手机出货量占到了全球总量的22%，重夺全球智能手机市场桂冠...Canalys分析师SanyamChaurasia表示：“在iPhone13的出色表现推动下，苹果在三个季度后重新回到了智能手机市场的第一位...
Check Point Research 报告显示：2021 年第四季度，平均每个组织每周遭受 900 多次网络攻击，创历史新高；企业网络每周遭受的总攻击数量较 2020 年增长了 50%，教育与研究行业再次成为“重灾区”...其次是亚太地区（1，353 次，增长 25%）、拉丁美洲地区（1，118 次，增长 38%）、欧洲地区（670 次，增长 68%）、北美地区（503 次，增长 61%）......
据Gartner初步统计结果显示，全球个人电脑（PC）在2021年第四季度的出货量总计8840万台，较2020年第四季度下降5%...2021年全年PC出货量为3.398亿台，较2020年增长9.9%...
根据数据研究机构Canalys发布的最新报告显示，苹果手机在 2021 年第四季度占全球智能手机出货量的22%，重新成为全球智能手机出货量第一的厂商，三星以20%的市场份额排名第二，小米以12%排名第三，OPPO以9%排名第四，vivo以8%排名前五...苹果的供应链开始复苏，但由于关键零部件短缺，苹果在第四季度仍被迫减产，无法生产足够的 iPhone 来满足需求......
来自Canalys最新的智能手机市场调查报告，苹果在2021年第4季的iPhone出货量占全球22%，重夺全球手机出货量排名第一位...在2021年第4季，iPhone占全球智能手机整体出货量22%，主要受惠于iPhone13的强劲需求...
威马W6搭载的“无人自主泊车系统”分为HAVP（自主学习泊车）和PAVP（高精地图泊车）两种无人驾驶泊车场景，应用HAVP功能，需要人工演示泊车路线，..
公开数据显示，除早已在市场确立优势的飞天茅台和经典五粮液外，第三个以单支产品身份进入百亿产品俱乐部的便是水晶剑南春， 2020 年销售额近 130..
2022 年 1 月 27 日，中国快速发展的人工智能解决方案提供商——青岛创新奇智科技集团股份有限公司于港交所主板成功挂牌上市，共发行44，744， 40..
58 同城、安居客发布了《 2021 年全国二手房市场总结与预判》报告，从政策、供需、价格、购房者活跃度等多维度解析了 2021 年二手房市场发展情况，..
人和机器的关系如此微妙，机器的诞生是人们经验和智慧的凝结，反过来却帮助人们解放了双手，让人有更多的精力去探寻一些更深刻、更艰难的问题，进..
据深圳新闻网报道，抖音上线安全防护功能“抖音小安”，该功能通过智能工具分析识别用户面临的潜在风险，在用户遇到诈骗时以弹窗提示、安全确认、..
据阿里巴巴 2021 年投资者日介绍，截止 2021 年 9 月 30 日的一年内，商家自播GMV占淘宝直播整体GMV约60%...据人民网发布的《直播电商成长研究报告..
奶仓和生产设备连接处，十多个自动控制阀门排成“阀阵”，黄灯闪烁，生产顺畅进行，近百吨鲜奶在管道中流淌...生产线昼夜向前，几十年光阴浓缩为一..
2021 年 3 月， 80 后数字艺术家Beeple的数字藏品作品《每日：最初的 5000 天》在佳士得拍卖，最终以 6935 万美元的天价成交，瞬间点燃了数字藏品..
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根据研究公司Counterpoint Research周三公布的数据，苹果自 2015 年以来首次成为中国第一大智能手机供应商，在中国的市场份额创纪录最高...研究分..
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企查查APP显示，天津动漫堂艺术发展有限公司发生工商变更，B站关联公司上海幻电信息科技有限公司等多位股东退出，新增股东广西腾讯创业投资有限公..