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2021年第四季度苹果重夺全球智能手机市场桂冠

2022-01-25 16:44 · 稿源：站长之家

根据 Canalys 发布的报告，由于消费者对 iPhone13的强劲需求，苹果在2021年第四季度的智能手机出货量占到了全球总量的22%。

但第四季度的总出货量仅增长了1%，因为各家供应商都面临着供应链问题的影响。三星排名第二， 从2021年第三季度的头把交椅上滑落，市场份额为20%。小米仍位列第三，市场份额为12%。OPPO和vivo均进入前五，市场份额分别为9%和8%。

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