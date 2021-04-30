iPhone 13 出现粉屏问题，重启、升级系统都无效

据黑猫平台消息，有消费者投诉iPhone出现粉屏，按照官方客服要求还原设置、升级系统等均无法解决粉屏问题。
社交媒体平台也有不少网友吐槽自己的iPhone13 系列手机出现粉屏，还伴随着不同程度的卡顿、闪退、自动重启等问题。而能直接截图出粉屏，目前初步判断还是系统层面的问题。
如果新购机出现粉屏这个问题，又担心之后还会出现类似情况，建议直接换新。
据黑猫平台消息，有消费者投诉iPhone出现粉屏，按照官方客服要求还原设置、升级系统等均无法解决粉屏问题。
社交媒体平台也有不少网友吐槽自己的iPhone13 系列手机出现粉屏，还伴随着不同程度的卡顿、闪退、自动重启等问题。而能直接截图出粉屏，目前初步判断还是系统层面的问题。
如果新购机出现粉屏这个问题，又担心之后还会出现类似情况，建议直接换新。
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近期有消费者在黑猫平台投诉iPhone出现粉屏（3.6万条投诉），按照官方客服要求还原设置、升级系统等均无法解决粉屏问题...微博上也有不少网友吐槽自己的iPhone 13系列手机出现粉屏，还伴随着不同程度的卡顿、闪退、自动重启等问题...对于这样多用户的投诉，有网友也是将这个问题反馈给了苹果客服，后者也是表示已经在调查相关情况，至于这个问题是不是真的存在，如果真的存在怎么解决，这些官方都还没有正式回应......
去年发布的iPhone13系列手机，在上市后不久就曝出屏幕变绿或者变成红绿的情况，最近又有网友表示iPhone13出现了粉屏的现象...微博上也有不少网友吐槽自己的iPhone13 系列手机出现粉屏，此外iPhone13还会出现不同程度的卡顿、闪退、自动重启等问题...除了新款iPhone13之外，也有用户表示自己更早之前购买的iPhone12也出现了类似的问题...
此事主要是@黑猫投诉 官微今天近期有消费者在黑猫平台投诉iPhone出现粉屏，按照官方客服要求还原设置、升级系统等均无法解决粉屏问题...根据网友最初的反馈来看，只是iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max会出现类似的问题，但是随着问题被曝光，越来越多的网友投稿反馈，目前消息已经确认iPhone 12也会有类似问题...有一位iPhone 12用户表示，自己的手机也会时不时出现类似粉屏”效果，而且大部分都是打开相册或拍照时出现粉屏，而且截图中也会有......
近期有消费者在黑猫平台投诉iPhone出现粉屏，按照官方客服要求还原设置、升级系统等均无法解决粉屏问题...微博上也有不少网友吐槽自己的iPhone 13系列手机出现粉屏，还伴随着不同程度的卡顿、闪退、自动重启等问题...根据反馈的信息显示，目前iPhone 13、iPhone 13 Pro，甚至万元机iPhone 13 Pro Max都出现了类似的问题，几乎是全系中招...以此来推测，iPhone 13这次的规模性粉屏事件可能不是硬件问题，很大概率会是系统、软件方面的bug，有望通过系统更新来实现修复......
苹果已确认 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 在通话期间没有降噪功能，包括 iPhone 13 mini 和 iPhone 13 Pro Max...在过去的几个月里，苹果支持论坛和Reddit上的人们惊讶地发现 iPhone 13 系列确实支持通话期间的噪音消除...苹果现已向 9to5Mac确认 ，iPhone 13 系列中缺乏降噪功能并不是 iOS 15 的错误...
近期有大量消费者在黑猫平台投诉iPhone出现粉屏，按照官方客服要求还原设置、升级系统等均无法解决...据@老板联播 报道，1月21日，苹果公司官方客服回应称：我们并没有接到相关的通知，说这样（的情况）是一个硬件问题...客服建议，建议用户首先备份一下手机的数据，升级到最新系统...有个细节值得注意，出现粉屏的机型，并不是全屏幕都是粉色，而是留了系统的状态栏图标等信息...
设计师IanZelbo分享了基于传言绘制的iPhone14Pro样图，还和iPhone13Pro同框放置，新老外形的强烈对比跃然纸上...本周还有爆料者给出苹果内部正讨论的iPhone14系列定价，相较于13系列全部上调100美元，也就是799美元起，国行或对应5999元...之所以会涨价，原因就是5.4寸的mini机型被砍，6.1寸成了最入门款式...
按照CP的说法，iPhone 13系列的中国市场的首发销量超越了前一代iPhone 12系列，其实原因很简单，iPhone 13系列不仅起步容量上调为128GB，而且价格还便宜了...至于iPhone 14系列，当前爆料多指出4款分别是6.1寸iPhone 14、6.7寸iPhone 14 Max、6.1寸iPhone 14 Pro和6.7寸iPhone 14 Pro Max，其中Pro机型升级4800万主摄，且正面取消刘海屏，而是双挖孔屏取而代之......
2020年发布的iPhone 12系列，苹果对随机附件做重大调整，以环保之名不再额外标配充电器和有线耳机...在法国出售的iPhone 12/13非常特殊，都额外附送一副EarPods有线耳机...最新消息是，法国运营商已通知用户，从1月24日开始，苹果在当地出售的所有iPhone都不再标配耳机，小米品牌已经从1月17日执行类似决定了...
投资公司RaymondJames分析师克里斯卡索当地时间星期三发表投资报告称，“与供应链的沟通表明，iPhone13生产瓶颈已得到解决...华尔街预期苹果营收为1180亿美元，同比增长6%；华尔街预期苹果每股收益将达到1.88美元，同比增长12%...
SpaceX和美国宇航局的下一个目标时间是在美国东部时间1月23日星期日上午10:40，将一艘装满4900多磅有价值的科学实验和其他货物的SpaceX龙式再补给..
在去年9月的华为nova 9系列发布会上，除了新机之外，首发的新一代100W华为超级快充也是一大亮点，而这款华为100W充电器终于开卖，售价399元...这款..
知名机构Cannalys发布了2021年第四季度全球智能手机出货量及增长率，其中苹果反超三星重回市场份额第一的宝座，而小米、OPPO、vivo则分列3~5位.....
据@央视财经 报道，有股神”美誉的巴菲特计划投资近40亿美元（约合人民币253.54亿），在美国爱荷华州建设更多的风能和太阳能发电项目，并计划资助..
本周，三星发布Exynos 2200旗舰芯片，其中CPU架构和骁龙8 Gen1、天玑9000类似，不过GPU方面独树一帜，基于AMD RDNA2打造出了Xclipse 920，支持了先..
Mozilla刚刚推出了Firefox 96的新版本，这次的重点是在支持的平台上进行错误修复和性能改进...Mozilla说它解决了Linux版本的应用程序在用户播放音..
比尔・盖茨基金会发布了一段比尔・盖茨录制的拜年演讲，向大家表达了对春节的美好祝愿，同时表示将与中国一同为世界带来更多公平和健康...比尔・盖..
华纳确认《新蝙蝠侠》的片场将达到2小时55分钟（约175分钟），这也使得它成为了影史上最长的一部蝙蝠侠独立电影，也是院线上映市场第二长的超级英..
中国移动有限公司发布公告称，接到实际控制人中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动集团”）的通知，中国移动集团于2022年1月21日通过上海..
眼看着距离三星新一代旗舰手机的发布时间越来越近，三星方面也是开始了预热活动...从1月23日开始，在三星官网预订新一代旗舰手机的用户，可以直接..
其中丰田埃尔法凭借三年117.76%的保值率傲视群雄，成为了中国市场最保值的车型；紧随其后的为奔驰G级越野车，三年保值率达到104.47%，同样也是理财..
苹果春季发布会越来越近，一直专注于苹果新闻的媒体9To5Mac就发起了一项关于在即将到来的苹果春季发布会中，您最期待的是什么？”的调查，而27英寸..
去年9月30日上映后，《长津湖》一炮打响，目前累计票房57.7亿元，位列中国电影票房榜第一...小米有品首发海鸥长津湖联名限量版，限量发行1950只，..
据媒体报道，小红书关联公司行吟信息科技有限公司因违反未成年人保护法，被上海市黄浦区文化和旅游局罚款30万元...具体处罚事由为：网络服务提供者..
打工人在主业之外，学生用课余时间，做一份副业增加收入，手里有钱，心里安全...经营者会挂出一个个商品链接，自称“工具人”、“万事屋”，定位很..
...这些加速包的价位大概在0到70元，这些加速包刚刚开始可能有一点用处，但如此的操作12306自然的不愿意的...还有，你发现了吗?加速包很好的符合..
小伙伴们是否曾遇到这样的情况：用新手机号注册互联网公司的账号，却发现号码已被注册？...这个问题现在可以轻松解决啦！中国联通联合中国信息通信..
一台牌号为冀BDD9144”的丰田普拉多现身街头，被不少人拍到，并引发了广泛讨论...按照我国的法律规定，绿牌均为新能源车型，又分为D”和F”两种，..
国内技术团队通过数字孪生技术，模拟了汤加火山喷发现场的第一视角...在此基础上，团队深度模拟火山爆发瞬间，高度还原了产生的气浪、蘑菇云、闪电..
据猫眼专业版统计，截至2022年1月23日15时22分，2022春节档预售总票房已破1亿，《长津湖之水门桥》预定观影人次最多...数据显示，《长津湖之水门桥..