iPhone 13 出现粉屏问题，重启、升级系统都无效

去年发布的iPhone13系列手机，在上市后不久就曝出屏幕变绿或者变成红绿的情况，最近又有网友表示iPhone13出现了粉屏的现象...微博上也有不少网友吐槽自己的iPhone13 系列手机出现粉屏，此外iPhone13还会出现不同程度的卡顿、闪退、自动重启等问题...除了新款iPhone13之外，也有用户表示自己更早之前购买的iPhone12也出现了类似的问题...