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iPhone 13 出现粉屏问题，重启、升级系统都无效

2022-01-21 16:48 · 稿源：站长之家

据黑猫平台消息，有消费者投诉iPhone出现粉屏，按照官方客服要求还原设置、升级系统等均无法解决粉屏问题。

社交媒体平台也有不少网友吐槽自己的iPhone13 系列手机出现粉屏，还伴随着不同程度的卡顿、闪退、自动重启等问题。而能直接截图出粉屏，目前初步判断还是系统层面的问题。

如果新购机出现粉屏这个问题，又担心之后还会出现类似情况，建议直接换新。

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