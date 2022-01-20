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淘宝发布9大“记忆”搜索词 这些年你在淘宝都搜过什么

2022-01-20 17:25 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月20日 消息:今天，淘宝发布 9 大“记忆”搜索词，分别是热水瓶、四驱车、韩版、堆堆袜、束身衣、钱包、护照保护套、老人手机和X。

据悉，前 8 大搜索词都是过去引发热议和畅销的商品，代表的是主流消费人群在不同阶段的群体记忆。

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但 1000 位消费者可能会有 10000 个甚至更多个记忆中的搜索词，因此，淘宝还设置了一个‘X’。用来代表大家心中的选择，每个词都有太多的过去式，这就是藏在淘宝里的生活变迁。

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