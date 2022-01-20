淘宝发布9大“记忆”搜索词 这些年你在淘宝都搜过什么

站长之家(ChinaZ.com) 1月20日 消息:今天，淘宝发布 9 大“记忆”搜索词，分别是热水瓶、四驱车、韩版、堆堆袜、束身衣、钱包、护照保护套、老人手机和X。
据悉，前 8 大搜索词都是过去引发热议和畅销的商品，代表的是主流消费人群在不同阶段的群体记忆。
但 1000 位消费者可能会有 10000 个甚至更多个记忆中的搜索词，因此，淘宝还设置了一个‘X’。用来代表大家心中的选择，每个词都有太多的过去式，这就是藏在淘宝里的生活变迁。
站长之家(ChinaZ.com) 1月20日 消息:今天，淘宝发布 9 大“记忆”搜索词，分别是热水瓶、四驱车、韩版、堆堆袜、束身衣、钱包、护照保护套、老人手机和X。
据悉，前 8 大搜索词都是过去引发热议和畅销的商品，代表的是主流消费人群在不同阶段的群体记忆。
但 1000 位消费者可能会有 10000 个甚至更多个记忆中的搜索词，因此，淘宝还设置了一个‘X’。用来代表大家心中的选择，每个词都有太多的过去式，这就是藏在淘宝里的生活变迁。
腾讯云服务器12.12多种机型限时抢购,1核2G服务器4.17元/月,2核4G服务器6.17元/月,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
据天下网商消息，在第四届中国新品消费盛典上，天猫小黑盒正式宣布HeyDesign升级为淘宝官方艺术平台——“有隐”...未来，“有隐”将帮助超 100 名艺术优质商家或艺术家入驻，打造国内线上一流艺术平台...
我发现了一个现象，去年这个时候，很多商家对淘宝天猫还是很有意见的，吵着闹着要去别的平台，因为那里有流量；去年上半年，阿里刚开始公布了一些减少商家经营成本的措施，商家还是挑毛病，比如，标准版生意参谋免费，有商家就说，怎么专业版不免费？天猫降低门槛，商家说，忽悠我去投直通车？......所以大家会发现，今天发布的一个小小的“一键打烊”工具，大部分的商家对阿里不再挑毛病了，反而开始念起了淘宝的好，怀念当年在淘宝奋斗的日日夜夜，怀念在淘宝打造的爆款，创造的业绩，发现的机会，以及上进的锐气......
淘宝发布新增《淘宝直播营销准入基础规则》公示通知，该规则适用于参加淘宝直播营销活动的内容创作者...规则明确了内容创作者条件，包括违规限制、基础能力、活动违规管理等等...违规限制方面，主播因违反《淘宝直播管理规则》导致出现以下情形的，将被限制参加淘宝直播营销活动：...在活动违规管理方面，内容创作者违反活动管理要求，或不符合报名要求的，除按照相关规则处理外，淘宝直播还将视内容创作者的具体情况对其采取公示?
今天，淘宝发布《淘宝网关于诱导第三方实施细则》变更公示通知，官方对《淘宝网市场管理与违规处理规范》及《淘宝网关于诱导第三方实施细则》进行了调整...此次新规对情节严重的违规行为新增具体情形说明，包括这三种：发布大量第三方商品或信息；多次发生诱导第三方情节一般行为的；为第三方提供便利条件：包含但不仅限于：通过阿里妈妈营销推广平台（钻石展位、淘宝直通车等）推广的商品或信息......
今日，淘宝联盟官方正式发布年货节超级红包玩法，一共向淘客推出了五大利好。据悉，超级红包的 CPA 奖励活动报名截止 1 月 7 日中午 12 点。
1 月 18 日，淘宝直播官方推出了一场淘宝直播MCN机构大会，大会透露了 2022 年淘宝直播的方向，以及新形势下，MCN机构和主播的机会所在...2021 年 8 月 19 日正式入驻淘宝直播的Suki妮，此前是微博红人，观察到了直播电商的机会后，她果断参加了淘宝直播发起的面向内容创作者的超级新咖计划，得到了站内流量倾斜的助力...对于淘宝直播而言，助力新生态主播和商家自播，不仅仅是提升销售额这么简单，更多的是在通过直播激励的方式，进一步实现人货场的统一，提高效率，助推行业发展......
就快过年了，你的年货准备好了吗？今天，淘宝联合中国日报新媒体发布“海外消费者最爱的十大年货”...扫除不“费妈”的洗地机、EDG夺冠带火的电竞椅、“宇宙中心”曹县的汉服、国产手机、潮玩手办、假发等国货也纷纷入选...而以三星堆文创、故宫文创为代表的博物馆文创也在淘宝热销到海外，成为海外消费者最爱的十大年货之一...
2012年1月11日，阿里巴巴旗下的B2C商城“淘宝商城”正式更名为“天猫”，自此阿里巴巴开启了“淘宝+天猫”双品牌时代。
淘宝网发布了2022年淘宝网春节发货时间及交易流程调整公告，对报名参加“春节不打烊”活动的订单以及未报名活动的订单发货情况作出了具体的说明...未按要求发货的，按照《淘宝网市场管理与违规处理规范》违背承诺规则进行如下处理...①未设置“发货时间承诺”的订单，卖家须在2022年2月10日23:59:59前发货并交由物流公司揽件，买家可在物流公司系统内查看到订单的物流状态......
淘宝平台公布了2022年淘宝春节不打烊招商规则...1、卖家报名：2021年1月6日15:00:00-2022年2月6日23:59:59...2、商品报名：2021年1月6日15:00:00-2022年2月6日23:59:59...3.正式活动：2022年1月24日20:00:00-2022年2月8日23:59:59...
为了能让她们被更多人看到，百度百家号的创作者纪录片节目《大咖请回答》第五季上线，将镜头对准了 “我在新疆养狼”、“田柳观察”、“50岁阿姨自..
据有国外零售商称，随着加密货币的热潮褪去，以及1月份显卡供应情况好转，NVIDIA正计划提高部分电商客户的公版显卡价格...相比之前，RTX 3060 Ti涨..
下周RTX 3050显卡就要上市开卖了，售价1899元的它可能是这一年来最受期待的光追显卡，甚至一些矿工也蠢蠢欲动，然而NVIDIA已经动手阉割了RTX 3050..
据美国当地时间周四，社交媒体推特宣布将在其订阅服务Twitter Blue上推出一项计划，让iOS用户使用NFT作为他们的头像...推特宣布推出新功能，以利用..
目前经证实，赛扬G6900、酷睿i3-12100和Core i3-12400等型号均支持超频，就有超频玩家成功将酷睿i3-12300超到了5.4GHz、i5-12400超到了5.2GHz，性..
1月21日下午，有赞内部人士向见实否认了将裁员1500人的传闻，他表示，今年（2022）有赞确实有在做事业部化调整，但大裁员消息并非事实...如事业部..
朱一旦B站账号一直呈现着粉丝下滑趋势，一度从最高的500多万往下降，即将跌落到300万...@导演小策的账号粉丝数在过去一年当中一直呈现着上升趋势，..
据美国媒体报道，当地时间1月21日晚，74岁的好莱坞知名演员、前加州州长阿诺德施瓦辛格遭遇一场车祸...从曝光的事故图来看，施瓦辛格驾驶一辆GMC全..
据澎湃新闻最新其实这位小哥是一滑翔伞基地的教练，所以身着古装表演高空御剑飞行”，都是预先准备好的，也是有相关训练的，并非网上说的那样...官..
一如之前爆料的那样，Intel今天正式宣布了新的半导体投资计划，将在美国俄亥俄州投资200亿美元建设新的晶圆厂，整个投资计划最多可达1000亿美元，..
随着2月份的OPPO春季新品发布会临近，OPPO年度旗舰Find X5的曝光信息也是越来越多了...有网友曝光了OPPO Fine X5的真机图，和此前流传的渲染图相似..
这几天微软以近700亿美元的价格收购动视暴雪的消息引发热议，全球游戏玩家都在关注这事，而且微软这一举动也在游戏之外引发争议，世界银行总裁针对..
近日，索尼推出了PS5的可替换外壳，这系列外壳共计有五种不同的颜色，但今天，却有网友指出，他购买的官方外壳存在严重色差。根据这位用户的消息，..
通常情况下，高端酷睿 i7 / i9 处理器可搭配 Intel _90 系列芯片组发挥最大的超频潜力...即使部分厂商为高端 B660 主板解锁了 CPU 超频体验，其售..
对于观众来说，《开端》有“无限流”的新鲜设定，它将科幻、悬疑、探险等元素结合，将现实中的人卷入特定时空，无限循环历练，让观众能感受到比追..
未来折叠屏手机产品形态或将以竖折为主，定价下探至5，000-8，000元档位，面向大众中高端市场...未来随着折叠机成本的持续下降、技术的革新、产品..
继日前RedmiBook Pro 14增强版特惠活动之后，今天上午小米再次宣布，RedmiBook Pro 14锐龙版开启限时特惠活动，最高特惠500元，到手价4199元起.....
这让一些玩家在大半夜激动地记录下来，并且在评论区唱起了《难忘今宵》……...甚至有玩家提到：这次的古风PV，可能会让不知情的新人，误以为未定是..
上周，Chips and Cheese 分享了 AMD 霄龙 7V73X 数据中心旗舰处理器的首份实测数据，证实了 3D V-Cahce 为 Milan-X CPU 架构带来的巨大性能提升....
联想拯救者即将发布新款电竞设备拯救者Y90电竞手机...据爆料，联想拯救者Y90电竞手机搭载骁龙8 Gen 1处理器，采用6.92英寸直屏，支持720Hz触控采样..