iPhone 13连续六周成为中国最畅销智能手机

近日研究机构Counterpoint Research发布最新数据显示，iPhone 13 已连续六周成为中国智能手机销量和收入冠军。数据显示iPhone 13 占整体iPhone 销量的51%，而iPhone 13 Pro Max 则占23%，至于iPhone 13 Pro 则占21%，而iPhone 13 mini 则仅占5%。

Counterpoint Research认为，iPhone13 在中国发布时相对较低的起售价格帮助推动了销量，拍照提升和5G功能也起到助力作用。