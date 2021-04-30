iPhone 13连续六周成为中国最畅销智能手机

近日研究机构Counterpoint Research发布最新数据显示，iPhone 13 已连续六周成为中国智能手机销量和收入冠军。数据显示iPhone 13 占整体iPhone 销量的51%，而iPhone 13 Pro Max 则占23%，至于iPhone 13 Pro 则占21%，而iPhone 13 mini 则仅占5%。
Counterpoint Research认为，iPhone13 在中国发布时相对较低的起售价格帮助推动了销量，拍照提升和5G功能也起到助力作用。
近日研究机构Counterpoint Research发布最新数据显示，iPhone 13 已连续六周成为中国智能手机销量和收入冠军。数据显示iPhone 13 占整体iPhone 销量的51%，而iPhone 13 Pro Max 则占23%，至于iPhone 13 Pro 则占21%，而iPhone 13 mini 则仅占5%。
Counterpoint Research认为，iPhone13 在中国发布时相对较低的起售价格帮助推动了销量，拍照提升和5G功能也起到助力作用。
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据Appleinsider报道，数据机构 Counterpoint Research 发布的最新中国智能手机每周数据报告，苹果在中国已经连续六周保持智能手机销量和收入的第一品牌地位...Counterpoint Research认为，iPhone13在中国发布时相对较低的起售价格帮助推动了销量，拍照提升和5G功能也起到助力作用...具体销量排名方面，苹果iPhone13型号占iPhone总体销量的51%，iPhone13 Pro Max占23%，iPhone13 Pro占21%...
新的研究称，iPhone 13在中国市场销量排名第一，并且已经连续六周排名第一。CounterpointResearch之前报道说，根据2021年10月的iPhone销量，苹果是中国最大的智能手机制造商。上市后曾苹果短暂地失去了头把交椅，然后在12月初重新获得领先。"[iPhone 13上市后]苹果在大部分时间里一直处于领先地位，很少让位于中国竞争对手vivo，"该研究公司说。"新的iPhone 13已经引领了成功。其在中国发布时相对较低的起价有助于促进销售，以及新
中国市场目前最受欢迎的智能手机是谁，依然是苹果...调研机构Counterpoint Research最新的数据显示，iPhone 13在中国市场销量排名第一，并且已经连续六周排名第一...报告中提到，根据2021年10月的iPhone销量，苹果是中国最大的智能手机制造商...报告中还指出，iPhone 13机型占iPhone销量的51%，iPhone 13 Pro Max占23%，iPhone 13 Pro占21%...
尽管缺芯给行业增长带来了阻力，但预计明年状况将逐渐改善并在 2023 年彻底恢复如常。厂商方面，报告称苹果今明两年都将是世界上第一大5G手机出货商，新的研究报告称，苹果公司在全球5G智能手机市场拥有约25%的份额，在手机销售数量和收入方面都击败了其竞争对手。
设计师IanZelbo分享了基于传言绘制的iPhone14Pro样图，还和iPhone13Pro同框放置，新老外形的强烈对比跃然纸上...本周还有爆料者给出苹果内部正讨论的iPhone14系列定价，相较于13系列全部上调100美元，也就是799美元起，国行或对应5999元...之所以会涨价，原因就是5.4寸的mini机型被砍，6.1寸成了最入门款式...
新的研究报告称，苹果公司在全球5G智能手机市场拥有约25%的份额，在手机销售数量和收入方面都击败了其竞争对手。尽管三星之前被认为会缩小与苹果的差距，但iPhone一直是世界上最畅销的5G手机。这也是一个不断扩大的市场，其中的主要参与者正在发生变化。根据Strategy Analytics的数据，总体而言：与2020年同期相比，2021年第三季度所有供应商的5G销售额都在增加。而总的来说，5G销售的收入增加了两倍。然而，本季度出现了重大动向?
按照CP的说法，iPhone 13系列的中国市场的首发销量超越了前一代iPhone 12系列，其实原因很简单，iPhone 13系列不仅起步容量上调为128GB，而且价格还便宜了...至于iPhone 14系列，当前爆料多指出4款分别是6.1寸iPhone 14、6.7寸iPhone 14 Max、6.1寸iPhone 14 Pro和6.7寸iPhone 14 Pro Max，其中Pro机型升级4800万主摄，且正面取消刘海屏，而是双挖孔屏取而代之......
投资公司RaymondJames分析师克里斯卡索当地时间星期三发表投资报告称，“与供应链的沟通表明，iPhone13生产瓶颈已得到解决...华尔街预期苹果营收为1180亿美元，同比增长6%；华尔街预期苹果每股收益将达到1.88美元，同比增长12%...
1月16日消息，魅族宣布推出iPhone 13系列PANDAER黑化独角兽”磁吸手机壳，将于明天上午10点正式开售，价格129元。这款手机手机壳适配机型包括：iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max。最大的特色就是背部设计了一个高达10N磁力吸附环体，与设备无线充电线圈精准匹配，高效便捷。其磁吸适配魅族刚刚发布的Pandaer妙磁背甲，它使用了FORZEN半导体制冷，降温效果很明显，号称最高降温40%，一分钟降温20℃。该磁吸手机壳专属于iPhone 13系列的?
如今，不少手机都配备了基础的通话降噪功能，主要通过双麦克风收集背景噪声来实现...在iPhone上，中文名为电话降噪，苹果描述为当您将听筒放在耳边时，降噪可减少电话中的环境噪声...关于苹果为何突然移除该功能，原因并不详，此前的iPhone机型中均有该设置项，位置在辅助功能一栏下...
金属后壳的手机在当下可以说是稀罕物，基于材料进步、无线充电/NFC等功能原因，玻璃后壳已经成为绝对主流...名记Mark Gurman在2020苹果新品节目预..
这根网线速度多块呢？帮王思聪组装服务器的@电丸科技AK，在最新一期视频中表示：校长的网速真的可以十秒钟下载一部蓝光电影，几分钟下载《赛博朋克..
开车出门办事，停车有时候是个大问题，尤其是在车位短缺商场、写字楼地下停车场，转了半天，好不容易找了个车位，一看竟然被人肉占据”，任谁都会..
网络图片显示，女孩小洁申请1月26日到28日请假，她在理由里写道，26号表姐结婚、27号我家杀羊子，28号懒得再回来...对此，老板出面表示，当时自己..
GBA 大概是很多人小时候接触的第一款掌机，在那个手机都怎么不常见的年代，能够入手一台 GBA 绝对会令人羡慕不已。而近日，就有网友进一步开发自己..
在视频中可以看到，moto G Stylus系列手机将配备手写笔，集成在底部边框的扬声器开孔旁边，不过看不出手写笔是否为伸缩设计...搭载高通骁龙480处理..
早在2020年11月举办的王者荣耀举办五周年庆活动”中，官方就透露了两款《王者荣耀》IP全新手游，名字未公布，代号分别为《破晓》和《启程》。其中..
当地一商场在不同楼层布置了不少观赏用的盆栽，其中丁同学注意到，一盆橘子树快被薅秃了...按照丁同学的观察，其它树都完好，唯独这棵橘子树备受青..
本月早些时候，有消息称三星45W充电器正在研发中。半个月过去，荷兰三星公司在其网站上率先公布了一款型号为EP-T4510的新充电器。该电源适配器将与..
1月16日消息，魅族宣布推出iPhone 13系列PANDAER黑化独角兽”磁吸手机壳，将于明天上午10点正式开售，价格129元。这款手机手机壳适配机型包括：iP..
总而言之，我个人觉得TCL98Q6E巨幕智屏这款产品是一款性价比极高的超大屏电视，无论是拿来日常观影，还是玩游戏都非常适用，有这个需求的小伙伴可..
在谈及Soul平台对创新商业化模式的探索时，Soul 创始人特别助理黄子扬表示，自Soul上线以来，不断创新迭代，推出了很多功能，也进行了诸多尝试.....
那么选择适合自己的冲牙器就至关重要了，这该如何选择呢?作为一名专业的口腔博主，陆羽用了两个月的时间专门测评了市面上常见的30多款产品，总结..
电动牙刷哪个好?我今天刚好利用所学，为大家进行一番科普，另外还咨询了多位专业牙医的意见，以及个人平时实测总结出来的电动牙刷品牌前十名榜单..
张婷作为一名五年的口腔博主，自身也是使用冲牙器多年，我是很支持大家使用冲牙器，不过选择一款适合自己的冲牙器也蛮难的........
早在2016年，TCL洗衣机在业内已经推出免污式波轮洗衣机，拉开了洗衣机免污时代的帷幕，后又陆续推出免污式滚筒洗衣机、免污式桶中桶洗衣机等免污产..
近日，湖北宜昌夜里11点时分，一辆黑色奔驰在行驶中车头位置突然起火自燃，火势迅速蔓延，见此情形，奔驰司机将车辆停在路边，下车后拨打119报警，..
Google和IBM在参加白宫关于开源安全问题的会议后，敦促科技组织联合起来，确定关键的开源项目。这次会议由白宫网络安全领导人AnneNeuberger领导，..
如果用户出于某种原因不想要默认搜索引擎，他们早些时候可以从浏览器设置中移除或删除它...然而，最近的Chromium 97更新对这些设置进行了修改，"删..
从上周的调查结果来看，三星Galaxy S21 FE的开局并不好。大多数人要么已经有了一部他们满意的手机，要么已经将注意力转移到了Galaxy S22系列上，该..