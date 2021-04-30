首页 > 业界 > 关键词  > iPhone13ProMax最新资讯  > 正文

iPhone 13连续六周成为中国最畅销智能手机

2022-01-14 17:16 · 稿源：站长之家

近日研究机构Counterpoint Research发布最新数据显示，iPhone 13 已连续六周成为中国智能手机销量和收入冠军。数据显示iPhone 13 占整体iPhone 销量的51%，而iPhone 13 Pro Max 则占23%，至于iPhone 13 Pro 则占21%，而iPhone 13 mini 则仅占5%。

Counterpoint Research认为，iPhone13 在中国发布时相对较低的起售价格帮助推动了销量，拍照提升和5G功能也起到助力作用。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM