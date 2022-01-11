苹果Shazam音乐识别服务推出Chrome浏览器扩展

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日消息:据MacRumors报道，苹果公司在2021年底悄悄为Chrome用户发布了一个新的Shazam扩展，可用于识别正在播放的音乐服务。

图片来自Chrome

苹果公司自2017年以来一直拥有Shazam，但即使在这之前，Shazam也是在操作系统层面上内置于苹果设备中。在iPhone或Mac上，用户可以要求Siri识别任何正在播放的歌曲，而不需要Shazam应用程序。

同样的功能作为控制中心选项被内置到iPhone中，现在它也可以作为个人电脑和Mac上的Chrome浏览器用户的一个简便选项。

安装后，Shazam Chrome扩展可以在地址栏旁边访问，它打开了一个Shazam界面，旨在倾听正在播放的内容。当扩展程序识别出一首歌曲时，它会打开一个在Apple Music中播放的选项（订阅者可以通过登录来获取完整的歌曲）。

Shazam扩展提供了对Shazam歌曲历史的访问，因此Chrome用户可以访问他们识别的历史歌曲，它还为Apple Music用户提供了歌词、音乐视频等。

除了在Shazam网站上，苹果没有为Shazam扩展做广告，9to5Google推测，这可能是因为该扩展存在问题。对于一些用户来说，Shazam扩展似乎根本无法工作。多条评论表明，该扩展无法识别任何歌曲，尽管对其他人来说，它能如期工作。

苹果可能很快就会对Shazam Chrome扩展进行更新，一旦它对所有用户工作良好，我们可能会听到更多关于它的消息。